Повышения не будет. Сколько Кабмин Гончарука сэкономит на пенсионерах

Для индексации пенсий в марте правительство должно было бы изыскать 22 млрд грн, но вместо этого оно приготовило другие, более мелкие “плюшки”.

Министр социальной политики Юлия Соколовская сообщила украинским пенсионерам, что ожидаемой в марте индексации пенсий не будет, ее отложат до сентября. Напомним, что индексация предусмотрена Законом “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, согласно которому она проводится ежегодно. Первый раз такое автоматическое повышение пенсий было в марте прошлого года и поэтому ожидалось, что следующее будет в марте этого года. Однако в законе не указан конкретный месяц, когда это нужно сделать, чем и воспользовались в правительстве.

Индексация пенсий проводится для того, чтобы в связи с ростом цен и зарплат поднять выплаты пенсионерам, которые в противном случае становились бы все беднее — как с точки зрения покупательной способности, так и в сравнении с другими членами общества. При этом индексация должна касаться львиной доли получателей — в сентябре ее планируется провести для 10,2 млн пенсионеров из общего количества в 11,3 млн человек. Тут важно отметить, что смысл индексации теряется, если ее проводить не в начале года, а в конце — так как прошлогодние показатели, берущиеся за основу для расчетов, устаревают.

Как уже писала ”Деловая столица”, процент индексации пенсий вычисляется по формуле, как сумма двух показателей — половины уровня потребительской инфляции за предыдущий год и половины показателя роста средней зарплаты за прошлый год по сравнению с позапрошлым годом. По подсчетам “Деловая столица”, базовые пенсии (без различных доплат) в марте этого года должны были быть увеличены на 11%.

Важно, что индексация должна была обойтись бюджету в кругленькую сумму — выплаты будут увеличены в среднем на 216,32 грн для 10,2 млн пенсионеров, что в период март-декабрь потребовало бы 22 млрд грн

Запомним эту первую цифру.

Юлия Соколовская, предупредив, что индексация отложена на полгода, не указала причину переноса, которая лежит на поверхности — у правительства просто нет денег на это. Вместо этого свой пост она начала с бравурных обещаний, что индексация будет, а вместе с ней — и “новая стратегия увеличения пенсий”, которую правительственная команда и депутаты Верховной Рады разработали по поручению президента Владимира Зеленского. При этом министр соцполитики не забыла затуманить мозг пенсионерам, пообещав им рост пенсий до 2023 г. на 1200 грн.

Итак, вместо индексации Соколовская пообещала пенсионерам другие “пряники” в виде дополнительных выплат, и “Деловая столица” разбиралась, во что обойдутся правительству финансирование этих обещаний. Ведь если в бюджете недобор, значит, хотят сэкономить.

Во-первых, Соколовская пообещала, что в этом году пенсии будут повышены для самых пожилых украинцев — для тех, кто достиг 80-летнего возраста. Каким именно будет процент или сумма повышения — неизвестно, но, как отмечает министр, вместе с отложенной на сентябрь индексацией пенсии для этой категории получателей вырастут в среднем на 700 грн в месяц. То есть само повышение пенсий для категории “80+” должно составить около 500 грн в среднем.

Следует напомнить, что это — не новое обещание. Еще в декабре прошлого года Владимир Зеленский анонсировал на этот год повышение пенсий для получателей в возрасте “80+” на 400-1100 грн в месяц, указав, что на эти цели в бюджет будет заложено 13 млрд грн. Как подсчитала тогда “Деловая столица”, такой шаг потребует от 8 до 22 млрд грн в год. А если повышать всего лишь на 500 грн, то на это будет нужно 850 млн грн в месяц, или 8,5 млрд на оставшиеся 10 месяцев этого года. Запомним и эту, вторую по счету, цифру.

Однако 2020 г. уже начался, а обещанного повышения для самых пенсионеров “80+” пока не произошло. И когда именно будет повышение и на основании каких законов — также неизвестно.

Второй “пряник” от Соколовской — доплаты в размере 670 грн в месяц одиноким пенсионерам старше 80 лет, которые нуждаются в уходе. Однако и здесь дьявол кроется в деталях — для этого Верховная Рада должна принять поданный правительством законопроект №2494, предусматривающий такие выплаты. Документ уже был принят в первом чтении, однако когда у парламента снова дойдут до него руки, пока неизвестно. Но даже если законопроект оперативно проголосуют и выплаты начнутся уже с марта этого года, то для доплаты 100 тыс. одиноких пенсионеров “80+” за оставшиеся 10 месяцев года потребуется выделить из бюджета 670 млн грн. Запомним эту третью цифру.

Следует отметить, что в будущие “покращення” пенсионного обеспечения Соколовская записала и те положения, которые будут реализованы без дополнительного вмешательства правительства. В частности, это автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с апреля в связи с увеличением продолжительности страхового стажа. Это коснется 500 тыс. человек и должно увеличить им пенсии на 100 грн в месяц. Также в “актив” усилий правительства министр записала перерасчет пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума в июле и декабре этого года, который коснется 6,8 млн пенсионеров и даст прибавку к пенсии 11-220 грн в месяц с июля, и 8-171 грн — в декабре. Повторимся, что эти блага и так уже были запланированы в бюджете.

А теперь подобьем итоги и вспомним все три цифры. Индексация пенсий, если ее провести в марте, потребовала бы в период март-декабрь изыскать 22 млрд грн. Но за счет индексации пенсий в сентябре эти доплаты потребуют от правительства выложить всего лишь 8,8 млрд грн. Экономия — 13,2 млрд грн.

Повышение пенсий для пенсионеров “80+” (если даже они будут введены в марте) потребуют на 10 месяцев 8,5 млрд грн, выплаты по 670 грн одиноким пенсионерам “80+” (также если они будут введены с марта) — еще 670 млн грн. Итого только за счет задержки индексации на полгода и повышения выплат для самых пожилых пенсионеров правительство экономит 4 млрд грн. И каждый месяц отсрочки повышения пенсий для пожилых пенсионеров будет экономить еще 900 млн грн.

Александр СУКОВ

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...