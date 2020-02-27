Себе дороже. Зачем Милованов вооружился коронавирусом, чтобы поднять экономику Министр экономики видит в эпидемии коронавируса шанс для украинских производителей. Мы видим новую попытку поиграться в импортозамещение вместо разумного развития отраслей экономики.



Когда у соседа дом горит



Эпидемия коронавируса, вспыхнувшая в Китае, уже стала главной проблемой 2020 г., парализовав вторую по величине экономику мира и создав проблемы международным компаниям. Китайские предприятия пытаются вернуться к нормальной работе, но пока не получается. Тем временем вспышки вируса фиксируются в других странах.



Зачастую реакция иммунной системы организма на инфекцию причиняет больше страданий, чем сама инфекция. Именно это мы наблюдаем сейчас в украинской политике и экономике. В политике наша страна уже показала миру средневековую дикость в Новых Санжарах. Следующий этап - в экономике - ожидание неких бонусов для Украины из-за общемирового экономического спада.



24 февраля в эфире "Свободы слова" на ICTV министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что коронавирус пока отрицательно не повлиял на украинскую экономику. Зато уже притормозил импорт товаров из Китая в Украину, давая шанс отечественным производителям.



"С экономикой мы пока внимательно мониторим, следим за изменениями, и мы еще не видим никаких негативных сигналов... У нас есть определенный экспорт, когда мы продаем товары в Китай, но большинство товаров, там есть масло, пищевые товары, не будут затронуты, - сказал министр. - Но есть еще вторичные эффекты: например, Китай может начать производить меньше металла, и это даст возможность всем металлургическим заводам мира заменить немного ту продукцию".



Также, по мнению Милованова, "притормаживание" импорта потребительских товаров из Китая "дает возможность украинскому бизнесу зайти в эту нишу, там, где нет товаров, и развиться".



Напомним, 24 февраля, день, когда прозвучало заявление Милованова, началось с очередного падения ключевых индексов на мировых финансовых рынках: инвесторы опасаются, что распространение китайского коронавируса в Европе и мире может привести к экономическим проблемам. 25 февраля вдогонку рухнули открывшиеся после выходных российские биржи, пережив самое резкое падение с апреля 2018-го. За сутки 500 богатейших людей планеты потеряли в общей сложности $139 млрд. Это самое сильное снижение уровня благосостояния за все время, пока идут такие подсчеты. Причина - в падении фондовых рынков на фоне опасений инвесторов из-за распространения коронавируса. Но самые тяжелые экономические последствия, конечно, для Китая. И прямые, и косвенные данные показывают, что в китайской экономике дела обстоят плохо. Причем во всех отраслях: например, продажи автомобилей уже упали на 93%, отгрузки комплектующих для мобильных устройств, ПК и бытовой электроники упали почти вдвое. Страдает и производство продуктов питания. Из-за эпидемии власти Китая ввели ограничения на перемещения внутри страны. В стране наблюдается разрыв инфраструктуры на всех уровнях производства и поставок, что, например, сказалось на птицеводческом секторе, где важен каждый день. Поставка суточных цыплят на выращивание, забой птицы, содержание родительского стада, поставка кормов - эта длинная технологическая цепочка была в один момент остановлена. Птицеводы не могут обеспечить цыплят кормом, и птичники остаются пустыми. Нарушена поставка не только самого корма, но и его компонентов - зерна и сои.



По мнению экспертов, перебои с продовольствием в Китае продлятся год-полтора - именно столько времени потребуется на восстановление родительских стад, которые страдают в первую очередь. Все ожидают серьезного провала птицеводческой отрасли в Китае. Но это еще не значит, что украинские птицеводы смогут сильно увеличить свою долю на китайском рынке. Особенно если вспомнить, что Пекин заниматься протекционизмом и любит, и умеет. А Украина - не США, чтобы позволить себе ввязаться в торговую войну с Китаем, даже на фоне эпидемии.



Импортозамещение под маркой коронавируса



На самом деле Тимофей Милованов высказал одну лежащую на поверхности мысль: китайская промышленность сейчас сократит свое присутствие на мировых рынках, включая украинский, и наша промышленность может попробовать занять освободившиеся ниши.



На деле все гораздо сложнее, и когда утихнет эпидемия, Китай, демпингуя, с легкостью отвоюет однажды уже захваченные им рынки. С момента, как начнет стихать эпидемия, на это потребуется от силы год. Да и, например, украинским металлургам китайский коронавирус не поможет.



