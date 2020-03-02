Коронавирус передается мировым путем

Зародившийся в китайском городе Ухань коронавирус окончательно стал проблемой глобального масштаба, которую не удается игнорировать практически ни одной стране мира. Всемирная организация здравоохранения объявила «очень высокий» уровень угрозы эпидемии. На фоне тысяч смертей по всему миру и грандиозного обвала рынка ценных бумаг новая болезнь меняет ход жизни миллионов людей на всем земном шаре: знаменитый токийский марафон проходит практически без участников, французов призывают отказаться от многовекового обычая, а британцам обещают морг в центре Лондона, рядом с королевским дворцом. “Ъ” изучал, как неизвестная всего несколько месяцев назад болезнь до неузнаваемости меняет мир.

«Наклонитесь к человеку, притроньтесь своей щекой к его щеке, сложите губы и сделайте ими легкий целующий звук» — так одна из инструкций описывает la bise — традиционный французский приветственный поцелуй, корни которого восходят к древнеримскому вежливому поцелую, именовавшемуся basium. На минувшей неделе, однако, французов призвали отказаться от него с целью борьбы с коронавирусом. «Необходимо снижать физическое социальное взаимодействие. В том числе и la bise»,— заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

La bise стал одной из последних жертв китайского коронавируса, унесшего почти 3 тыс. жизней и заразившего около 87 тыс. человек более чем в 50 странах мира. За последние 10 дней 34 страны на всех континентах объявили о новых случаях инфицирования. Антарктида осталась единственным континентом земного шара, с которого не сообщали об инфицировании SARS-CoV-2 — таково теперь официальное наименование вируса.

Эффекты от болезни в первую очередь заметны на ее родине, в Китае: несмотря на масштабные карантинные меры, из-за которых почти полмиллиарда человек лишены свободы передвижения, эпидемия продолжается. За минувшее воскресенье власти КНР отчитались о 573 новых случаях заражения — это рекорд за всю прошедшую неделю. Тем не менее 99% всех выявленных случаев зафиксировано на «малой родине» вируса — в городе Ухань. Кроме того, сообщается о 35 смертях за день, 34 из которых произошли в провинции Хубэй, где расположен Ухань.

Секретарь хубэйского провинциального комитета КПК Ин Юн сообщил, что ситуация остается критической и об отмене ограничений выезда из провинции речи пока не идет. Тем не менее в соответствии с директивой председателя КНР Си Цзиньпина об оценке вирусной угрозы на местном уровне 11 из 103 уездов провинции Хубэй отчитались об отсутствии новых случаев заражения за последние 14 дней — это значит, что они официально признаны «зонами минимального риска» и теоретически все ограничения там должны быть отменены.

В бой с коронавирусом в Китае идет пропаганда: на улицах городов развешены красные растяжки с лозунгами, призывающими народ бороться с распространением вируса.

Причем встречаются как устрашающие лозунги («Те, кто температурит и скрывает это,— классовые враги, скрывающиеся среди народа»), так и почти юмористические вроде «Оставайтесь дома. У вас есть друзья: кондиционер, телевизор и беспроводной интернет».

Доходит и до перегибов на местах: например, в одной из деревень провинции Аньхой полиция разгромила помещение для игры в маджонг и сломала все автоматы, чтобы жители не собирались вместе.

От эпидемии, однако, зафиксирован как минимум один положительный эффект: из-за остановки заводов в пораженных провинциях уровень выбросов вредного для атмосферы диоксида азота резко снизился.

Как бы то ни было, болезнь распространяется и в других регионах: одним из крупных очагов распространения вируса остается Италия. Там заражено 1128 человек, погибли 17. Власти страны ввели ограничения на въезд и выезд более чем в десяти городах в Ломбардии, и эксперты ожидают, что это негативно скажется на экономике: в пораженном регионе сосредоточено почти 40% индустриальной мощи страны, а столица Ломбардии Милан — важнейший финансовый центр. Банк Италии ожидает, что рост экономики страны замедлится на 0,2% ВВП из-за вируса.

Продолжается эпидемия в Южной Корее — там заражены 3736 человека, умер 21. Власти страны начали расследование против лидера христианской секты «Синчхонджи» — его подозревают в убийстве, из-за того что он не предоставил полиции список прихожан и тем самым помешал борьбе с вирусом. Напомним, именно с «Синчхонджи» в стране началось масштабное распространение болезни. Секта с многотысячными молебнами и скрываемым членством позволила вирусу в кратчайший срок заразить так много людей: по официальным данным, 60% всех заболевших в стране — последователи упомянутой секты.

Сложная ситуация и в Иране: по информации властей, в стране 978 заболевших и 54 умерших, однако источники BBC в Иране сообщили, что на самом деле число погибших перевалило за 200. В стране с субботы на три дня закрыты все школы, однако президент страны Хасан Роухани отказался вводить карантин в каких-либо районах.

Самую пугающую меру, однако, предложили в Великобритании, где власти уже объявили о планах призвать на борьбу с вирусом ушедших на пенсию врачей и медсестер и предупредили, что каждый десятый британец может оказаться в больнице с коронавирусом.

А депутат Ники Айкен предупредила, что в случае самого неблагоприятного сценария развития ситуации с вирусом в Гайд-парке — древнем королевском парке в центре Лондона неподалеку от резиденции Елизаветы II, где в XVII веке жители укрывались от эпидемии чумы,— может быть организован морг. «Мы можем устроить морг для большей части центрального Лондона»,— сообщила парламентарий. И хотя «после консультации с местными властями» она дезавуировала свои слова, успокоению населения они явно не способствовали.

Алексей Наумов

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