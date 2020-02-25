Слуги народа предлагают отменить подоходный налог с минимальной зарплаты, а для большинства украинцев снизить его на 3%. В чем подвох?

Украинцам готовят очередные налоговые сюрпризы. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) или как его называют в обиходе, подоходный налог, хотят сделать “плавающим” — чем больше получаешь, тем больше платишь.

То есть, в Украине вводится прогрессивная шкала налогообложения, которая распространена в странах ЕС и от которой в нашей стране отказались в 2004 году ради борьбы с теневыми зарплатами.

Инициатива содержится в законопроекте № 3076, который недавно подали в Раду депутаты от “Слуги народа” (Андрей Холодов, Олег Воронько, Алексей Леонов и другие), что указывает на существенную вероятность принятия этого документа.

Максимальная ставка НДФЛ может вырасти с нынешних 18% до 27%. Отдавать государству по максимальной ставке придется гражданам в доходом больше 200 минимальных зарплат (940 тысяч гривен в месяц). В тоже время украинцам с невысокими и даже средними зарплатами (до 5 минималок, что на сегодняшний день составляет 23,5 тысяч гривен) обещают снижение подоходного налога с нынешних 18% до 15%. А те, кто сидит на минимальной зарплате и вовсе не будут ничего платить.

Также в проекте прописана отмена налога на депозиты включая военный сбор (всего 19,5%).

На первый взгляд, большинству украинцев такие нововведения на руку, так как позволят сэкономит на налогах. Скажем, сейчас те, кто получает минималку, а таких людей немало в бюджетных учрежнениях, скажем, в больницах, платят с и без того скромной зарплаты 940 гривен, то есть на руки получают уже меньше 4 тысяч. Также минимальную зарплату получают многие работники частного сектора, которым доплачивают зарплаты “черным налом”.

Но, не исключено, что пересмотр налоговых ставок — это лишь первый шаг. И следом за ним последует всеобщее декларирование, а оно подразумевает, что платить налоги нужно будет не только с официальной зарплаты, а со всех доходов.

“На 2021 год намечена масштабная налоговая реформа. И за “пряником” в виде сниженного подоходного налога может последовать “кнут” — всеобщее декларирование”, — считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Такие предположения далеко не беспочвенны. В одном из недавних интервью, рассуждая о необходимости пересматривать ставки подоходного налога, глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев отметил, что финалом налоговой реформы должно стать введение всеобщего декларирования.

Собственно, проверка общественной реакции на эту идею уже идет. Стоит вспомнить хотя бы недавний разгон информации о том, что со всех карточных счетов будут взимать 19,5%. Что, впрочем, налоговики тут же назвали это фейком. Хотя в банковской среде подтвердили подготовку к ужесточению контроля за денежными переводами граждан.

“Страна” разбиралась как будут менять налоги для украинцев, и сколько в итоге придется платить.

Минималка без налогов и 27% для богатых

Идею о пересмотре налогов для физлиц власти анонсировали уже давно. В одном из интервью в конце прошлого года глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев отметил, что “пока обсуждается ядро налоговой реформы”.

Одним из вариантов, по его словам, может стать объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в один налог. Сам подоходный налог (НДФЛ), по его словам, могут, наоборот, разделить на три — с пониженной, базовой и повышенной ставкой. Но какими они будут Гетманцев тогда не уточнил, отметив, что цифры просчитывает Минэкономики. Заявил лишь, что минимальная ставка составит 15%.

В законопроекте №3076, который недавно был зарегистрирован в парламенте, минимальная ставка в 15% также фигурирует. Она прописана для граждан, чьи доходы не превышают 5 минимальных зарплат, а это 23,5 тысячи гривен. Учитывая, что средняя зарплата в Украине, по результатам прошлого года, составила чуть больше 12 тысяч гривен, на налоговые послабления (минус 3% к нынешнему НДФЛ) может рассчитывать подавляющее большинство работающего населения страны.

Те, кто получает минимальную зарплату (порядка 4,7 тысяч гривен) вообще не будут платить подоходный налог.

Для тех, чьи доходы составляют от 5 до 15 минималок (23,5-70,5 тысяч гривен) предлагается сохранить действующую ставку подоходного налога, то есть, 18%.

Заработок от 15 до 50 минималок (70,5- 235 тысяч гривен) будет облагаться по ставке 21%. Для дохода в 50-200 минимальных зарплат (до 940 тысяч гривен) налог составит 24%, а свыше этой суммы — 27%.

Как указано в пояснительной записке, минимальная зарплата подразумевает, что доход работающего человека не может быть ниже ее суммы (в этом году — порядка 4,7 тысяч гривен).

“С точки зрения принципа социальной справедливости нецелесообразно облагать налогом минимальную зарплату. К примеру, лицо, получающее 4723 гривен в месяц платит 921 гривну в бюджет в качестве налога”, — говорится в пояснительной записке. А с учетом еще и ЕСВ (22%) налоговая нагрузка на минимальную зарплату составляет 1960 гривен или 41,5%. По этой причине многие предприятия не выдерживают даже требований по минимальной зарплате, к примеру, переводят сотрудников на неполную занятость, — отмечают авторы законопроекта.

Поэтому предлагается сделать минималку необлагаемым минимальным доходом физлиц. Причем, эту сумму хотят исключать и из более высоких зарплат — до 70,8 тысяч гривен (то есть, налог при доходе в 20 тысяч нужно будет платить с суммы порядка 15,3 тысячи, 70,8 тысяч — с 66 тысяч и т.д). Но эта льгота будет действовать только для зарплат, премий, доходов, полученных по договорам и доходов самозанятых лиц.

