Германия все больше соблазняет работников из Украины

С 1 марта легально работать в Германии могут не только специалисты, но и профессионалы из Украины. Это большая проблема для польских работодателей, которые привыкли решать нехватку персонала кадрами из Украины, пишет польская газета Rzeczpospolita.

Хотя экономические иммигранты из Украины, работающие в каждой пятой польской компании, ценят преимущества Польши - прежде всего, низкий языковой барьер и географическая близость к Украине - однако, в ответ на вопрос о предпочтительной стране для эмиграции, они чаще всего указывают на Германию.

Отмечается, что этот результат опроса кадрового агентства, проведенного в конце 2019 года, является еще одной причиной для беспокойства польских работодателей, которые 1 марта столкнулись с сильным конкурентом за украинских работников. С Германией, где вакантными остаются 1,3 миллиона рабочих мест, несмотря на спад в экономике.

Кроме того, конкуренция Германии затронет самую дефицитную группу - профессионалов. Это будет в основном охватывать вступление в силу нового закона об иммиграции, уменьшающего барьеры для работников за пределами Союза. Отток украинцев из Польши в Германию все еще может быть значительным. Более того - по мнению некоторых компаний - его признаки уже видны.

Президент агентства по трудоустройству Кшиштоф Инглот утверждает, что с момента появления информации об открытии немецкого рынка труда для специалистов из стран, не входящих в Европейский Союз, была очевидна тревожная тенденция для польских компаний: желание украинцев поехать в Германию возросло.

"Некоторые из них даже попали туда нелегально из-за желания получить больше. Мы уже замечаем гораздо меньший приток рабочих из Украины, заинтересованных в работе в Польше. Работники из Украины ждала марта и возможности уехать в Германию, - сказал Инглот.

Как отмечает Цезары Maциолек, сейчас большая проблема для польских агентств по трудоустройству составляет 30-40%.

"Увеличение минимальной заработной платы, замедление экономического роста и в настоящее время неопределенность, вызванная коронавирусом, означает, что предприниматели тщательно планируют нанимать работников из Украины", - говорит Мациолек.

По его словам, ограничительные процедуры и требования, которым должны соответствовать экономические иммигранты, по-прежнему не позволяют украинцам массово переехать в Германию из Польши.

Вице-президент Польско-украинской торговой палаты Анджей Дрозд согласен с этим. Он напоминает, что ослабление немецкого законодательства не настолько радикально, что будет быстрый массовый отток рабочих украинцев.

Согласно недавнему исследованию, по крайней мере, 30 процентов украинцев в Польше не исключают выезда в Германию. Их отток может стать проблемой для Польши, если власти Германии расширят список профессий, в который могут включить связанные с обработкой пищевых продуктов и строительством вакансии

Газета пишет, что настало время для Польши подготовиться к усилению конкуренции, тем более что это касается и других стран региона, которые несколько лет пытаются получить рабочих из Украины. Теперь Чехия, Словакия и Венгрия могут подумать о дополнительных стимулах для иммигрантов с Востока.

Цезарий Мачолек отмечает, что уже наблюдается заметный рост интереса квалифицированных рабочих из Украины к более высокооплачиваемой работе в Чехии. Тем более, что конкурентоспособность работы в Польше снижается из-за административных барьеров - в том числе из-за длительного ожидания разрешений на работу в течение нескольких месяцев. Это не только препятствует кадровой политике польских компаний, но и не позволяет украинцам работать дольше и поселиться в Польше.

Согласно опросу кадровой службы, только 8% выходцев из Украины хотели бы остаться в Польше навсегда.

По данным Минсоцполитики, более трех миллионов украинских граждан постоянно работают за рубежом. Еще девять миллионов ежегодно выезжают на сезонные работы в соседние страны.

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