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Негатива стало меньше: бизнес рассказал, что мешает работать в Украине

02.03.20 , Сегодня
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Среди небольших украинских предпринимателей, для которых недавно запустили программу кредитования, растут оптимистические настроения. Такие результаты показал Индекс настроений малого бизнеса, который составила Европейская бизнес ассоциация (ЕБА). Так, показатель Индекса поднялся до трех баллов из 5-ти возможных, по сравнению с 2,7 баллами в прошлом году, и вышел из отрицательной плоскости.

"В целом, наблюдаем положительную динамику, сравнивая результаты с данными предыдущих лет. Количество удовлетворенных текущим положением дел в бизнесе существенно выросла – с прошлогодних 31,6% до нынешних 42%. К тому же, уменьшилось количество тех, кого не устраивает текущая экономическая ситуация – 29,2% против 38,4% в прошлом году", - заявили в ЕБА по результатам исследования.

Впрочем, по словам Анны Деревянко, исполнительного директора ЕБА, несмотря на то, что негатива стало меньше, малый бизнес все еще жалуется на проблемы, которые касаются сферы государственного регулирования. По мнению 69,1% опрошенных, экономическая ситуация все еще является неблагоприятной для ведения бизнеса. Хотя число недовольных и уменьшилось на 3% (в 2018 году было 72,2%), количество предпринимателей скептических с имеющимися в стране экономических условиях остается достаточно большим.

Крупнейшими препятствиями для бизнеса были названы:

налоговая нагрузка (49,6%);

высокий уровень коррупции (46%).

Впрочем, неудовлетворительность этими двумя факторами уменьшилась по сравнению с 2018 годом (56,4% и 51,9% соответственно). В то же время, возросло беспокойство по поводу сложности администрирования налогов и давления со стороны судебных и контролирующих органов.

Напомним, 28 февраля Кабмин открыл новый портал для бизнеса. Предполагается, что онлайн-платформа будет работать в двух направлениях – бизнес сможет найти перечень сервисов и программ поддержки от государства, а также получить профессиональные консультации.

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