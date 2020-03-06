Все свободны. Что погубило правительство Гончарука Главное, чем хвалились министры Алексея Гончарука - запуском новых реформ, ведь для успешного "полета на Луну" у них действительно не было времени. Но, как оказалось, запуск тоже не вполне удался. Свежайшая новость - в Верховной Раде массово отзывают законопроекты, внесенные уволенным правительством, но еще не попавшие на рассмотрение в зал. Среди них - резонансный проект Закона "О труде", представленный в Минэкономики "под елочку".



Надо признать, что ничего не мешает новому Кабмину подать эти же или слегка поправленные законопроекты от себя, но их отзыв явно политическая позиция - ревизовать инициативы предшественников.



Так, можно с большой долей вероятности прогнозировать, что проект закона "О труде", которым так гордился экс-министр экономики Тимофей Милованов, как минимум будет существенно переписан. Слишком уж токсичной стала эта попытка реформировать трудовые отношения, независимо от того, как относиться к самим положениям документа. Это показательный пример - рассмотрим его поближе.



Итак, в пояснительной записке целью данного законопроекта была определена "либерализация трудового законодательства, направленная на создание равных правил игры для баланса интересов работников и работодателей". В частности, эта либерализация, напомним, сводилась к тому, что работодатель может увольнять сотрудника по своему усмотрению даже с завтрашнего дня, только обязан заплатить за это определенный "штраф". Разработчики посчитали, что таким образом оживится рынок труда (одних работников будет легче увольнять, а значит, другие быстрее найдут работу), увеличится производительность труда, появится миллион новых рабочих мест. В общем все по теории, когда конкурентная рабочая сила находит конкурентные компании, каждый выбирает лучшее - у всех все хорошо. На практике же легко представить ситуацию, когда работодатели будут доминировать: к примеру, даже хороший мастер на градообразующем заводе будет бояться внезапного увольнения (например, из-за конфликта с начальником), ведь это означает невозможность найти другое место работы по специальности без переезда. Или другой пример. На свободном рынке можно заключать разные трудовые договоры, которые не противоречат действующему законодательству. А кто обычно составляет договор? Работодатель, который предлагает его подписать потенциальному сотруднику. Конечно, последний может отказаться или попросить изменить некоторые пункты. На деле среднестатистический соискатель (не звездный специалист) подпишет договор в предложенной редакции. А там - условия работы, увольнения и прочее, которые могут быть настолько жесткими, насколько позволяет закон. В мире Милованова - это либеральный закон с минимумом предохранителей.



А если в целом, то политика невмешательства была рецептом экономического роста прошлого правительства.



"Государство должно быть арбитром между разными интересами бизнеса, общества, находить и предлагать компромиссные решения. Другими словами, государство должно разрабатывать и следить за выполнением правил игры в экономике, а не влазить в экономику, как медведь в посудную лавку. Если государство научится оставлять бизнес в покое, то экономика начнет расти", - говорил Милованов в ноябре прошлого года.



Но оказалась, что просто оставить всех в покое недостаточно. Как раз к концу прошлого года и в первые месяцы 2020-го макроэкономическая ситуация в Украине значительно ухудшилась. Падала промышленность (от месяца к месяцу на несколько процентов, по итогам 2019 г. - на 1,8%), резко сократились поступления в бюджет, что не позволило даже принять решение об индексации пенсий в марте.



Это результат недальновидных решений и политики максимального невмешательства в рынок. Так, Минфин под руководством Оксаны Маркаровой на коротком отрезке - с лета до конца прошлого года - показал жирный плюс: удалось реструктуризировать госдолг, причем частично перевести его из валюты в гривню. Но это было сделано за счет продажи нерезидентам номинированных в гривне облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) более чем на $4 млрд в эквиваленте. При этом гривня, естественно, укрепилась, ударив по украинским экспортерам. Вскоре, зимой, сократились поступления от таможни и налогов - и в результате мы увидели также жирный минус политики Маркаровой, которой способствовал НБУ, пожелавший не вмешиваться в рыночный тренд сильными интервенциями. При этом экономический блок правительства еще долго хвастался темпом роста показателей ВВП и средней зарплаты в Украине по сравнению с другими странами. Ведь сравнивали в долларах, а гривня укрепилась, создавая иллюзию взрывного роста.



Конечно, промышленность упала еще и по причине ослабления мирового спроса на металлургическую продукцию - одну из основных статей украинского экспорта. Здесь правительство ни при чем. Но как раз это и плохо. В мире, где господствует протекционизм всех мастей (от пошлин и субсидий до занижения курса нацвалюты), украинское государство не просто заняло позицию невмешательства, а еще и резко укрепило гривню, ударив по конкурентоспособности своих производителей.



Но реальность всегда прорывает иллюзию. Посмотрим на выполнение госбюджета. По итогам двух месяцев этого года при плане в 139,8 млрд грн он пополнился лишь на 112,6 млрд грн - общий недобор составил 27,2 млрд грн (отклонение от плана - почти 20%). Холодный душ как раз только что включился над головами министров: Милованов даже предложил помочь промышленности и агросектору на 90 млрд грн... Но в этот момент в комнату зашли другие во главе с Денисом Шмыгалем. После увиденного они вряд ли с энтузиазмом продолжат неолиберальный эксперимент. Хотя будет тяжело. Самое крупное начинание Кабмина Гончарука - земельная реформа - под контролем Зеленского движется к цели...



Алекса ШВЕЦ





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