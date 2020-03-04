Мировые финансовые и монетарные власти выступили против коронавируса

Министры финансов и руководители центробанков стран “семерки” во вторник заявили, что готовы принимать совместные меры, включая фискальные, чтобы снизить экономические риски от распространения коронавируса. “Учитывая потенциальное влияние [вируса] COVID-19 на мировой экономический рост, мы подтверждаем готовность использовать все надлежащие инструменты политики, чтобы обеспечить сильный, устойчивый рост и защиту от рисков его замедления”, — говорится в их заявлении.

Накануне ОЭСР снизила прогноз роста мирового ВВП в 2020 г. на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 2,4%. И допустила замедление до 1,5%, если эпидемия будет более длительной и сильной. А руководители МВФ и Всемирного банка пообещали “в максимально возможной степени” использовать свои инструменты, включая антикризисное финансирование, чтобы помочь странам в решении медицинских и экономических проблем, вызванных коронавирусом.

Помимо стран G7 в борьбу с последствиями эпидемии включились центробанки Австралии и Малайзии, снизившие во вторник процентные ставки на 0,25 п. п. до 0,5 и 2,5% соответственно. “Коронавирус ухудшил ближайшие перспективы мировой экономики, рост которой в первом полугодии будет ниже, чем ожидалось”, — заявил управляющий ЦБ Австралии Филип Лоу. Эпидемия ударила по австралийскому экспорту, прежде всего образованию и туризму, которые сильно зависят от китайцев. Кроме того, Китай, экономическая активность в котором замерла из-за эпидемии, — крупный потребитель металлов, нефти и газа, которые экспортирует Австралия.

“Разумно ожидать реакции, объединяющей фискальные меры и инициативы центробанков, — заявил в британском парламенте Марк Карни, недавно покинувший пост председателя Банка Англии. — Мы уверены, что эти коллективные меры, как внутренние, так и международные, окажутся сильнодействующими и своевременными”.

Его слова предварили главное событие вторника, когда в ход пошла тяжелая артиллерия. Федеральная резервная система США (ФРС) снизила ставку сразу на 0,5 п. п. до 1—1,25%. Это первое с кризиса 2008 г. снижение между плановыми заседаниями ФРС. Она пообещала “пристально отслеживать развитие ситуации и ее воздействие на перспективы экономики, использовать свои инструменты и действовать как должно, чтобы поддержать экономику”.

На прошлой неделе мировые фондовые рынки рухнули после того, как коронавирус стал быстро распространяться в Европе, Южной Корее и Иране. Индексы США и Европы упали более чем на 10%, недельное падение стало самым сильным с 2008 г.

В прошлом году ФРС, снижая ставку, чтобы предотвратить замедление экономики США, не раз заявляла: при первых признаках ухудшения ситуации с потребительскими расходами и занятостью она будет действовать агрессивно, потому что из-за низкой ставки у нее не так много возможностей бороться с рецессией. Распространение коронавируса в США (от него умерло шесть человек) может ударить по потребительскому спросу, особенно если придется закрывать школы и компании, отменять массовые мероприятия, ограничивать авиасообщение и туризм и проч. Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП США до 0,9% в годовом исчислении в I квартале и до нуля во II квартале.

Аналитики ING сомневаются, что решение ФРС заметно поддержит совокупный спрос, но полагают, что оно может ослабить напряженность в финансовой системе и несколько улучшить настроения на рынках и в потребительском секторе.

Но инвесторы радоваться не спешили. Индекс S&P 500 вырос на 1,5% сразу после заявления ФРС, но к 21.00 мск уже терял 1,2%. “Остается вопрос, как снижение ставки поможет экономике, если будут введены карантин и ограничения на передвижение. Оно ведь не наполнит пустеющие полки магазинов. Денежная политика бесполезна, когда предложение не может подпитывать спрос”, — сказала Financial Times Сима Шах, стратег Principal Global Investors.

В данной ситуации важнее фискальный стимул, считают многие аналитики. Тем более что, например, Европейский центробанк, у которого и так отрицательные ставки, мало что может сделать, отмечается в отчете ING. Власти могут предложить госгарантии, бридж-кредиты или временное смягчение налогового бремени, перечисляют аналитики банка и добавляют: “Вакцина в данный момент помогла бы гораздо больше, чем еще одно снижение ставок”. Даже если вакцина будет тестироваться рекордными темпами (а один кандидат сейчас есть), она не будет готова для применения ранее чем через год-полтора, заявил в сенате Энтони Фоси, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.

Правительства уже начали работать над фискальными мерами. Президент Дональд Трамп еще в понедельник призвал ФРС снизить ставку, а демократов в палате представителей — на год снизить подоходный налог. Выступая во вторник в палате, министр финансов Стивен Мнучин заявил, что его ведомство рассматривает меры налоговой поддержки. Но администрация не планирует снижать пошлины на китайский импорт, добавил он. Трамп заявил, что ФРС должна “возглавить” другие центробанки и еще больше снизить ставку.

Правительство Италии думает предложить налоговые льготы компаниям, выручка которых упадет на 25%. Южная Корея на прошлой неделе пообещала потратить более $13 млрд на финансовую поддержку компаний и физлиц и надеется провести через парламент пакет мер еще почти на $5 млрд. Дальше всех пошел Гонконг, который, по словам аналитиков, разбрасывает деньги с вертолета: правительство перечислит каждому взрослому жителю $1284 и снизит подоходный налог почти для 2 млн работников.

Китай фактически отказался от финансовых реформ последних нескольких лет, когда ограничивал теневой банковский сектор и дал возможность банкротиться компаниям, отмечает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. Именно поэтому и на ожиданиях других фискальных мер китайский фондовый рынок отыграл все кризисное падение, считает он.

Российские власти пока не объявляли никаких мер поддержки экономики. Минэкономразвития даже не оценило эффект от него, уточненный макроэкономический прогноз оно представит только через месяц. При этом ОЭСР уже снизила прогноз роста российского ВВП с 1,6 до 1,2%. Основные риски, по мнению опрошенных “Ведомостями” экономистов, — для промышленности, также сократится экспорт транспортных услуг, туристический сектор (потеряет около 27 млрд руб., по оценкам Ассоциации туроператоров), увеличится отток капитала.

Михаил ОВЕРЧЕНКО

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