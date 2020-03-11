Вирус мечется между Азией, Америкой и Европой Пандемия, или глобальная эпидемия,— так телеканал CNN окрестил распространение китайского коронавируса, хотя Всемирная организация здравоохранения пока говорит лишь о том, что «угроза пандемии очень реальна». Но каким термином ни пользоваться, факт остается фактом: болезнь распространилась по всему миру. За один день в странах вне Китая зарегистрировано в девять раз больше зараженных, чем внутри КНР. Под ударом — США (чрезвычайное положение объявили во многих штатах), Европа (Италия оказалась практически в полной самоизоляции) и Ближний Восток (в Иране выросло число жертв, а в Египте на карантине находится круизный лайнер).



«Своими конкретными действиями жители Уханя продемонстрировали силу и дух Китая, а также любовь китайцев к семье и государству, что позволило им действовать в едином порыве, сообща преодолевая все трудности»,— заявил 10 марта председатель КНР Си Цзиньпин. Он впервые посетил очаг эпидемии,— город Ухань, столицу провинции Хубэй. В синей медицинской маске председатель Китая проинспектировал больницу, где лечат больных коронавирусом, и пообщался с находящимися в карантине местными жителями. Китайский лидер отметил, что предпринятые властью действия возымели успех и ситуация начала меняться в лучшую сторону.



Агентство «Синьхуа» рапортует об успехах. В Ухане уже закрыли 14 временных больниц для лечения пациентов с коронавирусом. За минувшие выходные в стране за пределами провинции Хубэй не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19 местного происхождения (заболевали лишь вернувшиеся из-за рубежа). А в Хубэе число вновь заболевших минимальное со дня, когда начали публиковать сводки. Не спадает и патриотический энтузиазм масс: для победы над коронавирусом в Китае собрано более 29 млрд юаней (более 30 млрд руб.).



Стабилизируется ситуация и в других странах Азии — в частности, в Южной Корее власти также отчитались о наименьшем с начала эпидемии росте числа заболевших, в Минздраве заявили, что страна, по-видимому, преодолела пик заболеваемости.



Между тем на фоне азиатской стабилизации очевидно резкое ухудшение в других странах мира. Одним из главных очагов распространения остается Италия, власти которой пошли на беспрецедентные меры — практически полное блокирование всей страны.



Усложняется ситуация и в Великобритании — власти страны сообщили уже о 373 заболевших, в некоторых магазинах вводятся ограничения на покупку антибактериального мыла, обеззараживающих салфеток и макаронных изделий. Во Франции — 1606 заболевших (на вечер 10 марта), там отменены публичные мероприятия с численностью посетителей более 1 тыс. человек, в двух наиболее пострадавших регионах закрыты школы. В Германии — 1281 больных, власти призвали отменить все мероприятия более чем с 1 тыс. участников, там также частично закрыты школы, однако футбольные матчи идут по расписанию. В Испании — 1646 больных, там отменен барселонский марафон, однако беспрепятственно прошли массовые мероприятия, посвященные Международному женскому дню. В Греции — с 89 случаями — власти объявили о приостановке работы всех школ и университетов. В Чехии — 41 случай — закрываются школы.



Ситуация с коронавирусом испытывает на прочность и общеевропейское единство: в частности, чиновникам из ЕС не удалось убедить Францию, Германию и Чехию отменить запрет на вывоз из страны защитных медицинских средств, введенный для удовлетворения локальных нужд. Пострадали и трансграничные коммерческие связи — в первую очередь из-за практически полной самоизоляции Италии. Европейский союз официально признал: вирус проник уже во все страны-члены.



В США случаи заболевания COVID-19 зафиксированы уже в 36 штатах и столице — Вашингтоне. Сообщается о 791 заболевших и 27 смертях, десять штатов ввели чрезвычайное положение. Крупные компании вроде Boeing и Amazon попросили сотрудников по возможности работать из дома. По сути, Запад проходит путь, который азиатские страны прошли один-два месяца назад.



Остается непростой ситуация и на Ближнем Востоке. Один из основных местных очагов коронавируса — Иран — отчитался о рекордных 900 новых случаях заболевания за прошедшие сутки. Всего там более 8 тыс. заболевших и 291 умерший. Саудовская Аравия, в свою очередь, пригрозила штрафом в размере до $133 тыс. для всех, кто скроет информацию о визите в Иран. Израиль ввел обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну людей — даже собственных граждан.



Осложнилась и ситуация в Египте: сразу 45 случаев заражения выявлены на борту круизного лайнера Asara, который направлялся из города Асуана в Луксор. Больных эвакуировали, однако все остальные находящиеся на судне люди — больше 120 человек — помещены на двухнедельный карантин.



Между тем Всемирная организация здравоохранения не спешит объявлять сложившуюся ситуацию пандемией. «У коронавируса теперь очаги в очень многих странах, угроза пандемии очень реальна. Но это будет первая пандемия, которую мы сможем контролировать. Мы не во власти вируса»,— заверил мировое сообщество глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.



Алексей Наумов



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