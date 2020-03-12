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Россия изменила тактику на Донбассе: ждать ли наступления
Весеннее обострение в Донбассе имеет целью подтолкнуть Киев к разведению войск возле Авдеевки, Широкино и Светлодарской дуги. Усилению обстрелов способствует и теплая сухая погода, поэтому ситуация будет держаться напряженной. Осенью Кремлю может понадобиться “маленькая победоносная война”, если не прекратится кризис в нефтяной сфере. Но россияне получат ответ на свои намерения еще до начала активного наступления.
Такие мысли высказал “Апострофу” военный обозреватель МИХАИЛ ЖИРОХОВ.
Сейчас на Донбассе вместе с запрещенным Минскими соглашениями вооружением, боевики используют беспилотники и управляемые противотанковые ракеты. Дроны не представляют особой угрозы для наших войск. Во-первых, их оборудуют не слишком мощными боеприпасами, прежде всего — переработанными 40-миллиметровыми гранатами для подствольных гранатометов. А во-вторых, если вспомнить опыт войны в Сирии и Ираке, то становится понятно, что беспилотники опасны только если они применяются массово.
А использование противотанковых ракет — это очень плохой знак для наших войск. Ибо “серой зоны” уже нет и эти ракеты используются очень эффективно для поражения всех целей, которые появляются в прифронтовой полосе. Это может привести к разрыву коммуникаций. Ведь для того, чтобы существовал “ноль”, нужно подвозить боеприпасы и все необходимое. И если такая ситуация будет держаться еще неделю-две, это будет большой удар по боеспособности наших войск.
Такое обострение связано с тем, что изменился куратор да и Россия изменила свою тактику и стратегию в отношении Донбасса. В Кремле увидели, что попытка договориться с Владимиром Зеленским (на условиях Москвы, — “Апостроф”) оказалась не очень хорошей идеей, поэтому сейчас происходит определенное принуждение к переговорам. Россия проталкивает разведение войск еще на трех участках: в районе Авдеевки, Широкино и на Светлодарской дуге — именно там происходит обострение. Россияне, когда не могут осуществить дипломатические шаги, прибегают к военным. Сейчас они пытаются показать, что Украина несет потери, погибают наши военные. Это делается для того, чтобы у Зеленского появился повод заявить о необходимости отвода.
Нельзя исключать и возможного обострения, потому что этому способствует погода. Зимы практически не было. Сейчас будет плюсовая температура, грязи будет немного, хотя обычно Донбасс во влажные сезоны тонет в вязкой грязи. Но теперь появится возможность перебрасывать войска и вести обстрелы.
Вместе с тем так называемые “военные корреспонденты” из ОРДЛО и России жалуются в своих Telegram-каналах на то, что местная “власть” и “милиция” якобы запрещают освещать им “укроповские обстрелы”, чтобы не мешать мирному процессу. На самом деле ни о каком мирном процессе речь не идет — местные главари просто имеют “синдром исполнителя”. Куратор сменился, новые методички еще не прислали, поэтому в ОРДЛО придерживаются позиции “чтобы чего не вышло”. Они не знают, о чем писать сейчас — о примирении или наоборот о том, что Зеленский — плохой президент. В ОРДЛО сейчас “разброд и шатание”.
Сейчас Путин пошел на конфронтацию с нефте- газодобывающими странами — Саудовской Аравией и США. В результате упали цены на нефть. Но экономический кризис из-за этого наступит ближе к сентябрю, потому что сейчас упали фьючерсы на ту нефть, которая будет поставляться через два-три месяца. Поэтому осенью на Донбассе может начаться обострение — как раз в тот период, когда Кремлю надо будет “заливать” бюджет. “Маленькая победоносная война” может понадобиться Путину где-то в ноябре. Это произойдет, если ситуация не изменится: Кремль не сможет договориться с саудитами, и те в дальнейшем будут снижать цены — а они могут продавать нефть по $20 за баррель, при том, что российский бюджет “сверстан” под цену $42.
Но надо понимать, что для развертывания военных действий надо минимум 3-4 месяца свозить боеприпасы, МТО, перебрасывать части. Летом 2014-го года на Донбасс перебросили 8 батальонных тактических групп, но для этого готовились 2,5 месяца. Но такого количества военных не хватит для того, чтобы сейчас выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Итак, подготовка к “маленькой победоносной войне” будет иметь определенные маркеры. И наша разведка, и американская будут их отслеживать, ведь каждые 2-4 дня над Крымом и Донбассом “висит” американский беспилотник. Если эти маркеры появятся, то на них будет реакция — еще на уровне подготовки к вторжению.
Михаил ЖИРОХОВ, военный обозреватель
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