До дрожи в министерских руках: Почему методами Зеленского решить проблемы угольной отрасли не удастся Выступление президента Владимира Зеленского на Всеукраинском совещании сотрудников угольной отрасли, на котором он за короткий промежуток времени сделал такое число ошеломляющих заявлений, что "попередники" обзавидовались бы, в очередной раз наглядно показало: представители власти в Украине продолжают действовать по старинке – вместо скучных и неудобных системных преобразований, стратегического планирования, у нас проблемы решаются в лучших традициях прошлого: со стуком "кулака по столу" (хорошо, что хоть не ботинка). Впрочем, невозможно отрицать, что в экономике такие методы малоэффективны: ни эмоциональными заявлениями, ни силовыми приемами процессы в ней не преодолеваются. И это неоднократно подтверждалось наглядными примерами в прошлом. Видимо, президенту тоже придется это признать, если он, конечно, не хочет так же печально закончить свою политическую карьеру, как следовавшие по аналогичному пути его предшественники.



Без преувеличения, с радикальными призывами и предложениями в отношении решения проблем в угольной отрасли Зеленский вчера стал медиаперсоной № 1. Президент с трибуны потребовал разогнать "смотрящих", заверил, что задолженность на госшахтах в ближайшие месяцы будет погашена, а не то Гончарук останется без зарплаты, предложил организовать поездку представителей правительства в шахтерские городки. В том же стиле ("громыхая кулаком по столу") глава государства призвал рассмотреть возможность ограничить импорт угля и электроэнергии: "Сначала наш уголь, наши шахтеры и наша электроэнергия. А если какая-то марка у нас не добывается – только тогда мы можем поднимать вопрос импорта этой марки. И это срочное задание". А еще Зеленский пообещал "поговорить с Антимонопольным комитетом", если тот будет против, чтобы компании Рината Ахметова приватизировали убыточные шахты.



Градус накала был столь высок, что у министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля, когда его поднял для ответа президент, дрожали руки, рассказал 112.ua нардеп и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец: "В отличие от министра Оржеля, президент разобрался в ситуации: когда он его поднял, у Оржеля тряслись руки. Я это видел".



А ведь совсем недавно министр советовал детям шахтеров не идти по стопам родителей. Представляя проект концепции "зеленого" энергетического перехода, Оржель заявил, что до 2050 года Украина намерена отказаться от тепловых электростанций за счет рост доли "зеленой" генерации, что будет сопровождаться "постепенным сокращением угольной генерации" путем социальной приемлемости. Министр не исключил вследствие этого сокращения числа государственных угольных шахт в связи с их убыточностью. Детям, "которые есть в шахтерских семьях", он посоветовал "искать более интересные и перспективные направления для обучения для возможной будущей работы".



Поторопился! И это сейчас, когда его влияние так возросло. Близкие к властным кругам источники говорят, что в последнее время Зеленский все чаще прислушивается к Оржелю. По слухам, министру энергетики и окружающей среды оказывает протекцию новый глава Офиса президента Андрей Ермак. Говорят, Зеленский недавно даже осадил премьер-министра Алексея Гончарука, посоветовав ему "не лезть в энергетику", дескать, пусть там рулит Оржель. А теперь, видимо, сам Зеленский решил "порулить" в энергетике.



Когда президент впервые обратил "возмущенный взор" на проблему с отсутствием зарплат в шахтерской среде – зарплаты насчитывались даже ночью. "После встречи президента с Гончаруком ночью в Украине работали банки, такого история Украины еще не знает, не спали бухгалтерии шахт, всю ночь насчитывали зарплаты, и уже утром средства были у людей", - вспоминал в общении со 112.ua Михаил Волынец.



Непонятно – насколько хватит запаса прочности украинской экономики для решения проблем вот таким методом по старинке: "вынь и положь".



У истории с участием нынешнего президента в совещании сотрудников угольной отрасли есть предыстория. Как рассказал Волынец, с президента взяли обещание о том, что он посетит это мероприятие еще во время его визита на шахту "Межречанская" во Львовской области. Зеленский слово сдержал.



