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Киевский торт: как Ермак и Кличко “нарезали” столицу

02.03.20
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Новый руководитель президентской администрации Андрей Ермак сумел выстроить тесный диалог с мэром города Виталием Кличко ради того, чтобы контролировать столицу вместе. О том, как делили сферы влияния на Банковой и Крещатике, а также почему данный пакт о ненападении, скорее всего, никто из сторон не будет нарушать, узнавал “Апостроф”.

Не секрет, что после головокружительных успехов на президентских и парламентских выборах в команде Владимира Зеленского всерьез подумывали над тем, чтобы провести третью кампанию — на сей раз организовав внеочередные местные выборы. Однако очень скоро оказалось, что несмотря на чрезвычайно высокие рейтинги Владимира Зеленского у “слуг” были абсолютно не готовы к избирательной гонке из-за катастрофической нехватки кадров. И очень скоро решили уменьшить аппетиты. Основной задачей для Банковой стало получение власти в Киеве, где было решено “подвинуть” Виталия Кличко, который, справедливости ради, не особо впечатляет своей деятельностью в столице.

Скандальные заявления, которые сделал летом прошлого года тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан о “смотрящих за городом” и предлагаемых ему взятках, очевидно, должны были стать катализатором проведения внеочередных выборов в Киеве, а также воздействовать на поддержку Виталия Кличко в Киеве. Тогда же предпринимались попытки уволить Кличко c должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Представление на увольнение прошло все инстанции и уже с прошлой осени ожидает подписи президента. Однако относительно высокий рейтинг мэра Киева, отсутствие рейтинговых кандидатов и “теневая” поддержка со стороны Ермака, на то время помощника президента, позволили Кличко сохранить свои должности. А Александр Ткаченко, не успев выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Киева, уже оказался в ранге “сбитого летчика”.

Как рассказали “Апострофу” собеседники в Офисе президента, Ермак и Богдан конфликтовали из-за ситуации с увольнением главы КГГА. “Идея Богдана была сменить главу КГГА, тем самым получить контроль над всей вертикалью власти в Киеве. В какой-то момент Кличко удалось получить поддержку у Ермака, частью этих договоренностей стало будущее разделение влияния в районах города. Люди близкие к Ермаку уже получили контроль над двумя районами, сейчас переговоры продолжаются”, — говорит собеседник издания.

Всего, по информации “Апострофа”, под контроль команды Ермака должны перейти 5 из 10 районов столицы. Тут стоит напомнить, что согласно закону о местных государственных администрациях, председатели местных государственных администраций назначаются на должность президентом по представлению Кабмина на срок полномочий главы государства. Кандидатуры на должности председателей районов вносятся в Кабмин председателями соответствующих областных государственных администраций. Применима эта норма и для столицы.

В июле 2019 года президент Зеленский подписал ряд распоряжений об увольнении глав районных государственных администраций (РГА) в Киеве. В итоге своих должностей лишились председатели семи из десяти районов: Соломенского, Святошинского, Голосеевского, Печерского, Оболонского, Деснянского и Дарницкого района.

На сегодняшний день исполняющим обязанности руководителя Соломенской РГА является Елена Горпинченко, ранее занимавшая должность заместителя. Исполняющими обязанности стали первые заместители Деснянской РГА Сергей Снопков и Печерской РГА Павел Бабий. Глава Оболонской РГА Александр Цыбульщак после увольнения продолжил исполнять обязанности. Говорят, этот район Кличко “подарил” Вадиму Столару — именно с этим одиозным застройщиком (в частности, известным по печально известной афере “Элита-Центр”), который сейчас является нардепом от “Оппозиционная платформа — За життя” некоторые СМИ связывают Цыбульщака. Тем не менее, по неформальным квотам Оболонский район относится к вотчине Кличко. Объясняется это просто: Столара давно называют “серым кардиналом” мэра Киева. Несмотря на конфликты с Офисом президента есть все основания полагать, что связка Кличко-Столар до сих пор успешно действует в столице.

О дружбе Столара и нынешнего мэра Киева в СМИ писали много. Сам Кличко активно эти слухи отрицал. Однако осенью прошлого года в сети появилось фрагмент видеозаписи застолья, на котором мэр Киева Виталий Кличко поднимает тост за дружбу со скандальным застройщиком Вадимом Столаром.

