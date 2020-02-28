Найти триллион: как Украине расплатиться с долгами

Украина, как ожидается, с 2021 года начнет выплаты по ценным бумагам, выпущенным в 2015 году в рамках реструктуризации отечественного госдолга, о которой договорилась с кредиторами тогдашний министр финансов Наталья Яресько, дабы избежать дефолта страны. Выплаты растянутся на 20 лет, и они могут составить миллиарды гривен. Хотя эти выплаты выглядят мизерными в сравнении с общим размером украинского государственного долга. “Апостроф” выяснял, сколько Украине нужно денег, чтобы расплатиться с долгами, и где, собственно, их взять.

Экономика Украины в 2019 году выросла более чем на 3%. Даже несмотря на замедление роста в четвертом квартале до 1,5%, общий показатель, благодаря более высоким темпам в первые три квартала, как ожидается, будет в пределах 3,1-3,3% (точную цифру Государственная служба статистики должна обнародовать в марте).

А это значит, что нашей стране придется выплачивать миллиарды гривен по ВВП-варрантам (VRI) — ценным бумагам, которые были выпущены в 2015 году в рамках реструктуризации госдолга.

О чем идет речь? В 2015 году украинское правительство договорилось с кредиторами о реструктуризации госдолга на 15 миллиардов гривен и списании 20% задолженности (более 3 миллиардов долларов). При этом Украина выпустила для кредиторов ценные бумаги под названием ВВП-варранты на 3,2 миллиарда долларов.

Переговоры с держателями украинских облигаций вела тогдашний министр финансов Наталья Яресько, и реструктуризация долгов была расценена как большая победа, учитывая, что тогда страна находилась на грани дефолта.

Однако реструктуризация имеет ряд условий, главное из которых напрямую связано с ВВП и его ростом — отсюда и название ценных бумаг ВВП-варранты. Выплаты не должны осуществляться, если ВВП Украины будет меньше 125,4 миллиарда долларов, а его годовой рост не превышает 3%. При этом сами выплаты были отсрочены до 2019 года.

Учитывая, что оба показателя — размер ВВП и его рост — уже превышены, наша страна должна будет начать выплачивать так называемые премии по ВВП-варрантам. Но тоже не сразу — а через два календарных года, то есть с 2021 года. Они продолжатся до 2040 года.

Как было сказано выше, выплаты увязаны с показателями роста ВВП. Если он находится в диапазоне от 3% до 4%, выплаты составят 15% превышения показателя ВВП над 3%, если рост более 4% — то выплаты составят уже 40% превышения показателя ВВП над 4%.

Важно также отметить, что в 2021-2025 годах платежи не могут превышать 1% ВВП, однако после этого такое ограничение снимается.

Платить или не платить

Так сколько придется Украине заплатить кредиторам по ВВП-варрантам? По словам руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, более-менее картина будет ясна в марте, когда Госстат опубликует данные роста ВВП за 2019 год. Кроме того, ориентиром станет отчет Международного валютного фонда (МВФ) об экономической ситуации в мире в разрезе разных стран, включая Украину (World Economic Outlook). “Но пока понятно, что в 2021 году мы платить будем немного — порядка 500-700 миллионов гривен. А дальше все будет зависеть от того, как у нас будет расти ВВП и будет ли он вообще расти”, — сказал Паращий в комментарии “Апострофу”.

Понятно, что чем больше рост ВВП, тем больше Украине придется платить по ВВП-варрантам, и здесь может сложиться впечатление, что нашей стране невыгоден значительный экономический рост. Но это не совсем верно. “Высокий рост ВВП будет увеличивать наш долг по варрантам, но, если мы действительно будем быстро расти, то это нестрашно. Быстрый рост на уровне 5-6-7% предпочтителен, потому что тогда мы это будем на себе ощущать в позитивном смысле — мы будем становиться богаче. И, если такой рост будет наблюдаться на протяжении длительного времени, то, очевидно, мы сможем себе позволить эти выплаты”, — отметил Паращий.

Впрочем, пока рост на уровне 7% — это лишь мечта украинского правительства, а по более трезвым прогнозам, в 2020 году отечественная экономика вырастет на 3,5%, а в 2021 году — на 4%. Кстати, хуже всего, если умеренный рост будет чередоваться со спадами, ведь тогда реального увеличения объемов экономики не будет, а при возобновлении роста до 3% Украине придется платить немалые суммы.

