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Карантин расширяет границы возможного

16.03.20 , Коммерсант
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Продолжающееся распространение коронавируса COVID-19 спровоцировало власти целого ряда стран на введение жестких ограничений на перемещение, вплоть до закрытия границ. В Евросоюзе, ставшем центром пандемии, борьба с вирусом приведет к вхождению экономики в рецессию, предупредили в Еврокомиссии.

Правительства стран по всему миру вводят новые ограничения на передвижение и проведение массовых мероприятий, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, получившего статус пандемии на прошлой неделе, когда число заболевших превысило 135 тыс. человек. Страны «большой двадцатки» в пятницу приняли совместное заявление о готовности «расширять сотрудничество и координацию в целях борьбы со вспышкой», а также «реагировать на перебои в международной торговле и рыночную неопределенность». Вирус был подтвержден у жен премьер-министров Испании и Канады, тогда как анализ президента США Дональда Трампа оказался отрицательным.
Центром распространения вируса теперь является Европа, заявили в ВОЗ.

В Италии еще на прошлой неделе карантинные меры были распространены на всю страну, во Франции объявили о закрытии кафе, ресторанов, магазинов (кроме торгующих необходимыми для жизнеобеспечения товарами), а также о постепенном сокращении трафика и внутри страны. Испания ввела чрезвычайное положение на две недели — рестораны и отели также закрыты, движение общественного транспорта ограничено.

В Польше также объявили о прекращении работы общественных заведений и закрытии границ, в том числе для транзитных поездов. Аналогичные меры приняли Чехия и Словакия. В Австрии запретили все публичные мероприятия, в которых участвуют более пяти человек, граждан попросили самоизолироваться и не контактировать с окружающими. В Словении временно остановлено движение общественного транспорта, Норвегия закроет аэропорты и порты в понедельник. Казахстан также объявил о введении ЧП и закрытии границ. В Великобритании, где отказались от практики жестких ограничений, новый план борьбы с вирусом представят на этой неделе.

Преодоление вспышки коронавируса приведет к прекращению экономического роста и вхождению экономик ЕС и зоны евро в рецессию в этом году, говорится в заявлении Еврокомиссии. Согласно прогнозу ЕК, ВВП ЕС снизится в 2020 году «примерно на 1%» — это будет означать, что прямые последствия коронавируса обойдутся в 2,5% европейского ВВП. Восстановление европейской экономики в 2021 году будет существенным, но неполным, ждут в ЕК. Председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что готова рекомендовать государствам ЕС активировать положение о кризисе, что позволит всему блоку приступить к бюджетному стимулированию экономики. В США, где уже введен режим чрезвычайного положения, не ждут смены роста экономики падением, но участники рынка рассчитывают на снижение ставок ФРС.

Заметим, и у ЕС, и у всего мира появилась вчера новая надежда – на эффективность принимаемых мер, сходных во всем мире. В Южной Корее — четвертой стране в мире по числу заболевших — количество новых случаев заражения, зарегистрированных за сутки, вчера упало до минимального значения — 75, тогда как на пике превышало 500, первые два случая были зарегистрированы 18 февраля, пик пришелся на конец февраля.

Татьяна Едовина

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