Впрочем, сейчас речь пойдет не о Столаре (хотя о его “подвигах” в Киеве можно говорить долго), а о талантах политической выживаемости Виталия Кличко. Интересные события произошли в ноябре 2019 года, когда, казалось, что Богдан и команда олигарха Игоря Коломойского уже продавила перевыборы в Киеве. Неожиданно исполняющими обязанности глав ряда районов стали чиновники, которые до этого не трудились в аппарате администраций. Так, в Святошино был представлен Андрей Трамбовецкий. Он, к слову, является одноклассником народного депутата от “Слуги народа” Николая Тищенко — кума Ермака. И.о. главы Голосеевского района стал Сергей Садовый — бывший глава Управления контроля по благоустройству Киева. Это управления в 2012 году занималось демонтажем киосков. Как раз в то время Ермак был председателем правления ОО “Ассоциация малого бизнеса и МАФов”. Также в Голосеевском районе (округ №211) нардепом от СН стал Александр Юрченко, которого связывают с близким соратником Ермака, владельцем сети МАФов, нардепом Андреем Холодовым. И.о. главы Дарницкой РГА стал Ярослав Лагута, до этого работавший в Житомирской областной государственной администрации.

Зачем нужны исполняющие обязанности, а не полноценные руководители районных администраций в Киеве? Как объяснил “Апострофу” бывший народный депутат, столичный мажоритарщик Борислав Береза, чиновники, назначенные руководить районами с приставкой “и.о”, не несут никакой ответственности за свою деятельность на должности.

“Эти и.о. вообще не несут никакой ответственности. Отсутствие полноценных глав РГА указывает на то, что у центров влияния возле Зеленского, есть желание расставить всюду своих людей. Контроль над потоками и ресурсами продолжает оставаться основой украинской политики”, — говорит Береза.

Как уже ранее писал “Апостроф”, в Офисе президента после увольнение Богдана переговоры о конфигурации власти в Киеве заметно активизировались. В частности, обсуждается раздельное участие команд Коломойского и Зеленского на местных выборах. Также на днях стало известно, что выборы от “Слуги народа” в Киеве будут курировать народные депутаты Александр Корниенко и Николай Тищенко. Последний, к слову, рассматривается на Банковой техническим кандидатом в мэры Киева от СН.

Политолог Ярослав Макитра отмечает: отсутствие критики киевской власти и разговоров о досрочных выборах указывает на наличие переговорного процесса. По его словам, у окружения Ермака и Кличко есть соприкасающиеся интересы.

“Высокий рейтинг Кличко и общие интересы в городе стали основой переговоров. Если Богдан давил на КГГА, то у Ермака нашли свой взаимовыгодный подход. Я думаю, если будут достигнуты договоренности, на предстоящих выборах главы районов будут работать и на Кличко, и на Зеленского”, — говорит он “Апострофу”.

По словам политолога Петра Олещука, новая конфигурация власти в Киеве может стать своего рода “пактом о ненападении” между Банковой и Крещатиком.

“Слухи о том, что КГГА и Офис президента делят полномочия властей в районах, наверное, являются тем случаем, когда это может быть правдой”, — сказал он изданию.

Олещук отмечает, что отсутствие глав районов в Киеве является не единичным случаем. По его наблюдениям, новые главы РГА не назначены в большую половину областей Украины. Это говорит о другой проблеме команды Зеленского: отсутствии кадрового резерва.

На фоне общего снижения рейтинга президента Зеленского и политической партии “Слуга народа”, существует вероятность, что команда президента сможет поспособствовать Кличко переизбраться мэром Киева. “Апостроф” уже ранее обращал внимание на то, что у действующего главы города пока нет сильных конкурентов.

Политолог Денис Богуш считает, что переговорная позиция Кличко сильнее, чем у Офиса президента. Она позволяет ему диктовать условия.

“Социология по Киеву показала, что здесь только один лидер. На этом фоне они и нашли общий язык с Ермаком. Думаю, он договорятся с Кличко на выборах мэра, при этом у него будет своя фракция в Киевсовете”, — говорит он “Апострофу”.

“У Зеленского нету кадров на местах… Президент упустил временной люфт, когда на высоком уровне поддержки нужно было проводить местные выборы”, — считает Макитра.

Максим МУХИН

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