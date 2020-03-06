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Урок французского для нового правительства

06.03.20 , Обозреватель
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Часто слышу пренебрежительные высказывания украинских либеральных экономистов и фейсбук-теоретиков о промышленной политике. Мол, что за промышленность, зачем ей управлять, какой еще промышленной политики вам не хватает? Расскажу.

В среду в Раде рассматривался вопрос о ратификации договора между Украиной и Францией о покупке 20 катеров для Пограничной службы Украины. Это очень показательный документ, который позволяет увидеть, как Франция продвигает свои промышленные интересы. И как Украина не продвигает: 9-й месяц падения промышленного производства не замечать сложно.

Французское государство продает французские товары иностранным государствам. Политическая поддержка французским правительством сделки между иностранным государством (Украиной) и частной французской компанией не вызывает удивления во Франции. Ведь это доходы французского бюджета, рабочие места для французских рабочих, рост французской экономики. Украина наоборот – гордится покупкой иностранной техники, преподносит это как внешнеполитическую победу, радуется тому, что не допустила украинского производителя к сделке.

Экспортное финансирование машиностроения. Французское правительство, чтобы поддержать своего судостроителя, дает покупателю французских катеров – Украине, кредит. Чтобы не только сама продукция, но и финансовые условия ее приобретения были привлекательными для покупателя. 2,5% годовых в евро с участием французского экспортного агентства Bpifrance Assurance Export. Что же в Украине? Экспортного финансирования у нас нет и в помине. Зато Укрэксимбанк вместо кредитования экспорта кредитует импорт белорусской техники. А на экспортно-кредитное агентство ушедшее правительство даже не удосужилось заложить средства в бюджет.

Требование покупки французских товаров, работ и услуг прямо зафиксировано в договоре. Не менее 50% суммы контракта должно уйти французским производителям. Знаете, что в этом договоре написано про украинские компоненты? Украинские компоненты значатся с формулировкой не "не менее 30%", а "не более 30%". Украинская сторона, вероятно, стараясь поклониться как можно ниже, поставила верхнее ограничение на использование украинских товаров, работ и услуг в этом контракте вместо нижнего.

В данном случае правительство Франции с помощью 3 инструментов промышленной политики – политического лоббирования интересов своих производителей, экспортного финансирования и требования покупки французских комплектующих обеспечило свою судостроительную отрасль хорошим заказом от Украины.

А украинские судостроительные заводы (и частные, и государственные), украинские производители двигателей, комплектующих, металла, электротехнической продукции остаются в стороне от выполнения этого контракта.

Уж не знаю, нужно ли комментировать связь каждого такого случая с ростом или падением ВВП, промышленного производства, занятости, уровня доходов населения. Похоже, для Франции такая связь очевидна. А для Украины нет.

А что же украинское правительство? Украинское министерство экономики согласовало этот контракт без замечаний. Хочется спросить: они его действительно читали?

Еще любопытная деталь. В пакете документов к ратификации договора есть Анализ влияния нормативного акта на заинтересованных сторон. Так вот, там об экономике ни слова. Как будто покупка 20 катеров страной, имеющей собственную судостроительную отрасль, это норма и не предмет интереса вообще.

Тем временем на сайте Министерства внутренних дел опубликована информация о достижении договоренности о 25%-й локализации производства этих катеров в Украине. На мой вопрос, почему из договора следует противоположное, министр заверил, что локализация будет отражена в других документах.

Поскольку Рада голосует только за договор, и эти документы не были предоставлены, я голосовал против ратификации договора, где нет гарантий локализации. Готовим на этот счет депутатский запрос от членов комитета экономического развития. В случае, если МВД все-таки добьется локализации от французских партнеров, это будет поводом похвалить их за защиту экономических интересов нашей страны. Надеюсь, такой же повод порадоваться разумной промышленной политике когда-нибудь появится и в отношении профильного министерства – экономики.

Дмитрий Кисилевский, народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию

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