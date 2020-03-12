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Строительство ЖК подорожает на 15-20%. Как это отразится на цене квартир

12.03.20 , UBR
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В 2020 году затраты столичных девелоперов на создание современных жилых комплексов могут увеличиться в среднем на 15-20%. Об этом UBR.ua рассказала руководитель по развитию проектов Citex Development Дарья Бедя. 

По словам участников строительного рынка, до конца года цены на квартиры в новых масштабных ЖК могут вырасти на 10-15%. Скажутся на этом не только рост затрат на инфраструктуру, но и повышение зарплат строителям, подорожание стройматериалов и пр.

В эконом-жилье цены увеличатся только на процент удорожания самого строительства, в частности, стройматериалов и работ: по прогнозам участников рынка, до конца года эти составляющие могут вырасти в цене на 10-15%. 

Из-за этого более дешевые квартиры подорожают примерно на 3-5% до конца 2020 года.

По словам Дарьи Беди, на данный момент предложение на столичном рынке недвижимости превышает спрос примерно на 40%, что вынуждает многих девелоперов более тщательно подходить к подготовке концепции будущих жилых комплексов.

 Эксперт обратила внимание на то, что в связи с растущими затратами на строительство новых жилых комплексов, сейчас многие компании реализовывают свои проекты в партнерстве с другими девелоперами.

"Если в 2019 году количество партнерских проектов составляло не более 10% от всего количества строящихся объектов, то уже в этом году эта цифра может вырасти до 12-17%. А в 2021-2022 гг. количество партнерских проектов может превысить 20% от всего строящегося объема жилья", – отметила Бедя.

Ранее сообщалось, что в Киеве из 409 объектов строительства к рисковым относятся 214 (52%). Наибольшее количество таких новостроек сосредоточено в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах.

Денис Вергун

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