Индексация пенсий отменяется: чего ждать пенсионерам

Индексации пенсий, которую в Украине ждали в марте, в ближайшее время не будет. Ситуация с пенсиями стала очередным провалом правительства Алексея Гончарука. Но открытым остается вопрос, сможет ли решить эту проблему новая команда Кабинета министров — ведь украинский бюджет, не в последнюю очередь, усилиями самого Кабмина трещит по швам.

Украинские пенсионеры всерьез рассчитывали на повышение пенсий в марте. И это не удивительно, так как, согласно закону об обязательном государственном пенсионном страховании, ежегодно проводится перерасчет ранее назначенных пенсий, так называемая индексация, с учетом увеличения показателя средней зарплаты в стране за предшествующий год, а также показателя инфляции — также за предыдущий год.

Еще важно учесть, что ежегодная индексация пенсий — вещь весьма условная, так как по факту она до сих пор случилась лишь однажды — ровно год назад. Тогда, напомним, Кабинет министров Владимира Гройсмана принял соответствующее постановление 20 февраля 2019 года. И перерасчет пенсий состоялся уже в марте. До этого перерасчеты ежегодно проводились правительством, однако они не были регламентированы законом.

Да, но нет...

Такого же хода событий ждали и в нынешнем году. Более того, власти заверяли, что индексация обязательно произойдет.

Но вот только когда? Если еще в самом начале 2020 года практически ни у кого не вызывало сомнений, что перерасчет будет проведен с 1 марта, то к середине февраля такая уверенность стала тускнеть. И постепенно превращаться просто в надежду, которая, как известно, умирает последней.

“Апостроф”, озаботившись вместе со всей страной этим вопросом, обратился за разъяснениями в Пенсионный фонд (ПФ) и Министерство социальной политики. Пенсионный фонд достаточно оперативно отреагировал на запрос (текст письма ПФ имеется в распоряжении редакции). Впрочем, его ответ не пролил свет на ситуацию.

В Пенсионном фонде отметили, что перерасчет пенсий предусмотрен законодательством — уже упомянутым законом об обязательном государственном пенсионном страховании. При этом размер, дата и порядок проведения индексации определяются в границах бюджета Пенсионного фонда Украины по решению Кабинета министров. Но, как отметили в ПФ, на то время (а письмо поступило в редакцию 27 февраля) такого решения Кабмина не было.

Нет его и сейчас, хотят март уже наступил.

Минсоцполитики потребовалось чуть больше времени для того, чтобы ответить на запрос. В ведомстве, в частности, сообщили, что постановлением правительства от 24 января 2020 года (№22) был утвержден бюджет Пенсионного фонда, и в нем заложены средства на индексацию пенсий в текущем году. Также в Минсоцполитики сообщили, что перерасчет пенсий в 2020 году коснется 10,4 миллиона человек. Вместе с тем, в ответе на запрос издания говорится, что “на сегодняшний день (письмо поступило в редакцию в самом конце февраля) осуществляются расчеты объема дополнительных средств, необходимых для проведения вышеупомянутого перерасчета пенсий”. И вот эта последняя фраза как-то озадачивает. То есть получается, денег на выплату проиндексированных пенсий (или, по крайней мере, части из них) нет? А что же тогда утверждало правительство в бюджете Пенсионного фонда?

Тем не менее, власти, как и раньше, не отказываются от обязательств по проведению индексации пенсий. В Минсоцполитики сообщили, что пенсии в нынешнем году будут повышены на 11%. Кстати, в прошлом году повышение составило 17%. Значит, в этом году намечается зрада? Не совсем. Дело в том, что перерасчет пенсий проводится по установленной формуле — она увеличивается на 50% показателя роста средней зарплаты в прошлом году по сравнению с позапрошлым годом плюс на 50% показателя инфляции в прошлом году. Средняя зарплата в Украине в 2019 году выросла более чем на 18%, рост цен составил 4,1%. Берем по 50% от каждого показателя — 9% и 2%, складываем — получаем действительно 11% (В 2018 году инфляция составила 9,8%, поэтому прошлогодний коэффициент роста пенсий был выше).

