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Как украинцам должны пересчитать пенсии в марте: кто получит больше всех и почему могут сорвать выплаты

25.02.20 , Обозреватель
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В Украине уже в ближайшее время должны провести "осовременивание" пенсий по примеру прошлого года. Процесс перерасчета прописан в законе, но вот новый Кабмин Алексея Гончарука никакой команды ПФУ не давал. Повышение оказалось под большим вопросом. О том, сколько могут получить украинцы и почему выплаты оказалось под угрозой

Почему деньги могут не дать

Кабинет министров до сих пор не предоставил Пенсионному фонду нормативно-правовые акты, без которых нельзя провести осовременивание выплат, рассказали в пресс-службе ведомства.

Мы также обратились за ответом, будет ли осовременивание, и в само Министерство социальной политики. Там предложили написать письменный запрос и подождать пять дней ответа, либо же спросить еще раз в Пенсионном фонде.

Дело в том, что закон "Слуги народа" не переписали, то есть они обязаны провести дополнительное повышение. Но вот четких сроков в документе не указали. В 2019-м пересчет сделали в марте. Это пояснили тем, что только в это время появляются данные статистики, на основе которых и производят перерасчет.

Но чем позже повысят, тем меньше придется тратить на осовременивание пенсий из бюджета.

Как должны повысить пенсии?

"Осовременивание" пенсий для всех будет разным. Чем больше зарабатывали и дольше работали, тем выше будет осовременивание. Идея состоит в том, чтобы повышать размер средней зарплаты, которая учитывается в формуле расчета пенсий.

Итак, пенсии в Украине считаются по следующей формуле:

Средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственной зарплаты к средней по стране * стаж в годах * 1%:

Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Чтобы исправить ситуацию, еще прошлые власти решили ежегодно уровень средней зарплаты за три года в формуле повышать на коэффициент. Этот коэффициент считается как сумма 50% инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года.

В среднем это от 8 до 12%.

Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – в среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тыс. граждан. Еще 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили разовые выплаты в размере 2410 грн.

Кого не коснется повышение:

если фактический размер пенсии выше, чем расчетный;

если пенсию получили по "специальным" условиям.

Самые высокие пенсии в Украине получают те, кто имел особые права. Это судьи в отставке, нардепы на заслуженном отдыхе. Их выплата может достигать более 20 тыс. грн. Уже несколько лет в Украине действует ограничение – никто не имеет право получать пенсию выше 10 прожиточных минимумов. На данный момент это 16,3 тыс. гривен.

МинПром

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