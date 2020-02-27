В 2020 году банки начнут изымать ипотечное жилье по просроченным кредитам 21 октября 2020 года действие моратория на взыскание ипотечного имущества у физлиц-должников банков должно завершиться. Этот мораторий действует с 2014 года и был введен как следствие финансовых кризисов 2008 и 2014 годов.



Безусловно, нельзя исключать возможности (хотя оснований для этого особо нет), что мораторий будет продлен. Но в любом случае украинцам, имеющим задолженность по ипотечным кредитам, лучше подготовиться к различным вариантам развития событий.



Как валютные заемщики могут реструктуризировать свои кредиты, чтобы не остаться без залоговой недвижимости, UBR.ua помог разобраться старший партнер Ario Law Firm, один из разработчиков Кодекса Украины по процедурам банкротства, руководитель проекта "Предоставление консультаций гражданам уязвимых групп населения по вопросам восстановления платежеспособности" Юлиан Хорунжий.



Масштаб проблемы



Мораторий на взыскание ипотечного имущества у физлиц-должников вводился как временная мера до момента внедрения механизмов реструктуризации задолженности, которые бы смогли защитить интересы как должников, так и их кредиторов.



На сегодняшний день такие механизмы внедрены Кодексом Украины по процедурам банкротства, который вступил в силу 21 октября 2019 года.



"По нашим приблизительным оценкам, на сегодняшний день в украинских банках насчитывается порядка 20 тыс. проблемных валютных ипотечных кредитов на общую сумму около 50 млрд грн. И это цифры без учета кредитов банков-банкротов, права требования по которым были проданы Фондом гарантирования вкладов физлиц в процедурах ликвидации другим финучреждениям. Консолидированная отчетность с такими данными отсутствует. Вышеуказанные цифры также не включают в себя задолженности по другим видам кредитов и долговых обязательств перед не финансовыми учреждениями и не только", – рассказал UBR.ua Юлиан Хорунжий.



Разумеется, что и для банков очищение своих портфелей от проблемных кредитов, и непосредственно для заемщиков избавление от преследующих их долгов – вещи абсолютно взаимовыгодные.



Кодекс по процедурам банкротства это учитывает и предлагает механизм реструктуризации кредитной задолженности физических лиц (в т.ч. валютной) посредством судебной процедуры неплатежеспособности.



Что предлагают



В отношении валютных кредитов действует особая процедура реструктуризации, говорит юрист.



"В соответствии с п.5 Заключительных переходных положений Кодекса, для определения размера долга перед банком-кредитором используются не сложные в расчётах формулы, учитывающие тело кредита, проценты, штрафные санкции, решения суда или исполнительные документы, а сумма долга определяется исходя из стоимости предмета ипотеки (квартиры или дома) по состоянию на сегодня", – отметил Юлиан Хорунжий.



Определенная таким образом сумма долга перед финучреждением подлежит пропорциональному уменьшению на размер уже погашенного кредита.



Сумма же, которую предстоит погасить заемщику, реструктуризируется на 10 или 15 лет под процент, который устанавливается на уровне индекса ставок по двенадцатимесячным депозитам физлиц в гривне + 1%.



Стоит отметить, что этот индекс систематически снижается – с ноября 2019 года он снизился на 3% и по состоянию на сейчас составляет 12,56% годовых.



Как будет выглядеть на практике



Например, в 2007 году человек получил кредит в $100 тыс. для приобретения квартиры. Вследствие финансовых кризисов цена квартиры упала, а платежеспособность человека ухудшилась.



Допустим, что по состоянию на сегодняшний день стоимость квартиры составляет $50 тыс. Вместе с тем, сумма долга заемщика перед банком в связи с приостановкой обслуживания кредита наоборот выросла до $130 тыс.



Используя вышеуказанный механизм реструктуризации, заемщик будет должен банку уже не $130 тыс., а $50 тыс.



Допустим, что во время обслуживания кредита, заемщиком было погашено $30 тыс, что составляет 30% от суммы полученного кредита. А значит, и сумма долга должна быть уменьшена на 30%.



Таким образом, заемщик должен будет оплатить банку $35 тыс. вместо $130 тыс. на протяжении 10-15 лет. Вся остальная часть суммы будет списана.



Конечно, в связи с тем, что длительное время кредит не обслуживался, проблемная задолженность перед банком обрастает не только пенями и штрафами, но и различными юридическими формальностями, судебными решениями и пр.



В таком случае для определения реальных условий реструктуризации, необходимо заручиться профессиональной юридической поддержкой, советует юрист.



"Это одна из причин, по которой мы начали реализацию проекта "Предоставление консультаций гражданам уязвимых групп населения по вопросам восстановления платежеспособности". Но, подчеркну, что в рамках проекта, бесплатную консультацию могут получить не только валютные заемщики, но и все остальные физлица, у которых есть неурегулированные отношения с банковскими институциями. Результатом таких консультаций будет предоставление людям конкретных механизмов урегулирования задолженности", – говорит Юлиан Хорунжий.



Хотят избежать судов



Конечно же, приоритетом для всех сторон процесса станет урегулирование вопроса по проблемному кредиту во внесудебном порядке.



Дело в том, что условия, определенные Кодексом по процедурам банкротства, являются обязательными для банков в судебной процедуре. Но сам процесс вхождения в судебную процедуру – достаточно затяжной и не очень дешевый (как для банков, так и для заемщиков).



Например, для заемщиков, в случае урегулирования задолженности в судебном порядке, дополнительные затраты составят не менее 30 тыс. грн.



Таким образом, использование судебной процедуры реструктуризации на заранее определенных законом условиях – достаточно часто является лишним. Проще и дешевле (для обеих сторон) осуществить реструктуризацию без обращения в суд.



"Исходя из нашего общения с представителями финансового сектора, большинство нацелено именно на наиболее эффективные внесудебные пути разрешения существующих проблем с должниками. Также отмечу, что по мере реализации нашего проекта и получения необходимого опыта и практики, нами будут готовиться методические рекомендации для различных сценариев восстановления платежеспособности физлиц", – добавил Юлиан Хорунжий.



Отметим, что проект "Предоставление консультаций гражданам уязвимых групп населения по вопросам восстановления платежеспособности" продлится до декабря 2020 года.



Даже, если заемщик не собирается идти в процедуру урегулирования долга, юристы все равно рекомендуют обратиться к консультантам проекта, как минимум для того, чтобы лично для себя оценить риски и позитивные стороны предлагаемых вариантов. Все контакты находятся в открытом доступе.



Денис Вергун



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



