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Украинцев заставляют платить за коммуналку соседей: в платежках по 50 тысяч, а власти бездействуют

28.02.20 , Обозреватель
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Часть украинцев получили платежки за отопление с огромными суммами. К примеру, в Киеве в доме по ул. Сверстюка одна из квартир получила квитанцию на 53 тыс. грн! И это не исключение, такая ситуация происходит по всей стране.

Новый Кабмин Гончарука за семь месяцев работы так и не удосужился переписать постановление №630, где прописана методика расчета. В результате в отдельных домах на одну квартиру могут начислить плату как за целый этаж.

Главное:

в Украине приняли новый закон о коммунальных услугах, но методику расчета сумм в платежках не изменили. В результате часть украинцев вынуждена платить за коммуналку соседей;

изменить методику может только Кабмин;

по заявлению поставщик может пересчитать платежки, но только по собственному желанию;

Из-за бездействия Кабмина страдают простые украинцы

Еще в мае прошлого года в Украине вступил в силу новый закон о коммунальных услугах. Подробнее о нем можно прочитать здесь. Главное, что стоит знать – закон правильный, но без постановления Кабмина он ударит по кошелькам львиной доли украинцев.

Так и произошло. Кабинет министров Алексея Гончарука методику расчета платежек менять не стал, а поставщики коммунальных услуг, разумеется, всегда будут насчитывать так, как им выгодно. В чем суть проблемы?

В многоквартирном доме есть общий счетчик. Например, на воду и отопление. И есть поквартирные счетчики. Весь дом в сумме должен заплатить столько, сколько покажет домовой счетчик.

Но чтобы высчитать сумму для каждой квартиры, используют квартирные приборы учета. И тут наступает самое интересное. Если большинство со счетчиками, но часть квартир их не установила, им и приходится выплачивать разницу между тем, что показал домовой счетчик и суммой показаний квартирных.

С наступлением отопительного сезона отдельным квартирам начали приходить огромные суммы в платежках. Причина – по закону их обязали платить за соседей. В "Киевтеплоэнерго", которые прислали одной из квартир платежку за тепло на 53 тыс. грн, соглашаются – это несправедливо, но действовали по закону.

"Хотя с точки зрения закона начисления за отопление в доме на ул. Сверстюка, 52В правильное, однако учитывая реалии – противоречит логике справедливых начислений для клиентов. Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками", – заявили в компании.

Чтобы изменить несправедливую систему оплаты, достаточно было бы, к примеру, квартирам без счетчиков насчитывать стоимость отопления по усредненному показателю потребления в доме, рассказывает эксперт в сфере энергоэффективности Александр Санжур.

"Почему не изменили методику – огромный вопрос. Я согласен с трактовкой, что дом принадлежит собственникам и за все тепло, которое в него попало, нужно платить. И внутридомовые потери тоже нужно оплачивать. Но это решение настолько глупо было реализовано, что если вы манипулируете с показаниями счетчика, если реальное потребление выше, если методика рассчитала стоимость отопления мест общего пользования, которая ниже реальной, за это заплатят квартиры без счетчика", – рассказывает Санжур.

К слову, такая ситуация наблюдается не только в Киеве, но и в других городах. Из-за бездействия Кабмина украинцев по всей стране заставляют оплачивать коммуналку соседей. Причем вполне законно. Житель Днепра Анатолий рассказывает: в его доме счетчики установило примерно 80% квартир. Остальные получают платежки за отопления по 4-5 тыс. грн, в то время как в соседних квартирах со счетчиками платят 1-1,5 тыс.

"Есть домовой счетчик. Квартирный установить – это время нужно. Я узнавал, хотят 4,5 тыс. грн за счетчик с установкой и поставкой на учет квартирного счетчика. Любой может столько отдать? Почему я должен столько тратить на счетчик, если есть домовой? Разве это справедливо? За это мы голосовали, когда нам обещали суммы в платежках снизить?", – возмущается Анатолий.

Что делать и можно ли не платить

Юрист Александр Плахотник рассказывает: по закону в любом случае нужно платить, но если вы уверены, что сумма в платежках несправедливая – нужно требовать перерасчета, а уже после оплачивать. "В случае с 53 тыс. грн, как я знаю, там все-таки после публикаций в СМИ сделали перерасчет. Но такое происходит повально в разных городах. У кого-то 4-5 тысяч, у кого-то аж 50 тысяч", – поясняет эксперт.

Что делать, если прислали огромную платежку:

Первое – письменно обратиться к поставщику с требованием провести перерасчет, продублировать заявление в департамент ЖКХ местного органа власти, отправить жалобу в Национальную комиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Второе – если не согласны с начислениями – обратиться в суд;

Третье – не спешить оплачивать услугу до тех пор, пока не закончится разбирательство.

Четвертое и главное – установить квартирный счетчик на тепло.

"Существующая методика работает, когда 50-70% квартир оборудованы индивидуальными счетчиками. Когда оснащение индивидуальными приборами учета в доме превышает 70%, но не достигает 100%, такой алгоритм дает сбой ", – отметил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин. То есть проблема будет актуальной до тех пор, пока Кабмин не изменит методику.

 

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