В целом, на фоне общей ситуации с госдолгом, доля выплат по ВВП-варрантам имени Яресько будет не очень большой. Да и динамика по самому госдолгу, вроде бы, на сегодня вполне приемлемая. По данным Министерства финансов, если на начало 2019 года государственный и гарантированный государством долг составлял 60,9% ВВП, то на начало 2020 года он снизился до 50% ВВП. В абсолютном выражении в гривневом эквиваленте за минувший год он уменьшился на 7,8%, или на 170,2 миллиарда гривен — до 1,99 триллиона гривен, однако в долларах он, наоборот, увеличился — на 7,7%, или 6 миллиардов долларов — до 84,4 миллиарда долларов. Такая ситуация во многом обусловлена ревальвацией гривны, курс которой в 2019 году укрепился на 15%. При этом нужно уточнить, что порядка 60% всего украинского долга — это внешний долг, а примерно 40% — внутренний.

Однако ежегодно наша страна выплачивает миллиарды по этим долгам. Так, по данным Минфина, в 2020 году предстоит выплатить более 400 миллиардов гривен, в 2021-2023 годах — 793,2 миллиарда гривен. При этом, по оценке Министерства финансов, прогнозные платежи по погашению и обслуживанию долга в 2019-2045 годах составят 3,52 триллиона гривен.

Эксперт института GROWFORD Алексей Кущ в разговоре с изданием отметил, что ситуация с сокращением доли госдолга к ВВП не такая уж и радужная. “Ситуация абсолютно искусственная. Ситуация, когда присутствует инфляция, а гривна укрепляется, является атипичной, более того, она вредна для экономики, так как сокращает конкурентоспособность и экономическую эффективность наших предприятий. Поэтому так не может продолжаться бесконечно долго, и рано или поздно тенденция сменится, и девальвация гривны будет, как минимум, на уровне инфляции (в 2019 году она составила 4,1%, в 2020 году ожидается на уровне 5% — “Апостроф”). И, как только гривна серьезно просядет, резко ухудшится показатель долга по отношению к ВВП”, — сказал он.

Кроме того, государственному бюджету очень дорого обходится обслуживание госдолга — напомним, согласно госбюджету на текущий год, в виде процентов по госдолгу Украина должна будет в 2020 году выплатить более 141 миллиарда гривен. “Это — больше, чем плановый дефицит бюджета”, — подчеркивает Алексей Кущ.

Действительно, бюджетный дефицит в 2020 году должен составить 2% ВВП или 94,3 миллиарда гривен. “Это говорит о том, что денег, которые можно привлечь через бюджетный дефицит, не хватит на выплату процентов по обслуживанию долга. А, значит, часть этих денег нужно будет изымать из структурных статей бюджета за счет образования, науки, медицины, инфраструктуры”, — говорит специалист.

Долги ради долгов

Но, если у страны не хватает средств для выплаты долгов, откуда их взять? По сути, Украина для того, чтобы рассчитаться по старым долгам, влезает в новые: “Вместо того, чтобы использовать заемные средства на развитие экономики, мы проели эти деньги, и теперь, фактически, у нас нет экономической базы, чтобы эти долги отдавать. Можно только их рефинансировать”.

В сложившейся ситуации у Украины есть два пути. “Нужно либо иметь высокие темпы роста экономики — от 5% в год, и тогда можно допускать бюджетный дефицит на уровне 2-3%, поскольку генерируемый дополнительный валовый продукт перераспределится через бюджет, за счет чего появятся деньги для возвращения долгов, не залезая в новые долги (так было в Польше и Южной Корее). Либо, если нет роста на уровне 5%+, нужно сокращать бюджетный дефицит чуть ли не до нуля, а лучше даже выходить на профицит 1-1,5%, и тогда за счет жесточайшей бюджетной экономии возвращать долги, опять-таки, без того, чтобы брать новые. Третьего не дано”, — заявил Алексей Кущ.

Но есть еще один путь — так называемый исландский сценарий: после кризиса 2008 года в Исландии, маленьком островном государстве, прошел референдум, на котором более 90% населения высказались против возвращения миллиардных долгов внешним кредиторам. На основании результатов референдума правительство страны провело переговоры с кредиторами и договорилось о рассрочке выплат по долгу и снижении процентной ставки его обслуживания. И это, на самом деле, не единственный такой случай в мировой практике. Так, например, по словам Куща, Чили и Бразилии списали примерно 35% долгов, а Перу — вообще 45%. “Дорогие и короткие долги заменялись на дешевые и длинные, при этом списывалась часть задолженности, но, естественно, не на таких условиях, на которых нам их “списала” Яресько”, — подчеркнул специалист.

Таким образом, мы вернулись в исходную точку — выплаты по ВВП-варрантам, которые Украина должна будет делать на протяжении 20 лет. Даже, если они не будут такими уж огромными, как пугают некоторые зрадофилы, эти выплаты просто станут дополнительным узлом на долговой удавке, которую наша страна пытается безуспешно снять со своей шеи и, судя по текущим тенденциям, неизвестно, когда снимет, да и снимет ли в принципе.

Виктор АВДЕЕНКО

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