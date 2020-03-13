Планка в 26 взята. Как быстро будет дорожать доллар и почему НБУ не хочет его остановить

12 марта безналичный доллар подорожал еще на 20 копеек, и закрепился на новом психологическом рубеже — 26,0-26,02 грн/$. С начала недели межбанковский курс вырос уже на 1 гривну.

Средняя цена продажи доллара сузилась: если вчера продажи шли в рамках 26,20-26,60 грн/$ грн/$, то сегодня уже на 26,40-26,60 грн/$. К вечеру с обменников пропали максимальные ценники на уровне 27,10 грн/$, остались 27,0 грн/$, и их стало меньше. При этом средняя цена на выкупе валюты у населения опустилась на 10 копеек, и оказалась в рамках 25,60-25,90 грн/$.

Банкиры говорят о небольшом снижении спроса на доллар со стороны людей, а также о смене направления. Если вчера население штурмовало обменники в надежде обзавестись наличным долларом, то сегодня перешло в интернет. Валюту стали активнее приобретать в мобильных приложениях и системах интернет-банкинга. Причина — нехватка американской банкноты в кассах банков. Хотя по рынку ходят слухи о новых поставках в Киеве, и о самолете доллара, который вот-вот прилетит в аэропорт “Борисполь”.

Хотели перехитрить курс

На межбанке целый день царил разброд. Нацбанковцы думали все систематизировать и махом успокоить рынок, но не вышло. На первый в 2020 году аукцион регулятора по продаже доллара пришли немногие. НБУ заявил объем на уровне $200 млн, а фактически продал только $75,9 млн при среднем ценнике 25,81 грн/$. Но позже выяснилось, что так вышло не из-за снижения спроса на валюту, а из-за того, что многие решили схитрить.

Надеялись, что все скупятся на аукционе, а после него цены на межбанке пойдут вниз (ведь основной спрос будет удовлетворен). От 25,80 грн/$ и вниз. Но из-за того, что так решил не один банк, а несколько и на утреннем аукционе было мало участников, весь спрос вылился на торги после него. Из-за чего курс в итоге и подскочил к итоговым 26,0-26,02 грн/$. Финансисты хотели обхитрить рынок, но в итоге обхитрили себя и своих клиентов.

Кстати, Нацбанк от всего этого ничего не потерял. Даже наоборот — еще больше заработал на продаже валюты. Он не только продал на аукционе $75,9 млн со средним ценником 25,81 грн/$, но еще несколько раз выходил после него и продавал свои резервы с более высокими курсами — по 25,95 грн/$ и по 26,01 грн/$. То есть не пытался бороться с новым психологическим ценником, и спокойно вышел на него и торговал. Совокупно за день, по оценкам казначеев, НБУ выбросил на межбанк те $200 млн, которые предложил с утра.

Кто-то говорил, что так центробанк проучил особенно хитроумных. Кстати, из числа покупателей доллара сегодня выделяли две структуры — Ситибанк и Укргазбанк. Под какого клиента скупался государственный Укргазбанк — дилеры так и не выяснили. Но в случае с Ситибанком все уверены в старой версии: что он скупается под иностранцев, которые продают ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма). Говорят, что стал делать это намного аккуратнее, чем раньше, пытается быть незаметным на торгах. Однако это именно та фигура, за которой следят на любых объемах сделок.

В целом казначеи рассказали, что купить валюту на межбанке сегодня старались почти все банки, хотя общий объем торгов и сократился со вчерашних $550 млн до $350 млн. Тем не менее, рынок до сих пор верит, что она гривна продолжит девальвировать.

Эффект учетной ставки и новые заработки

Как долго будет снижаться курс украинской валюты — не берется предсказывать никто. Это могут знать только в Нацбанке, и судя по решению об учетной ставке, девальвация не должно быть долгосрочной. Именно так на финансовом рынке прокомментировали сегодняшнее заявление НБУ о снижении размера учетной ставки на 1% годовых, до 10%. Оно удивило всех, поскольку от регулятора ждали сохранения строй доходности, чтобы не допустить перелива дешевого гривневого ресурса в доллар, и обвала нацвалюты. Но чиновники рассудили иначе.