Также, после посещения "Межречанской", начались выплаты задолженности шахтерам по зарплатам. Как писал 112.ua, к этому времени ситуация приобрела уже критические масштабы: только в объединении "Львовуголь" задолженность по зарплате уже перевалила за 300 млн грн. В декабре шесть шахт этого объединения были отключены от электроснабжения из-за долга, в результате чего началось затопление. На Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Зеленский озвучил цифру задолженности более 1 млрд грн. На совещании президент призвал "в ближайшие два месяца полностью закрыть долги перед шахтерами", пригрозив, что, если хотя бы сутки будут пропущены, "все правительство не будет получать зарплату за эти месяцы".



Сама проблема угольной отрасли возникла не сегодня: а поскольку ее системно не решали, все эти годы она лишь росла, подобно злокачественной опухоли, которую не лечат. В обзоре Министерства экономики за 2014 год отмечалось, что государственные угольные шахты остаются неэффективными и сильно зависящими от бюджетных субсидий. В 2014 году средняя себестоимость добычи угля в госсекторе увеличилась на 17%, до 1513 грн за тонну, что почти в 2 раза выше установленной государством стоимости продажи на уровне 850 грн/т. Разница была профинансирована государством. Размер субсидий госшахтам по итогам года достиг 7,7 млрд грн, в 2013 году (вместе с выплатами шахтам, оставшимся на неподконтрольных территориях) он составлял 13 млрд грн.



В 2016 году объем трат госбюджета на поддержку государственной угольной отрасли упал до 1,9 млрд грн, а в 2019 году возрос до 4,6 млрд грн. Впрочем, от размеров сумм субсидий ситуация не менялась. "Все последние годы госшахты требовали господдержки, им выделялись многомиллионные дотации, но в большинстве случаев эти деньги просто разворовывались. В обновление производственной базы госшахт, в меры по повышению их эффективности (а соответственно, снижения себестоимости) средства не инвестировались", - сказал в комментарии 112.ua директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль.



Это подтверждается и фактами, изложенными в проекте концепции реформирования угольной отрасли, которая была разработана Министерством энергетики и окружающей среды и была представлена в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. В связи с отсутствием источников капитальных инвестиций невозможно развивать производство и обновить основные фонды. Из-за отсутствия горношахтного оборудования добыча угля в 14 забоях осуществляется забойными молотками. В результате высокая себестоимость и неконкурентноспособность угольной продукции государственных угледобывающих предприятий значительно превышает рыночные цены и требует постоянной государственной поддержки. Объем добычи угля в государственном секторе из года в год сокращается: за последние 15 лет он упал с 24 млн т до 4,1 млн т в год. Только за минувший год, по словам Волынца, сокращение составило около 2 млн т, говорилось в ней. Сейчас себестоимость угля на госшахтах возросла еще больше и колеблется в пределах 1,6-1,8 тыс. грн, что намного выше рыночной цены.



Сейчас преимущественное большинство государственных угледобывающих компаний являются банкротами, которые продолжают существовать только за счет предоставления государственной поддержки и временному мораторию на арест имущества и банкротство. Почти все имущество указанных предприятий находится под арестом или в налоговом залоге. Показатель кредиторской задолженности по состоянию на конец 3 квартала 2019 года составлял 17151,9 млн грн, что в несколько раз превышает балансовую стоимость активов. Задолженность по заработной плате на государственных шахтах является "хронической". В 2019 году доля госбюджета в финансировании фонда оплаты труда составляла 60%.



Нынешней зимой, которая оказалась аномально теплой, проблемы обострились особенно. Это произошло на фоне падения спроса в энергетической системе и соответственно на уголь. В условиях работы на грани убытков, ТЭС, среди которых большинство частные – предпочитали импортировать более дешевый уголь (в том числе и из России), не переплачивая украинским госшахтам. Некоторые из них, в том числе и государственная "Центрэнерго", которой, по слухам, управляет менеджмент, подконтрольный олигарху Игорю Коломойскому, накопили значительные долги перед госшахтами. Это по-новому запустило цепь неплатежей на всех этапах.



