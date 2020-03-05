Закрытие шахт: удастся ли правительству переквалифицировать украинских шахтеров В конце января 2020 года министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель презентовал свою концепцию зеленой энергетической трансформации Украины до 2050 года. В концепции четко прослеживается желание властей поймать мировую волну экологического хайпа, который в прошлом году подняла шведская школьница Грета Тунберг.



Если коротко и без подробностей, то концепция предусматривает почти полный переход украинской энергетики на зеленые рельсы — к 2050 году доля генерации энергетики из возобновляемых источников должна составлять 70%. Экология и будущее нашей планеты — это, безусловно, важно, но в украинских реалиях столь радикальное реформирование генерации кажется очень трудной задачей. Сейчас почти половину украинского электричества дает атомная энергетика. На втором месте — тепловая генерация, которая использует уголь в качестве сырья и производит почти 30% электричества. Концепция же предлагает полный отказ от тепловой генерации и снижение доли "атомки" в украинской энергетике до 20-25%.



Не будем углубляться в зеленые мечты правительства, ведь за 30 лет может еще случиться все, что угодно: научный прогресс может привести к настоящей революции в сфере энергетики или, что куда более вероятно, власть изменится и предложит новый курс. Все как в восточной сказке о Ходже Насреддине — через 30 лет помрет либо эмир, либо ишак.



Более интересным является февральское заявление Оржеля, которое полностью соответствовало духу "зеленой концепции" Минэкоэнерго: поскольку энергетика страны переходит на зеленые рельсы, вполне логичным будет закрыть убыточные государственные шахты.



Проблемные шахты



Шахты действительно проблемные. По данным Центра Разумкова, с 2012 по 2019 год убыток добычи на 1 тонне угля, добытого на этих шахтах вырос почти в 2 раза до 1 тыс гривен, а уровень добычи снизился почти в 3 раза — до 3,5 млн тонн. Задолженность по зарплатам перед шахтерами, по состоянию на 1 января текущего года, составляет 922 млн гривен. Как следствие — долги на госпредприятиях только растут, новые горизонты не разрабатываются, а вопросы охраны труда и экологии отходят на второй план. Всего на государственных угледобывающих предприятиях сегодня занято 38 тысяч человек, из них 20% — это люди пенсионного возраста.



Причиной задолженности государства перед угледобывающими предприятиями Центр Разумкова считает существенное уменьшение цен на электричество, особенно в сегменте "на сутки вперед". До запуска рынка электроэнергии в первом полугодии 2019 года тепловая генерация сбывала электричество по цене 1760 грн/МВт час. После запуска тариф снизился на 12% и продолжает падать по сей день.



В свете этой информации за решением правительства просматривается не только забота об окружающей среде, но и желание сэкономить на дотациях. Чтобы закрытие шахт не привело к тяжелым социальным последствиям, правительство предусмотрело для шахтеров программу профессиональной переориентации. По мнению министра Оржеля, шахтеры должны найти новую работу, а не спускаться в шахту, подвергая свои жизни опасности.



Новая работа для шахтеров



Старший аналитик Центра Разумкова Максим Билявский считает, что инициативы министерства вполне соответствуют духу времени. По мнению эксперта, задачу по декарбонизации энергетики можно решить, постепенно замещая тепловую генерацию генерацией из возобновляемых источников энергии и одновременного внедрения системы аккумулирования, которая будет работать на использовании оксидов углерода из дымовых газов и энергии солнца. Это позволит одновременно модернизировать энергетику и частично сохранить рабочие места на предприятиях тепловой генерации, которые правительство планирует закрыть.



Также, по мнению эксперта, перспективным будет сознание на базе проблемных шахт накопителей электроэнергии, которые будут работать по принципу гравитационных технологий, что также позволит сохранить рабочие места в этих депрессивных регионах. Кроме того, эксперт предлагает создать в районах закрываемых шахт зоны свободной торговли или районы с дифференцированными налогами для предпринимателей. "Это может помочь открыть новые рабочие места и мощности. В целом, каждый населенный пункт нужно отдельно анализировать", — говорит Билявский.



