Чума 21 века: завление Меркель, карантин в Украине и другие подробности о коронавирусе

Китайский коронавирус продолжает распространяться по новым странам и заражать людей в уже охваченных болезнью. 11 марта в Украине объявлен жесткий карантин: закрываются учебные заведения, детсады, вводится запрет на массовые мероприятия, закрывается авиасообщение с рядом стран. Также на границе закрывается большинство пунктов пропуска. Карантин будет длиться с 12 марта по 3 апреля. Вечером 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально признала коронавирус пандемией. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус назвал страх и дезинформацию являются самыми большими проблемами, которые необходимо преодолеть.

“Апостроф” подводит итоги дня и рассказывает все, что известно. По последним данным сейчас в мире 118 582 человека заражены коронавирусом, 4 262 человека умерли.

Карантин в Украине

Кабинет министров Украины на закрытом заседании 11 марта принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Правительство выделило также 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты. Накануне ограничительные меры ввели в Киеве. После объявления карантина жители столицы начали штурмовать магазины, скупая товары в большом количестве.

В рамках карантина на границе закрывается 170 пунктов пропуска. Из 219 останется 49, на которых оборудуют места для карантина. Также прекращается авиасообщение с Италией.

На фоне новостей про введение карантина в стране в аэропорту “Борисполь” приземлился самолет, в котором у одного из пассажиров заподозрили коронавирусную инфекцию. На место была срочно вызвана бригаду врачей скорой помощи.

Как выглядят экспресс-тесты

В киевской мэрии продемонстрировали тесты для быстрого выявления коронавируса, доставленные из Китая. Во время демонстрации заместитель мэра столицы Николай Поворозник показал, как выглядит флакон с тестом, который необходимо добавить к образцам крови исследуемого, чтобы получить быстрый результат.

Также известно, что в Украине в 8 регионов направили немецкие тест-системы.

“Тесты уже доставлены или будут доставлен в ближайшие дни в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ровно, Львов, Запорожье. Продолжается прием заказа на закупку тест-систем от других областей. Все тесты сертифицированы ВОЗ. Наборы разработаны с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса”, — заявили в Минздраве.

Что происходит в регионах

В Луцке женщина, которая недавно приехала с Италии, обратилась к врачам с подозрением на заражение. Ее поместили в отдельный бокс, анализы направили в Киев и ждут результатов.

Еще одну женщину госпитализировали в Запорожье. Украинка с острой респираторной инфекцией прибыла из Италии. Женщина обратилась в пункт здравоохранения на вокзале “Запорожье-1”. Последние две недели она находилась в Италии, при этом женщина отрицает, что контактировала с больными коронавирусом в этой стране. Также под наблюдение врачей на период 14 дней были помещены лица, которые контактировали с женщиной. В помещениях, где находилась женщина, проведены дезинфекционные мероприятия.

В Харькове с 12 марта закрываюся кинотеатры, театры и цирк, спортивные мероприятия отменяются. Массовые акции будут проводиться только в том случае, если количество участников не превышает 60 человек. При этом в школах, детсадах и колледжах учебный процесс будет продолжен.

На Закарпатье с 12 марта до 3 апреля закрывают школы, вузы и детские сады, отменяют все массовые мероприятия. Все КПП на Закарпатье пока работают в обычном режиме. Решение закрыть пункты пропуска в области пока не принимали. Также с 12 марта распоряжением ОГА будет ограничена деятельность кинотеатров, других культурных, а также спортивных заведений.

В Черновцах с 6 марта введен карантин до 22 марта введен во всех учебных заведениях, кроме детских садов; запрещено проведение массовых мероприятий; в общественном транспорте, на вокзалах, рынках, супермаркетах и во всех местах массового скопления людей усилены дезинфекционные мероприятия.

Мировая статистика

Число заболевших коронавирусом в Италии выросло до 12 462, скончались уже 827 человек. За сутки +2313 зараженных и 196 смертей. В частности, известно, что умер председатель Союза медиков провинции Варезе Роберто Стеллам. Уровень смертности в стране повысился до 6.6%, вчера было 6.2%, позавчера 5.0%.

Ирак закрывает сухопутную границу с Ираном и Кувейтом.

Власти США засекречивают последующие совещания по коронавирусу. По данным Reuters, Дональд Трамп рассматривает возможность введения общенационального режима ЧС.

8 новых случаев коронавируса зафиксировано за сутки в России: 6 пациентов в Москве, 2 в Московской области. Число зарегистрированных в России заболеваний коронавирусом увеличилось на 8 до 28 за последние сутки.

В китайском Ухане закрыли все 16 временных госпиталей, где размещали инфицированных. Последние две больницы закрыли во вторник, 10 марта, последняя партия из 49 человек вышла из госпиталя в 15:30 по местному времени. Член Китайской инженерной академии Чжан Боли подчеркнул, что закрытие всех временных больниц свидетельствует о спаде эпидемии в городе, который является эпицентром распространения коронавируса. В общем все больницы приняли более 13 000 пациентов, они доказали свою эффективность и справились с задачей.

Громкое заявление Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила что в Германии до 70% населения могут быть инфицированы коронавирусом: “Когда вирус уже есть на территории, у населения нет иммунитета и не существует лечения, тогда от 60% до 70% населения будут заражены”.

По словам Меркель, ведущим специалистам Европы следует сосредоточиться на замедлении распространения вируса: “Этот процесс должен быть сосредоточен на том, чтобы не перегружать систему здравоохранения, замедляя распространение вируса ... Речь идет о том, чтобы выиграть время”.

Заявление Меркель появилось после того, как популярное немецкое издание Bild назвало ситуацию в стране “коронахаосом”.

Первые смерти в Болгарии, Швеции и Ирландии

Первый смертельный случай из-за коронавируса зафиксировали в Стокгольме. Больной скончался в больнице Каролинского университета в Худдинге. Пациент был пожилого возраста. Еще один зараженный коронавирусом находится в отделении интенсивной терапии.

В Болгарии первую смерть от коронавируса зафиксировали в Софии. Больной была 66-летняя женщина. Ее доставили в больницу с тяжелой дыхательной недостаточностью. Лечение ее 77-летнего мужа продолжается, его состояние остается тяжелым.

В Ирландии зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Подробности не приводятся. В Минздраве страны заявили, что применяются все меры для того, чтобы остановить передачу вируса от одного человека к другому. В настоящее время в стране известно о 34 случаях инфицирования.

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