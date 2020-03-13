Чего Украине не хватает для борьбы с коронавирусом. Три главных проблемы

Издание разбиралось, готовы ли мы к эпидемии коронавируса и сколько украинцев на самом деле уже подхватили коронавирус.

Приводим все наблюдаемые в Украине сложности тезисно.

1. Нет тест-систем для выявления коронавируса

В Украине не хватает экспресс-тестов для диагностики заболевания. На сегодняшний день есть около 20 тестов, за прошлые выходные использовали только 20 систем. В Киев вчера доставили еще 1200 экспресс-тестов, однако этого количества все еще недостаточно. В аптеке они должны появиться 15 марта — их цена может достигать 300 грн.

Низкие показатели обнаружения заболевания эксперты связывают именно с плохой диагностикой. Для сравнения в США за день проверили около миллиона человек (Covid-19 здесь выявили у 1039 человек, 28 заболевших умерли), в Беларуси протестировали тысячу человек (подтвердились 9 случаев коронавируса, смертей нет).

Тем временем потребность тестов для Украины оценивается в 200 тысяч. По словам председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослава Протаса, нужно немедленно решить вопрос с закупкой тест-систем за границей или наладить отечественное производство тестов.

Медики экономят тесты и не хотят проверят тех, кто не выезжал из страны. Если человек жалуется на температуру, скорее всего, ему поставят диагноз ОРВИ или грипп. А вот реальные цифры инфицированных коронавирусом могут намного превышать одного больного из Черновцов.

В Украине сотни людей могут быть заражены коронавирусом неофициально и даже не подозревать этого. При этом один человек способен заразить около 25 окружающих. Поэтому эксперты предупреждают, что массовая вспышка коронавируса — лишь вопрос времени.

2. Недостаточно больниц и инфекционных изоляторов

Минздрав выделил несколько больниц для взрослых и детей в каждом регионе, чтобы госпитализировать больных Covid-19. Однако адреса госпитальных баз держат в секрете. Если больных будет больше, чем существующих койко-мест, остальные больницы нужно будет срочно перепрофилировать под инфекционные изоляторы.

При этом 80% больных окажутся дома в самоизоляции. Они будут получать консультации врача дистанционно.

3. Нечем лечить вызванную вирусом пневмонию

В стране не хватает аппаратов искусственной вентиляции (ИВЛ всего 600 на всю страну) и оксигинации легких (по одному аппарату ЭСМО — Институте кардиологии имени Амосова, в Институте сердца и Александровской больнице). Человек может умереть от острого респираторного синдрома, потому что коронавирус буквально сжигает легкие. В чрезвычайно уязвимом состоянии находятся пожилые люди, хронически больные и беременные.

При этом все оборудование устаревшее, его не обновляли с 2009 года. А ориентировочная стоимость одного такого аппарата — порядка 50 тысяч гривен.

10 марта в Украине зафиксировали пять подозрений на коронавирус.

Из-за коронавируса закроют 170 из 219 пунктов въезда в Украину.



МинПром

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