В свою очередь, депутат Верховной Рады Михаил Волынец, который ранее много лет занимал должность главы Независимого профсоюза горняков, напротив уверен, что правительственная инициатива станет катастрофой для шахтеров и членов их семей.



"Средний возраст работника государственного угледобывающего предприятия — 47 лет. В таком возрасте человек переучиваться не будет. Ему легче собрать чемодан и поехать в Польшу, Прибалтику, Чехию, Италию и заниматься там понятным делом, чем осваивать новую специальность", — говорит Волынец.



При этом не стоит забывать, что шахта — это градообразующее предприятие. То есть вся инфраструктура и весь бизнес населенного пункта сосредоточен вокруг нее. "Ладно, шахтеры уедут. Но что будет с городами? Нельзя же переселить или переобучить целый город", — подчеркнул депутат.



По его мнению, вместо программы переквалификации правительство должно сосредоточить свои усилия на том, чтобы сделать угледобывающую отрасль прибыльной: если в США или России можно получать прибыль от экспорта угля, почему нельзя у нас?



Однако, эксперт Геннадий Рябцев считает переобучение шахтеров вполне реализуемой задачей, поскольку такой опыт у нашего государства уже был. В середине 90-х годов, когда происходило масштабное сокращение армии, для офицеров и прапорщиков был разработан целый комплекс программ с целью их переквалификации и адаптации. Военным предоставили возможность получить квалификацию в разных сферах. По этим программам получило образование и новые навыки несколько сотен тысяч человек. Некоторым из них даже удалось открыть свой бизнес.



"Тогда были задействованы средства не только из нашего госбюджета, но и деньги, полученные от зарубежных партнеров в качестве техпомощи. Если сейчас наши власти обратятся к зарубежным партнерам за такой помощью, то, я думаю, они ее получат", — считает Рябцев.



Также он говорит, что через подобные меры уже проходили такие страны как Великобритания и Польша. В Польше государство поддержало шахтеров созданием рабочих мест в сфере перерабатывающей промышленности и сфере услуг.



В Украине же для шахтеров могут быть созданы рабочие места в пищевой и легкой промышленности, а также в сфере услуг. Кроме того, не стоит забывать и о сфере экологии. Дело в том, что в отвалах вокруг шахт есть большое количество сырья, которое еще 20-30 лет назад считалось исключительно отходами. В наше время существуют технологии, которые позволят переработать эти отходы в продукты с высокой добавленной стоимостью. Такая продукция может быть использована как сырье для химической и строительной промышленности.



Проблема реализации



Имея опыт переквалификации нескольких сотен тысяч военных, Украина вполне способна переобучить новым профессиям 30 тысяч шахтеров. Деньги, потраченные на закрытие убыточных госпредприятий и переобучение их сотрудников, выглядят не столько социальными издержками, сколько выгодным вложением, которое может окупиться за счет экономии на многомиллиардных дотациях.



Создать государственную программу с четким планом действий и найти в бюджете деньги для ее финансирования тоже реально. Также можно привлечь партнеров из международных организаций, которые поделятся опытом и добавят денег в бюджет проекта и разработают хорошие тренинговые программы с учетом особенностей населенных пунктов.



Камнем преткновения на пути к достижению поставленной цели могут стать неэффективность государственных институций и коррупция. В новейшей истории Украины таких примеров достаточно. Кроме того, никуда не делся политический фактор: мы уже видим конфликты внутри новой команды власти. Президент отправил в отставку действующее правительство и в Украине уже новый премьер-министр. И неизвестно, будет ли новое правительство держать курс на трансформацию.



Возможен даже вариант, при котором программа профессиональной переориентации — это всего лишь попытка успокоить электорат депрессивного региона перед местными выборами. В любом случае власть давно должна была решить проблему убыточных госпредприятий. В конкретном случае переобучение шахтеров — это вполне посильная для нее задача. Главное, чтобы ее довели до конца.



Степан Крьока



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