"Действительно, производство металла, в том числе стали, в Китае сейчас сокращается. Проблема, однако, в том, что внутреннее китайское потребление сокращается еще более значительно, - сказал в комментарии для "ДС" президент ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков. - Из-за эпидемии падают объемы строительства и производство автомобилей, то есть основные потребители металла. Внутри Китая образуется его избыток, который неизбежно хлынет на экспорт".



Однако в правительстве могут решить, что китайская эпидемия - это хороший повод для развития импортозамещения. То есть нужно "просто" помочь своей промышленности сделать так, чтобы в Украине выпускались аналоги зарубежных товаров, и население покупало именно их. Эта концепция всегда выглядит очень красиво. Забегая вперед скажем, что на нее купилась не только Украина. Аналогичную ошибку - пусть в других масштабах - уже совершали РФ и Беларусь.



Попытка сделать ставку на развитие импортозамещающих производств, исходя лишь из роста доходов населения или (временного) ухода конкурентов с рынка, провалится в любом случае. Потому что промышленности нужны структурные реформы: снижение административного давления на бизнес, создание благоприятного инвестиционного климата, системная борьба с коррупцией, реформа фискальной системы. Хороший пример - вечные украинские сложности с получением кредитов и их цена. Дорогие деньги невозможно направлять на развитие промпроизводства, только на спекуляции.



Дело не в ментальности украинцев, предпочитающих иностранные товары отечественным. В нашей стране нет тотального контроля государства над промышленностью. А в условиях открытого рынка конкурировать с "глобальной фабрикой" - Китаем и странами Юго-Восточной Азии - нереально. Себестоимость производства на тамошних мегазаводах в любом случае ниже, чем на украинских. Даже при том, что средняя зарплата в Китае перевалила за $700 (исчезло преимущество в дешевизне рабочей силы), китайские производители удерживают рынок за счет масштабов производства и передовых технологий. А государство помогает, манипулируя курсом юаня и различными преференциями "для своих".



Здесь важно отметить, что, согласно теории относительных торговых преимуществ, которую профессор Милованов не может не знать, импортозамещение просто сделает дороже продукцию для конечного потребителя - растает эффект специализации и украинским предприятиям придется тратить больше ресурсов, чем китайским, чтобы попытаться (далеко не всегда успешно) удовлетворить тот же самый спрос в Украине. Но это в теории. Реальность еще сложнее.



Сейчас инвестициям в промпроизводство мешает то, что в Украине есть много сфер, где вложения дадут куда более быструю и большую отдачу. Зачем строить завод, если можно вложить деньги в выращивание подсолнечника или пшеницы и, сняв первый же урожай (и отправив его на экспорт), получить 10-15% прибыли? А завод по переработке того же подсолнечника нужно возводить, нужно им заниматься, выстраивать бизнес-связи и т. д. Да, он может приносить стабильную прибыль долгие годы. Но в украинских условиях рисков пока слишком много: завод могут отжать, могут поменять законодательство или ставки налогов, могут вогнать в убытки транспортными тарифами.



Промышленный капитал неохотно идет туда, где нельзя составить прогноз развития хотя бы на десять лет. Поэтому Украине стоит не пытаться конкурировать с Китаем, а сосредоточиться на отраслях, для развития которых есть предпосылки. Это производство продуктов питания (вместо экспорта аграрного сырья), изделий из металла, ракетной техники и самолетов, это биотехнологии и прежде всего биоконверсия растительного сырья (например, производство автомобильного биотоплива), производство строительных биоматериалов (новая и очень перспективная отрасль).



Второй (параллельный) путь развития - встраивание украинской экономики в мировые производственные цепочки. В Чехии 25 лет назад, столкнувшись с проблемами, знаменитый завод Tatra свел к минимуму выпуск грузовиков и провел реструктуризацию. Сегодня Tatra процветает: завод выпускает комплектующие для большинства европейских производителей грузовиков - от Iveco и Mercedes до Volvo и Scania.



Практика других стран, уже прошедших описанный путь (как Словакия и Польша), показывает: когда предприятия страны включаются в международные цепочки поставок, их финансовое состояние стабилизируется. А далее они, естественным образом диверсифицируя свой бизнес, начинают производить и товары для местных потребителей. Так происходит уже развитие внутреннего рынка - именно он спасет экономику страны, когда на мир обрушивается волна нового финансового кризиса.



Украина - большая страна, она вполне может "вырастить" внутренний рынок с собственными производителями. Только это нужно делать гармонично, одновременно развивая международный бизнес, собственную энергетику и перерабатывающую отрасль. Простое стимулирование импортозамещающих производств "пока Китай не очухался" ничего не даст.



Денис ЛАВНИКЕВИЧ

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