Обзор рынка топлива: когда коронавирус по-настоящему обвалит цены Под влиянием стремительно дешевеющей из-за коронавируса нефти, цены на топливо в Украине тоже снижаются. Правда, избирательно: например, на Харьковщине цены упали за неделю на 16-26 коп./л, а на Луганщине они не изменились. Бензин пока почти не дешевеет. Сжиженный газ в среднем тоже не подешевел.



Какие тренды ожидать на наступившей неделе, какими будут цены на топливо, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.



Что изменилось за неделю



Так как курс доллара на межбанковском рынке за неделю укрепился почти на 1,3 грн (до 26,66 грн/доллар в продаже), то индикативная цена на топливо $1,1 за литр бензина А-95, достигнутая в итоге договоренностей президента Владимира Зеленского и крупнейших трейдеров, превышена не была. Наоборот, литр топлива уже стоит менее доллара.



При нынешнем курсе продажи доллара на межбанке и нынешней средней цене литра топлива, А-95 стоит 0,99 $/л, ДТ – 0,97 $/л.



При этом разница в цене между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, увеличилась по бензинам и дизтопливу и не изменилась по автогазу.



По А-92 разброс цен составил 8,1% (1,98 грн/л, плюс 11 коп./л), было 8%, по А-95 – 7,5%, (1,91 грн/л, плюс 16 коп./л), было 6,8%, по дизелю 8,5% (1,88 грн/л, плюс 26 коп./л), было 6,5%, по автогазу 14,3% (1,46 грн/л, не изменилась).



Цены на А-92



Средняя цена по Украине – 25,39 грн/л (-5 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 26,56 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 24,58 грн/л (-11 коп./л).



В Киеве стоимость бензина А-92 – 25,61 грн/л (-5 коп./л).



Цены на А-95



Средняя цена по Украине – 26,40 грн/л (-5 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 27,43 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 25,52 грн/л (-16 коп./л).



В Киеве стоимость бензина А-95 27,34 грн/л (-6 коп./л).



Цены на ДТ



Средняя цена по Украине – 25,77 грн/л (-10 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 26,66 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 24,78 грн/л (-26 коп./л).



В Киеве стоимость дизтоплива 26,14 грн/л (-13 коп./л).



Цены на LPG



Средняя цена по Украине – 10,95 грн/л (не изменилась), самая высокая – в Закарпатской области – 11,69 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Черниговской области – 10,23 грн/л (не изменилась).



В Киеве стоимость газа – 10,67 грн/л (не изменилась).



Анализ ситуации на рынке



И Сергей Куюн, и Геннадий Рябцев отмечают, что снижение стоимости нефти с 37 до 30 долларов за баррель уже опустило цены на нефтепродукты в крупном опте примерно на 10%. И это повлияло на ценники на АЗС в ряде регионов (см. интерактивную карту). Больше всего – на Харьковщине, это одна из двух областей (еще Сумская обл.), где бензин А-92 уже продается в рознице ниже 25 грн/л, а бензин А-95 – ниже 26 грн/л. Но Харьковщина – в лидерах по ценам на все виды нефтепродуктов – только там ДТ стоит дешевле 25 грн/л. А вот Луганская область – единственная, где А-92 продается дороже 26 грн/л, А-95 – дороже 27 грн/л.



Цена дизтоплива по прежнему в 60% областей ниже 26 грн/л, в 40% областей – выше.



А вот цены на автогаз уже начали меняться разнонаправленно. И хотя в среднем осталось 10,95 грн/л, но в пяти регионах – это Винницкая, Житомирская, Запорожская, Кировоградская и Черновицкая области – газ подорожал на 2-7 коп./л. В половине областей цены не изменились, в оставшихся газ подешевел на 2-8 коп./л.



Что может измениться за неделю



Геннадий Рябцев говорит, что на наступившей неделе на стоимость топлива будут влиять два разнонаправленных фактора – цена нефти и курс доллара. Напомним, 80% нефтепродуктов Украина импортирует. Поэтому чем дороже доллар, тем дороже бензин, изменение курса доллара на гривню меняет цену литра топлива примерно на 80 копеек.



"Трейдеры не понимают, что будет с курсом, надо им закупать нефтепродукты сейчас или стоит подождать, – анализирует Геннадий Рябцев. – Если Нацбанку удастся стабилизировать курс хотя бы на нынешних 26 грн/доллар, то цены на топливо на неделе пойдут вниз".



Сергей Куюн уверен, что фактор снижения цен на нефть окажется более мощным, чем фактор удорожания гривни.



"Мы видим, что цены на топливо постепенно снижаются, – говорит Сергей Куюн. – Самый большой потенциал у дизеля. Сейчас рынок удерживает от обвала не очень большое предложение. Но если оно повысится, то в целом созрели предпосылки для снижения цен на дизтопливо примерно на гривню на литр (то есть ниже 25 грн/л)".



С автогазом ситуация остается сложно прогнозируемой.



По словам Артема Куюна, на сегодняшний день автогаз должен стоить около 10,5 грн/л, или на 45 коп./л дешевле.



"К такой цене все должно было снижаться, если бы не подскочила валюта. Пока процесс притормозился, и в дальнейшем все будет зависеть от динамики курса", – разъяснил Артем Куюн.



Кстати, Антимонопольный комитет Украины предупредил, что будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами в связи с более чем 30%-м обвалом цен на нефть.



Александр Панченко



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