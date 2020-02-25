|
Как украинцам должны пересчитать пенсии в марте: кто получит больше всех и почему могут сорвать выплаты
25.02.20 , Обозреватель
печать
В Украине уже в ближайшее время должны провести "осовременивание" пенсий по примеру прошлого года. Процесс перерасчета прописан в законе, но вот новый Кабмин Алексея Гончарука никакой команды ПФУ не давал. Повышение оказалось под большим вопросом. О том, сколько могут получить украинцы и почему выплаты оказалось под угрозой
Почему деньги могут не дать
Кабинет министров до сих пор не предоставил Пенсионному фонду нормативно-правовые акты, без которых нельзя провести осовременивание выплат, рассказали в пресс-службе ведомства.
Мы также обратились за ответом, будет ли осовременивание, и в само Министерство социальной политики. Там предложили написать письменный запрос и подождать пять дней ответа, либо же спросить еще раз в Пенсионном фонде.
Дело в том, что закон "Слуги народа" не переписали, то есть они обязаны провести дополнительное повышение. Но вот четких сроков в документе не указали. В 2019-м пересчет сделали в марте. Это пояснили тем, что только в это время появляются данные статистики, на основе которых и производят перерасчет.
Но чем позже повысят, тем меньше придется тратить на осовременивание пенсий из бюджета.
Как должны повысить пенсии?
"Осовременивание" пенсий для всех будет разным. Чем больше зарабатывали и дольше работали, тем выше будет осовременивание. Идея состоит в том, чтобы повышать размер средней зарплаты, которая учитывается в формуле расчета пенсий.
Итак, пенсии в Украине считаются по следующей формуле:
Средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственной зарплаты к средней по стране * стаж в годах * 1%:
Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.
Чтобы исправить ситуацию, еще прошлые власти решили ежегодно уровень средней зарплаты за три года в формуле повышать на коэффициент. Этот коэффициент считается как сумма 50% инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года.
В среднем это от 8 до 12%.
Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – в среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тыс. граждан. Еще 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили разовые выплаты в размере 2410 грн.
Кого не коснется повышение:
если фактический размер пенсии выше, чем расчетный;
если пенсию получили по "специальным" условиям.
Самые высокие пенсии в Украине получают те, кто имел особые права. Это судьи в отставке, нардепы на заслуженном отдыхе. Их выплата может достигать более 20 тыс. грн. Уже несколько лет в Украине действует ограничение – никто не имеет право получать пенсию выше 10 прожиточных минимумов. На данный момент это 16,3 тыс. гривен.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
Дайджест
25.02.20, Апостроф
Слуги народа предлагают отменить подоходный налог с минимальной зарплаты, а для большинства украинцев снизить его на 3%. В чем подвох?
25.02.20, Страна
25.02.20, Бизнес.Цензор
24.02.20
24.02.20, Сегодня
24.02.20, Деловая столица
24.02.20, Униан
21.02.20
21.02.20, Страна
Судебное раздвоение и огромные пенсии. Что на самом деле решил Конституционный суд по суду Верховному
21.02.20, Страна
20.02.20
Штраф в десяток миллионов и «шлаковая проблема»: гендиректор ММК им. Ильича о проверке Госэкоинспекции
20.02.20, MRPL.CITY
20.02.20, Сегодня
19.02.20
18.02.20
17.02.20
14.02.20
13.02.20
12.02.20
11.02.20
10.02.20
06.02.20
05.02.20
04.02.20