“Снижение учетной ставки свидетельствует об ожиданиях НБУ на сохранение инфляции на низком уровне. Это значит, что они оценивают текущую девальвацию гривны (фактор роста инфляции), как временное явление. Если эти ожидания оправдаются, тренд на снижение ставок может возобновиться. Но до конца марта вряд ли банки будут понижать ставки по депозитам и кредитам. Исключение — государственные банки, которые могут даже за счет снижения собственной маржи и относительно низких ставок по депозитам, понизить ставки по отдельным кредитным программам, в частности по ипотечному кредитованию”, — прокомментировал “Стране” ситуацию директор департамента риск-менеджмента ПАО “КБ “Аккордбанк” Николай Войткив.

Правда, есть вероятность перетока гривны не только в кредитные программы, но и в ОВГЗ. Многие казначейства уже продумывают возможные планы заработков на малорискованных сделках по мере снижения стоимости портфелей нерезидентов. Иностранцы малыми партиями сбывают свои облигаций, постоянно снижая стоимость бумаг — то есть повышают доходности по ним. Если неделю назад иностранцы готовы были продавать ОВГЗ с доходностью 12%, то сейчас торгуются на уровне 20%. Чем выше будут ставки (заработки держателей), тем больше желающих получить на этом прибыль.

“На рынке обсуждают вариант с кредитованием у регулятора. Благодаря снижению учетной ставки, двухнедельное рефинансирование НБУ подешевеет до 10% годовых, а доходность по ОВГЗ уже достигла 20%, и эти самые ОВГЗ могут быть залогом при рефинансе. То есть банки смогут зарабатывать при минимальном риске по 10%. Брать ресурсы у регулятора и выкупать за них бумаги нерезидентов”, — объяснил “Стране” финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

В центробанке сегодня сообщили, что выделяли на днях рефинансирование, но на небольшую, с их точки зрения, сумму — порядка 2 млрд грн. Под что предоставлялась сумма — неизвестно. Более крупных кредитов у регулятора пока не запрашивали.

Может потому, что банки работают на своих деньгах, а может потому, что не торопятся перекупать у иностранцев крупные пакеты гособлигаций и торгуются. Общий объем ликвидности банковской системы на текущий момент оценивают где-то в 210 млрд грн: это корсчетах в Нацбанке и депозитных сертификатах НБУ. Говорят, что капиталы банков активнее потекут в ОВГЗ по мере повышения доходностей нерезидентами. А это уже будет зависеть от отчаяния и паники в рядах иностранцев, чьи настроения зависят от ситуации мировых рынках.

Мир снова рухнул

А в мире сегодня была паника и отчаянье. Фондовые рынки снова падали по всей планете. Не успели финансисты переварить “черный понедельник”, 9 марта, как настал “черный четверг”, 12 марта:

• испанский фондовый индекс IBEX 35 рухнул на 10,7%;

• французский CAC 40 — на 10,2%;

• итальянский FTSE MIB — на 9,79%;

• немецкий DAX — на 9,6%;

• британский FTSE 100 — на 8,4%.

Серьезно задело и американские площадки, на которых из-за провала котировок даже останавливали торги по несколько раз. Как только индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones падали на 7% и более (это в Штатах стандартное правило).

Мировые потрясения не обошли стороной и украинские внешние долги.

“Доходности наших еврооблигаций подскочили очень сильно — прибавили от 0,9% до 2% годовых. К тому же очень сильно обвалились цены на украинские ВВП-варранты. Сегодня они стоили уже 64,18% стоимости (еще 3 марта котировались на уровне 100,85%). Может инвесторы не понимают всю прелесть этих инструментов (чем глубже мы упадем — тем быстрее будем потом отскакивать, а значит больше платить). Или боятся за курс гривны”, — прокомментировал “Стране” ситуацию руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Обвал акций компаний по всему миру объясняют ожиданиями по серьезному сокращению их прибылей из-за эпидемии коронавируса. Ожидаемые потери переоцениваются после каждого нового ограничения со стороны властей, которые борются с распространением болезни.

“По мере введения новых и новых ограничений для передвижения людей. Речь о перелетах по Европе и остальных мерах”, — объяснил Паращий.

