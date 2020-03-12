Пандемия обвалила фондовые рынки

Второй раз за неделю фондовые торги в США закрылись в среду падением на фоне опасений, вызванных переквалификацией вспышки заболевания COVID-19 в пандемию.

На Нью-Йоркской фондовой бирже американский промышленный индекс Dow Jones упал на 5,86%, что на 20% ниже антирекорда, установленного в прошлом месяце. Nasdaq снизился на 4,7%, но больше всего подешевели акции компаний, организующих круизы и туристические поездки.

В "красной зоне" закрылись в среду и европейские фондовые рынки. Основные индексы пошли на снижение, реагируя на поступающую информацию о дальнейшем распространении коронавируса в Европе.

Британский FTSE 100 упал на 1,52%, французский CAC 40 - на 0,57%, немецкий DAX - на 0,37%.

А вот торги на Миланской фондовой бирже впервые за последние две недели закончились в положительном поле. Основной индекс FTSE MIB по итогам среды вырос на 0,33% и почти вернулся к отметке 18 000 пунктов после постоянного падения.

Ранее Банк Англии неожиданно снизил базовую ставку сразу на 50 пунктов, до 0,25%. Трейдеры ждут заседания Европейского Центробанка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.

По данным на утро среды в 114 странах подтверждено 118 тысяч случаев заражения коронавирусом и 4 291 человек скончался. Тысячи из зараженных находятся в тяжелом состоянии и борются за жизнь в больницах по всему миру.

«Мы крайне обеспокоены уровнем распространения заболевания и его тяжестью, а также отсутствием адекватных действий», - подчеркнул глава Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

Человечество впервые столкнулось с пандемией, вызванной коронавирусом. Вместе с тем, это первая пандемия, которая поддается мерам по сдерживанию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны прислушаться к рекомендациям ВОЗ и объединить усилия, чтобы остановить распространение болезни, не впадая при этом в панику.

Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Например, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают к нему иммунитетом. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.

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