Эмоциональные заявления Зеленского на вчерашнем совещании лишний раз показали, что системного видения в отношении решения этой проблемы и долгосрочной перспективы нет ни у него, ни у других чиновников страны. Сейчас денег на выплаты наскребут – перекинут в ущерб другим важным статьям экономики, но как быть дальше? Сам Зеленский на совещании признал: что до сих пор (!) профильное Министерство даже не представляет, каков энергобаланс. "Глава государства отметил, что сегодня Украина добывает угля больше, чем может продать. Поэтому перед профильным министерством стоит задача – определить, каким должен быть энергобаланс страны и какой в нем должна быть часть тепловой генерации. Нужен долгосрочный энергетический баланс: мы должны понять, сколько угля нам нужно на следующие 10 лет". Только сейчас понадобился!



Ну еще бы у министра Оржеля не тряслись руки: как сохранить влияние на президента, если он требует решения задачки с противоречащими условиями: с одной стороны – "ни одной шахты нельзя ликвидировать", а с другой стороны -"Украина добывает угля больше, чем может продать".



А спасет ли ситуацию ограничение или запрет импорта угля и электроэнергии? Эксперты в один голос говорят, что вряд ли. Но! Такой шаг может послужить спусковым крючком для роста цен на электроэнергию для промышленности и еще большему искажению ситуации (с учетом PSO для населения и кризиса "нехватки средств" для выплат "зеленой генерации"). "В общем объеме ОЭС он пока незначителен, однако, недооценивать его важность нельзя. Импорт служит сдерживающим фактором для роста цен. Как только они начинают расти: увеличиваются объемы импорта. Полностью запрещать импорт – это плохая идея", - отметил Кобаль.



Ранее об этом говорил в интервью 112.ua и другой эксперт в энергетической отрасли, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальным вопросам Андрей Герус, который известен как человек из близкого окружения президента Владимира Зеленского. По его словам, в случае "ограничений импорта электроэнергии в ноль", если это произойдет без понижения price cap, цены на электроэнергию взлетят.



Герус отмечал, что "по законам экономической логики: если в системе профицит, цена должна падать. Но в январе мы не наблюдали значительного снижения рыночных цен на электроэнергию. Если у нас профицит, а цена не снижается и даже, наоборот, растет, то это свидетельствует о большой концентрации рыночной власти, которая сосредоточена в руках нескольких локальных игроков. Другими словами, рынок монополизирован, что позволяет даже в условиях профицита держать цены на высоком уровне".



В контексте происходящих событий невольно вспоминаются рассуждения чиновников нынешних и бывших, которые в частных беседах часто ностальгируют по системе, из-за которой собственно украинцы и стремились присоединиться к Европе и действующим в ней правилам. Система – это последовательный набор необратимых этапов и неотменяемых условий, которые, будучи один раз приняты, в течение продолжительного времени определяют векторы движения в тех или иных отраслях направлениях и не зависят ни от воли, ни от эмоций конкретного человека, какую высокую должность он бы не занимал. Не зависят они и от влияния заинтересованных лиц или влиятельных групп, которым удается в тот или иной момент времени к этому человеку достучаться.



Разве нормально, когда президент обещает надавать на Антимонопольный комитет? Разве нормально, что он берет на себя те вопросы, которые должен решать Кабмин? Разве может требовать от бизнеса забрать себе убыточные шахты? Что это за ручное управление?



Да, Зеленский мог это говорить из хороших побуждений. Но посмотрим на это с другой стороны. Вчера Зеленский близко к сердцу принял угольную отрасль, а завтра, к примеру, к нему достучатся иностранные доноры, которые поддерживают общеевропейский тренд, направленный на сокращение тепловой генерации и добычи ископаемых в связи с глобальным потеплением и совершенно катастрофическими изменениями климата, которые мы наблюдаем нынче. Что будет делать президент? Откатывать решения, отзывать уже данные тепловикам и угольщикам обещания, делать эмоциональные и радикальные заявления?



Одно можно предположить наверняка: и в этом случае у чиновников будут трястись руки…



Елена Голубева



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