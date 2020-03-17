Экономика эпохи инфекций Число пандемий неизвестных человечеству вирусных заболеваний в перспективе возрастет, и чтобы уменьшить их экономическое бремя, компаниям необходимо трансформировать свои стратегии развития. Такие выводы содержит совместный доклад аналитиков Всемирного экономического форума и Института глобального здоровья Гарварда.



В ближайшие десятилетия экономический ущерб от глобальных эпидемий инфекционных заболеваний будет достигать 0,7% мирового ВВП в год, что сопоставимо с потерями мировой экономики от изменения климата. С 1980 по 2013 годы Всемирная организация здравоохранения зафиксировала около 12 тыс. локальных эпидемий, которые привели к 44 млн случаев заражения. В настоящее время, по данным ВОЗ, каждый месяц аналитики фиксируют до 7 тыс. ситуаций, имеющих потенциал перерасти в эпидемию. Рост рисков возникновения эпидемий объясняется несколькими причинами, главная из которых — глобализация торговли и транспортных сетей.



Теперь в любой стране вирус может добраться из удаленной деревни до крупного города за 36 часов. Дополнительно скорость его распространения увеличивает урбанизация — по данным Всемирного банка, к 2050 году 68% мирового населения будут жить в городах. Свое влияние на рост числа эпидемий оказывает и экология: изменение климата проводит к распространению ранее локализованных заболеваний.



Пока национальные системы здравоохранения не готовы к росту эпидемий в мире, констатируют аналитики Всемирного банка. Хотя практически все страны мира уже подписали декларацию ВОЗ по предотвращению распространения инфекционных заболеваний (IHR), большинство из них не готовы применять ее на практике. Вместо этого они зачастую действуют по собственным протоколам, которые в ряде случаев вводят затратные для экономики и малоэффективные меры. Так, например, в случае эпидемии вируса Эболы и гриппа десятки стран ввели избыточные запреты на передвижение своих граждан, хотя их не было в рекомендациях ВОЗ.



Слабость систем здравоохранения вынуждает бизнес строить собственные стратегии развития с учетом минимизации потерь от эпидемий. Кроме того, только около 40% экономического ущерба для компаний связано непосредственно с заразившимися — основную же нагрузку создает поведение клинически здоровых.



Анастасия Мануйлова



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