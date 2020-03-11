Цены на нефть обвалились: когда в Украине подешевеет бензин Цены на нефть обвалились на 30%. Это рекордный уровень с 2008 года. Хотя за сутки "черное золото" вернуло назад 11%, эксперты считают, что цена нефти еще долго продержится в низком диапазоне.



Подешевеет ли из-за этого бензин в Украине? Аналитики уверены, что если бы нефть подорожала на 30%, то АЗС однозначно сразу подняли бы цены на пять гривен. Но когда нефть падает в цене – не все так просто. Сайт "Сегодня" разобрался, как падение цен на нефть скажется на стоимости бензина для украинцев.



Что происходит с ценами на нефть



На выходных страны ОПЕК не смогли договориться о снижении добычи нефти для удержания цены. Россия и Казахстан отказались уменьшать обороты добычи. Это стало причиной обвала цен на 30%. В понедельник, 9 марта, котировки на нефть достигли минимума – 31 долл./барр. На 10 марта котировки немного поднялись и колебались от 35 до 38 долл./барр.



"Есть высокая вероятность того, что цены будут низкими, то есть в широком диапазоне 20-45 долл./барр. (Brent), в течение длительного времени – много месяцев, возможно, несколько лет", – говорит Дмитрий Хорошун, аналитик компании Concorde Capital.



Таким образом Россия решила начать войну за долю рынка, чтобы нанести ущерб сланцевой нефти в США. Аналогичная попытка ОПЕК вместе с Россией вышибить Штаты с рынка нефти в 2015-2016 годах заняла два полных года и закончилась ничем – сланцевая отрасль в США устояла, замечает Хорошун. Правда, выживание заставило увеличить долговую нагрузку на эту отрасль и сейчас падение прибыльности может привести к проблемам.



"Война за долю нефтяного рынка возникла не на пустом месте. Ей благоприятствует существенное падение и ожидающееся еще большее падение спроса на нефть из-за замедления мировой экономики из-за коронавируса. На падающем потреблении вышибить конкурента легче, чем когда рынок и потребление растет", – добавляет Дмитрий Хорошун.



Но в отличие от предыдущего падения цен на нефть в 2015-2016 годах, сейчас важную роль играет фактор коронавируса, который реально оказывает серьезное воздействие на спрос, в том числе и на потребление нефти, замечает Марина Багрова, член правления Института национальной политики.



"Если будет продолжительное падение цены на нефть, это приведет в каком-то аспекте в течение нескольких недель к снижению цен на другие товары, которые привязаны к нефти. Например, цены на горячее топливо, бензин", – говорит Эдвард Дубинский, эксперт по финансам и инвестициям, президент компании FINTELECT.



Так, а когда подешевеет бензин в Украине?



В ближайшей перспективе цены на нефтяное топливо (бензин, солярка) и нефтепродукты (моторные и агрегатные масла) будут снижаться. Но темпы и сроки изменений цен на нефтепродукты не пропорциональны изменениям цен на саму нефть, отмечает Марина Багрова.



"Как показывает наблюдение за динамикой цен на нефть и нефтепродукты, при снижении стоимости барреля нефти на 30%, на срок более одного месяца, стоимость бензина снижается в среднем на 15-20%", – говорит Багрова.



Поэтому нужно смотреть, как долго цены на нефть продержатся на нынешнем уровне. Хотя котировки на нефтепродукты уже упали на 25%, отмечает Александр Сиренко, аналитик UPECO. Однако оптовые трейдеры никак не отреагировали на это.



"Оптовый рынок ни дизеля, ни бензина почти не отреагировал. Да, таким образом экономически они могут закладывать риски. Почему эти риски не работают в обратную сторону – я не понимаю. Риск того, что покупатель придет и купит горючее дороже, тоже есть", – говорит Сиренко.



Трейдеры очень неохотно снижают цены на нефтепродукты. Нефть и до этого падала. С начала года цена за баррель снизилась с 65 долларов до 40. Но и тогда реакции почти не было. Александр Сиренко подсчитал, на начало марта в литре бензина на украинских АЗС три гривни были лишние.



С тем, что сейчас цены на АЗС завышены, согласен Вадим Бардась, инвестаналитик European Analytical Centre.



"С начала года топливо подешевело только на 2,6% при 59% обвале цен на нефть. То есть, рынок топлива в Украине олигополизированный, поэтому основным фактором влияния на цену является объем спроса. При адекватной работе Антимонопольного комитета и конкурентного рынка стоимость бензина марки А-95 должна обвалиться на 30-35% до 17-18 грн за литр, однако цена составляет более 26 гривен за литр. В нынешних условиях можно ожидать лишь незначительное снижение стоимости горючего – на 3-5%", – говорит Бардась.



Что дальше ждать от ценовой войны



После обвала цена на нефть в течение дня выросла на 11%. После достижения минимума в 31 долл./барр. более низких уровней цена не достигала.



"То есть причина для падения была одна – решение России (и сразу после – Саудовской Аравии) начать войну за долю рынка. Ну а рост после таких огромных обвалов никогда не бывает плавным в перспективе нескольких часов. Рынки ищут справедливую цену в меру своего умения", – говорит Дмитрий Хорошун.



Даже в условиях снижения спроса далеко не факт, что Россия и Саудовская Аравия смогут "свести на нет" отрасль сланцевой нефти в США. Отрасль вполне может пройти через банкротства, списать долги и наименее эффективные активы, и начать снова производить какие-то существенные объемы.



Но ситуация может развернуться и по-другому, замечает Хорошун. Например, ОПЕК и без России ограничит добычу. Или же Россия развернется и тоже ограничит добычу вслед за или вместе с ОПЕК.



"Как правило, после таких падений на нефть страны-экспортеры проявляют способность договариваться. Стоит ожидать новой встречи ОПЕК, где удастся договориться и сократить добычу нефти", – добавляет Александр Хмелевский, кандидат экономических наук.



Это приведет к восстановлению цен. Если это случится, то нефть (Brent) вернется в диапазон 40-60 долл./барр. Но это сейчас кажется менее вероятным, чем продолжение войны за долю рынка, считает Хорошун. Раз уж Россия начала эту войну, им логично постараться дойти до конца. И Саудовская Аравия явно дала понять, что настроена воинственно, и не будет поддерживать баланс рынка только своими сокращениями объемов. Еще один сценарий, по которому цены на нефть могут пойти вверх, – если правительства по всему миру запустят программу стимулирования.



Инвестаналитик Вадим Бардась уверен, что обвал цен на нефть – ситуативный:



"Уже сейчас фьючерсы на Чикагской сырьевой бирже с поставками в сентябре котируются около 40 долл./барр., тогда как к обвалу стоимость нефти Brent составляла 45 долл./баррель. Кроме того, США увеличивают объемы эмиссии доллара с 100 млрд до 150 млрд долларов за сутки, что приведет к увеличению денежной массы в глобальной экономике и росту цен на товары и услуги".



В случае продолжения финансового кризиса снижение цен на нефть может продолжиться.



Виталий Андроник



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