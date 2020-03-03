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Тарифное давление. Почему повысится абонплата за газ и сколько придется платить украинцам
03.03.20 , Деловая столица
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С 1 января этого года потребители столкнулись с тем, что им теперь приходится оплачивать газ по двум платежкам. Одна — это платежка за сам ресурс. Вторая — это плата за доставку газа, или абонплата.
Заплатим отдельно
Абонентская плата за доставку газа была введена постановлениями №№3014-3057 Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), принятыми в конце 2019 г. По правде говоря, ее потребители оплачивали и раньше, просто не замечали по одной простой причине — она была “зашита” в платежку за газ. Это был тариф на транспортировку газа облгазом, который входил в конечную стоимость кубометра газа.
Абонплата — это плата облгазам за то, что они ремонтируют, обслуживают и поддерживают в работоспособном состоянии газовые сети, а также содержат аварийную службу, которая по первому звонку с жалобой “У нас в подъезде слышен запах газа!” должна приехать и ликвидировать проблему.
Как рассчитывается абонплата? Ее уровень индивидуален для каждого клиента и зависит от объема газа, который тот потребил раньше. Например, для расчета абонплаты на текущий год берется объем газа, который клиент потребил в так называемый предыдущий “газовый год” (в данном случае это — период с 1 октября 2018 г. по 31 сентября 2019 г.). Далее этот объем газа делится на 12 и получается среднемесячное потребление газа в прошлом газовом году. Затем этот показатель умножается на тариф на услуги по распределению газа местного оператора, который отвечает за поставку газа клиенту — это облгаз или иная компания. Тариф местному оператору устанавливает НКРЭКУ, и она сделала это как раз в конце прошлого года соответствующими постановлениями для всех газопоставляющих компаний. Полученный в результате размер абонплаты для каждого конкретного клиента будет постоянным в течение года, то есть не будет отличаться в зависимости от месяца или от объема потребленного газа в этом году. Он может поменяться, только если НКРЭКУ пересмотрит для облгазов тарифы на распределение газа. В следующем же году абонплата будет определяться исходя из объема газа, который потребители используют в текущем газовом году — с 1 октября 2019 г. по 31 сентября 2020 г. Поэтому чем меньше человек использует газа, тем меньше будет абонплата, и наоборот.
Как насчитают
Тариф для облгазов НКРЭКУ устанавливает исходя из затрат компаний и нормы прибыли, поэтому он для всех разный. При этом НКРЭКУ, чтобы избежать социальной напряженности среди населения от введения отдельной платежки за абонплату, решила разбить внедрение абонплаты на два этапа и с 1 января этого года ввела “щадящий” уровень тарифов: самый низкие расценки оказались для клиентов компании “Киевгаз” — 0,28 грн за 1 куб. м газа, а самые высокие — для клиентов ООО “Спектргаз” (Львовская обл.) — 1,99 грн за 1 куб. м газа. Для основной массы облгазов тариф установлен в диапазоне 0,3-1,09 грн за 1 куб. м.
Однако с 1 июля абонплата за газ для населения повысится, потому что тариф для облгазов возрастет, что предусмотрено теми же постановлениями НКРЭКУ. Например, для “Киевгаза” тариф останется на уровне 0,28 грн за 1 куб. м, но вот для абонентов ООО “Спектргаз” тариф возрастет до 2,73 грн за 1 куб. м. Для основной же массы облгазов тариф будет в диапазоне 0,31-1,4 грн за 1 куб. м.
При этом абонплату придется платить даже тем клиентам, которые не потребляют газ, но подключены к сетям облгазов. Причем даже летом, например, это будет касаться тех, кто пользуется газом лишь для обогрева частного дома. Чтобы не платить абонплату, клиенту нужно расторгнуть договор с облгазом, т.е. фактически “отрезаться” от газовой трубы. Если игнорировать платежку за транспортировку газа — то облгаз может отключить потребителя от газоснабжения.
Сколько заплатим
Для бытовых потребителей газа, которые используют незначительные объемы газа (например, только для газовой плиты или даже для газовой колонки), абонплата незначительна, и в некоторых случаях ее сумма даже меньше, чем размер комиссии банка, который принимает платеж.
Например, по данным НКРЭКУ, в 2018 г. потребление газа одним абонентом только для газовой плиты составило в среднем по стране 147 куб. м, или же 12,25 куб. м в месяц. При тарифе для “Николаевгаз” на уровне 1,09 грн за 1 куб. м с 1 января этого года (один из самых высоких в Украине), и 1,35 грн — с 1 июля, житель Николаевской области, который пользуется только газовой плитой, платит с 1 января абонплату 13,35 грн в месяц, а с 1 июля этого года будет платить 16,54 грн в месяц. Поэтому если такой потребитель в феврале этого года использует 12 куб. м газа, то он заплатит 13,35 грн абонплаты, а также 60 грн за газ исходя из цен на газ в феврале на уровне 5 грн за 1 куб. м.
А у потребителей, которые пользуется газовой плитой и газовой колонкой, расход газа в среднем по Украине в 2018 г. составил 290 куб. м, или 24 куб. м в месяц. В таком случае абонплата для жителя той же Николаевской области составляет с 1 января 26,34 грн в месяц, а с 1 июля этого года — 32,63 грн в месяц. Если такой потребитель в феврале использует 24 куб. м газа, то он также заплатит и за него 120 грн.
Если же к потреблению добавить еще и отопление дома или квартиры газом, то годовой расход составил в 2018 г. в среднем по Украине 1309 куб. м, или 109 куб. м в месяц. В таком случае абонплата для жителя Николаевской области составит с 1 января этого года 118,9 грн в месяц, а с 1 июля — 147,26 грн в месяц. А в феврале, если потребитель использует 109 куб. м газа, то он также заплатит еще и 545 грн за сам газ.
При этом нужно учесть, что вышеуказанные подсчеты абонплаты сделаны без учета НДС, который составляет 20%.
Однако, как подсчитала Ассоциация газового рынка Украины, некоторые домохозяйства, которые используют много газа для обогрева домов, за счет введения на первое полугодие этого года “щадящего” тарифа для облгазов, заплатят в течение I квартала этого года (пока идет отопительный сезон) абонплату даже на 30-35% меньшую, чем в I квартале прошлого. Например, домохозяйства в Полтавской области, которые потребляют 1600 куб. м газа в год, при потреблении в январе 314 куб. м газа, в феврале — 281 куб. м и в марте — 294 куб. м, заплатили за январь-март 2019 г. 720 грн абонплаты (точнее, тарифа на транспортировку), а в январе-марте этого года — лишь 459 грн.
Александр СУКОВ... ...
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