Лучше поздно...

Но настоящая зрада состоит в том, что пенсионеры так и не дождались повышения пенсий в марте. И теперь непонятно, когда оно будет, и будет ли вообще.

Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге 2 марта сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято, но оно находится в состоянии разработки. При этом он добавил, что согласно закону, такое решение правительство должно принять в течение года. А ведь это может быть и 31 декабря, например (нет, этого Гончарук не говорил).

Впрочем, в тот же день, но несколько позже, министр социальной политики Юлия Соколовская написала в Facebook, что перерасчет пенсий запланирован на сентябрь. По ее словам, в среднем размер пенсии вырастет на 216 гривен.

Откуда взялась такая цифра, тоже не совсем понятно. Если учесть, что средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составляла 3083 гривны, то, с учетом того, что, согласно упомянутому выше сообщению ведомства, которое пока возглавляет Соколовская, коэффициент повышения составит 11%, увеличение среднего показателя пенсии должно быть на уровне 339 гривен.

Перенос повышения пенсий на сентябрь — это достаточно грустно, а для многих украинских пенсионеров — просто критично. Ведь, несмотря на то, что средний показатель роста цен (как средняя температура по больнице) в прошлом году составил скромные 4,1%, лекарства и продукты питания дорожали гораздо более внушительными темпами. Настолько более внушительными, что еда в Украине уже дороже, чем в некоторых европейских странах (включая пресловутый “социальный” хлеб, который стоит больше “обычного” хлеба в Польше).

Кроме того, под большим вопросом теперь повышение пенсий работающих пенсионеров, а таких в стране примерно 2,6 миллиона человек. Эта категория граждан не подпадает под ожидавшуюся в марте индексацию, но для них предусмотрен автоматический перерасчет с 1 апреля. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, будет ли он произведен? Уверенности в этом нет никакой, да и надежд тоже уже немного.

Новая метла по-новому метет?

Впрочем, если трезво посмотреть на происходящее, становится очевидным, что ничего удивительного не произошло. Буквально на днях “Апостроф” писал о том, что правительство провалило план по доходам госбюджета 2019 года и продолжает идти по тому же пути уже в текущем году. Иными словами, денег в бюджете нет.

Срыв индексации пенсий является огромным провалом правительства Алексея Гончарука, к которому есть огромные претензии и помимо этого. Следует вспомнить, что своевременный перерасчет пенсий проводился не только премьером Владимиром Гройсманом, но даже столь нелюбимым правительством Арсения Яценюка, при том, что тогда война на Востоке находилась в горячей фазе, а страна в буквальном смысле была на пороге дефолта.

Уже очевидно, что Верховная Рада на своем внеочередном заседании 4 марта отправит правительство в отставку. Среди тех, кто потеряет должность, вполне заслуженно должна быть и глава Минсоцполитики Юлия Соколовская.

Но в Украине появится новый Кабинет министров, и это значит, что проблема индексации пенсий перейдет к нему в “наследство”. Собираются ли новые премьер-министр Денис Шмыгаль и министр социальной политики Марина Лазебная в срочном порядке заниматься этим вопросом, или отложат его до сентября, как планировали “попередники”? Пока это риторический вопрос.

Но, помимо социального у этого вопроса есть и политический аспект: отказ власти решать проблемы пенсионеров нанесет сокрушительный репутационный удар, причем не только по правительству, но и по президенту. 13 миллионов пенсионеров — это колоссальная сила, примерно треть всего населения Украины и почти половина ее электората. А, значит, считаться с ней власти придется. И, если у нее еще сохранился инстинкт самосохранения, она, вероятно, все же изыщет средства на индексацию пенсию уже в ближайшее время. Единственное, хотелось бы, чтобы это было сделано не за счет образования или здравоохранения.

Виктор АВДЕЕНКО

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