Почему нет ограничений

До какого отчаянья могут быть доведены иностранные держатели ОВГЗ, и с какой силой они будут перепродавать гривневые бумаги — покажет время. Нацбанк продолжает настаивать на том, что нерезиденты купили доллара меньше нашего бизнеса и населения. И он даже прав, если говорить об абсолютных цифрах. Однако регулятор не хочет говорить о том, что гособлигации стали катализатором, который разжег панику населения и бизнеса в Украине. Без них сегодняшнего валютного ажиотажа могло и не быть в нынешних масштабах, и большой объем золотовалютного резерва НБУ можно было бы сэкономить.

Сегодня заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий четко заявил, что административными мерами курс гривны спасать регулятор не будет. То есть не будет введения ограничений на покупку доллара, возврата обязательной валютной продажи для экспортеров и запрета на вывод капитала из Украины. На этот счет на межбанке родилось сразу три версии:

1. Либо НБУ не лукавит, и правда боится таким образом перепугать иностранный и украинский бизнес. Любые ограничения надолго отбивают желание возвращать капиталы на родину у отечественных компаний и заводить инвестиции в страну — у иностранных.

2. Либо не хочет “закрывать рынок” для дружественных компаний и банков. Иностранных или своих держателей ОВГЗ, которые хотят иметь возможность вывести из Украины капиталы в любой момент.

3. Либо действительно не видит ничего страшного в нынешней девальвации гривны. Не прочь поднять цену доллара до 26-27 грн/$, чтобы поддержать украинских промышленников и наполнить госбюджет.

Какая из версий ближе к истине — станет ясно в скором времени по поведению Нацбанка.

Если верить казначеям банков, у крупных экспортеров на счетах предостаточно доллара, а не продают они его только по одной причине — боятся прогадать с курсом. Зачем продавать доллар на 26 грн/$, если он окажется на 27 грн/$? Это будет считаться убытком.

Потому многие экспортеры с долларом на счетах не только его не продают, но даже покупают — реально тратят всю имеющуюся под рукой гривну, чтобы накупить еще больше валюты. Цель понятна: купить сегодня по 26 грн/$, а затем продать по 27 грн/$, и получить курсовую прибыль.

Как разворачивать курс

Бизнес и люди вцепились в доллар крепкой хваткой и продолжат его держать пока курс будет расти. Остановить валютную истерию может только Национальный банк, если на деле докажет, что “американец” в Украине больше не будет дорожать. Неожиданным и экстраординарным поступком. Например, валютной продажей на гигантскую сумму, такой, от которой рынок просто вздрогнет. Скажем, заявит об одномоментной продаже $500 млн или даже $1 млрд. И буквально начнет топить межбанк в валюте.

На этом рынок может дрогнуть: спекулятивные покупки доллара начнут тормозится, а котировки падать. А как только доллар начнет дешеветь, может начаться тотальная распродажа — бизнес и банки станут активно распродавать накопленный валютный запас. Межбанк накроет лавина долларовых распродаж. Она может остудить рынок и вернуть валютную ликвидность не только рынку, но и Нацбанку. Регулятор откупит все что продал дорого, но уже со снижением курса. Поставит рекорд на заработках на курсовой разнице.

Рецепт достаточно простой, и никакого ноу-хау в нем нет. Чиновники ни раз за историю украинских финансов проделывали такие финты и оставляли всех с носом.

Все зависит от глобальной задачи спущенной на НБУ, и от того курса, на котором власть решила оставить гривну. Если обратить внимание, с каким стоическим спокойствием Нацбанк сегодня продавал средние порции доллара по 26,01 грн/$, то можно понять, что курс “Ч” — это не 26 грн/$. Возможно, на нем не собираются устраивать глобальный курсовой разворот. Так что остается наблюдать и ждать.

При сохранении старой стратегии работы НБУ на межбанке, финансисты прогнозируют завтра дальнейшее подорожание доллара. Но рассчитывают на замедление темпа девальвации. На 13 марта прогнозируются межбанковские торги в рамках 26,05-26,15 грн/$.

Николай БОГДАНОВСКИЙ

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