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Чума 21 века: завление Меркель, карантин в Украине и другие подробности о коронавирусе
Китайский коронавирус продолжает распространяться по новым странам и заражать людей в уже охваченных болезнью. 11 марта в Украине объявлен жесткий карантин: закрываются учебные заведения, детсады, вводится запрет на массовые мероприятия, закрывается авиасообщение с рядом стран. Также на границе закрывается большинство пунктов пропуска. Карантин будет длиться с 12 марта по 3 апреля. Вечером 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально признала коронавирус пандемией. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус назвал страх и дезинформацию являются самыми большими проблемами, которые необходимо преодолеть.
“Апостроф” подводит итоги дня и рассказывает все, что известно. По последним данным сейчас в мире 118 582 человека заражены коронавирусом, 4 262 человека умерли.
Карантин в Украине
Кабинет министров Украины на закрытом заседании 11 марта принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Правительство выделило также 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты. Накануне ограничительные меры ввели в Киеве. После объявления карантина жители столицы начали штурмовать магазины, скупая товары в большом количестве.
В рамках карантина на границе закрывается 170 пунктов пропуска. Из 219 останется 49, на которых оборудуют места для карантина. Также прекращается авиасообщение с Италией.
На фоне новостей про введение карантина в стране в аэропорту “Борисполь” приземлился самолет, в котором у одного из пассажиров заподозрили коронавирусную инфекцию. На место была срочно вызвана бригаду врачей скорой помощи.
Как выглядят экспресс-тесты
В киевской мэрии продемонстрировали тесты для быстрого выявления коронавируса, доставленные из Китая. Во время демонстрации заместитель мэра столицы Николай Поворозник показал, как выглядит флакон с тестом, который необходимо добавить к образцам крови исследуемого, чтобы получить быстрый результат.
Также известно, что в Украине в 8 регионов направили немецкие тест-системы.
“Тесты уже доставлены или будут доставлен в ближайшие дни в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ровно, Львов, Запорожье. Продолжается прием заказа на закупку тест-систем от других областей. Все тесты сертифицированы ВОЗ. Наборы разработаны с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса”, — заявили в Минздраве.
Что происходит в регионах
В Луцке женщина, которая недавно приехала с Италии, обратилась к врачам с подозрением на заражение. Ее поместили в отдельный бокс, анализы направили в Киев и ждут результатов.
Еще одну женщину госпитализировали в Запорожье. Украинка с острой респираторной инфекцией прибыла из Италии. Женщина обратилась в пункт здравоохранения на вокзале “Запорожье-1”. Последние две недели она находилась в Италии, при этом женщина отрицает, что контактировала с больными коронавирусом в этой стране. Также под наблюдение врачей на период 14 дней были помещены лица, которые контактировали с женщиной. В помещениях, где находилась женщина, проведены дезинфекционные мероприятия.
На Закарпатье с 12 марта до 3 апреля закрывают школы, вузы и детские сады, отменяют все массовые мероприятия. Все КПП на Закарпатье пока работают в обычном режиме. Решение закрыть пункты пропуска в области пока не принимали. Также с 12 марта распоряжением ОГА будет ограничена деятельность кинотеатров, других культурных, а также спортивных заведений.
Мировая статистика
Громкое заявление Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила что в Германии до 70% населения могут быть инфицированы коронавирусом: “Когда вирус уже есть на территории, у населения нет иммунитета и не существует лечения, тогда от 60% до 70% населения будут заражены”.
По словам Меркель, ведущим специалистам Европы следует сосредоточиться на замедлении распространения вируса: “Этот процесс должен быть сосредоточен на том, чтобы не перегружать систему здравоохранения, замедляя распространение вируса ... Речь идет о том, чтобы выиграть время”.
Заявление Меркель появилось после того, как популярное немецкое издание Bild назвало ситуацию в стране “коронахаосом”.
Первые смерти в Болгарии, Швеции и Ирландии
Первый смертельный случай из-за коронавируса зафиксировали в Стокгольме. Больной скончался в больнице Каролинского университета в Худдинге. Пациент был пожилого возраста. Еще один зараженный коронавирусом находится в отделении интенсивной терапии.
В Болгарии первую смерть от коронавируса зафиксировали в Софии. Больной была 66-летняя женщина. Ее доставили в больницу с тяжелой дыхательной недостаточностью. Лечение ее 77-летнего мужа продолжается, его состояние остается тяжелым.
В Ирландии зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Подробности не приводятся. В Минздраве страны заявили, что применяются все меры для того, чтобы остановить передачу вируса от одного человека к другому. В настоящее время в стране известно о 34 случаях инфицирования.
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