Если человек, скажем, имеет несколько источников дохода, то ему нужно будет самому пересчитать свой необлагаемый минимум (с учетом реального дохода) и в случае необходимости доплатить в бюджет.

Авторы проекта подсчитали, что годовой размер необлагаемого минимума составит для среднестатистического украинца с невысоким и средним уровнем дохода порядка 2107 евро, что находится на нижней границе аналогичного показателя в ЕС. Эти деньги, по расчетам депутатов, направятся в экономику (на потребление). Также, они рассчитывают, что налоговые льготы поспособствуют выведению отечественного рынка труда из тени.

А компенсировать возможные потери бюджета должна повышенная ставка для украинцев с высокими доходами — им придется отдавать государству почти треть заработанного.

“Начнут со скидок, а закончат тотальной слежкой за доходами”

С одной стороны, предложения по изменению подоходного налога эксперты называют разумными.

“Вычитать НДФЛ с минимальной зарплаты, которая по-сути является прожиточным минимумом — это вообще странно. Нужно было уже давно убрать налог с минималки”, -говорит глава департамента по вопроса экономического развития и ценообразования Федерации профсоюзов Олег Пендзин.

“Получается, что вначале государство забирает у человека с минимальным доходом часть средств, а потом возвращает их ему в виде субсидий и различных социальных выплат”, — добавил Алексей Кущ.

Также по его мнению, государству следовало бы постепенно отказаться от “подушного” налогообложения и перейти к налогообложению домохозяйства. Ведь, скажем, в семье может работать только один человек, а остальные — жить за его счет. В этом случае взимать налог с одной зарплаты, пусть и высокой, по полной ставке не совсем правильно. Впрочем, так далеко авторы проекта пока не зашли, и предлагают ограничиться просто прогрессивной шкалой налогообложения, то есть, чем больше человек получает, тем больше он платит.

Но тут возникает сразу несколько проблем. Во-первых, как будет администрироваться прогрессивная шкала.

“Предположим человек совмещает две работы и на каждой НДФЛ за него платит работодатель по базовой ставке. Но если суммировать его общий доход, то вполне возможно, что налог должен будет взыматься уже по другой ставке. По идее, человек должен сам прийти в налоговую, заполнить декларацию и доплатить разницу. Хотя сильно сомневаюсь, что именно так люди и будут поступать”, — говорит Олег Пендзин.

То есть, увеличение бюджетных доходов за счет налогов с обеспеченных украинцев — под вопросом. А вот уменьшение поступлений от НДФЛ со всех остальных — практически не вызывает сомнения.

Ведь, к примеру, если человек официально будет получать только минималку в 4,7 тысяч, то он ничего платить не будет. А если, скажем, его зарплата будет на уровне средней по стране (больше 12 тысяч), то платить налог уже придется. Получая 4,7 тысячи официально, а остальное в конверте, можно сэкономить на налогах приличную сумму.

Точно также могут поступить в частном секторе и с большими зарплатами. Их официальный размер могут уменьшить до 23,5 тысяч гривен (тем более, что это и так считается очень хорошей зарплатой по украинским меркам) и платить всего 15% подоходного налога. А остальное доплачивать в конвертах.

Чтобы введение нового необлагаемого минимума не стало очередной схемой, нужен серьезный фискальный контроль. Иначе — неминуемо возникнет огромная дыра в бюджете.

И тут самое интересное. Похоже, такой контроль власти готовы внедрять. Речь идет о всеобщем декларировании, которым давно пугают граждан.

Так, Данил Гетманцев заявлял, что финалом налоговой реформы должно стать введение всеобщего декларирования. И оно будет обязательным для всех. Правда, по словам Гетманцева, украинцы сами будут в нем заинтересованы.

“Если вы платите налог по обычной, базовой ставке, можете не подавать декларацию. Но если вы ее подадите, вам пересчитают налог по минимальной ставке и государство вернет вам расписку в налоге и, возможно, выплатит кешбек. Мы также хотим использовать практику, которая есть в зарубежных странах. Вычитать из дохода расходы на аренду жилья, лечение, содержание пожилых родителей старше 80 лет, на отдых в Украине. Наша задача — максимально приблизить доход к чистому доходу, то есть, к реальному объекту налогообложения”, — заявил Германцев в одном из недавних интервью.

Но пока неясно, как в итоге будет выписана схема декларирования, и как фискалы будут отслеживать платы налогов.

Один из вариантов — контроль доходов через расходы То есть, в поле зрения налоговиков могут попасть любые дорогие покупки, которые не обеспечены вашими официальными доходами. И тогда придется объяснить, где вы на все это взяли деньги и заплатить налог (плюс — немалый штраф).

В этом свете недавние слухи о налоге в 19,5% с карточных счетов, которые налоговая служба, впрочем, тут же опровергла, уже не кажутся такими уж фантастическими. Государство постепенно готовится закручивать гайки, но начнет, судя по всему, не с непопулярных мер, а именно с “бонусов”, скажем, тех же налоговых льгот.

Забота о вкладчиках или новая схема?

В законопроекте заявлена также отмена налога на банковские депозиты (сейчас это 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора).

“Проект об отмене налога на депозиты уже есть в парламенте. Но, судя по всему, решили сделать более комплексный документ, и собрать все новации по налогам для физлиц в одном законе”, — говорит Забловский.

Как указано в пояснительной записке, на момент введения налога на депозиты (в 2015 году) учетная ставка НБУ составляла 30%, а процентные ставки по вкладам — 20-22%.

Но с тех пор учетная ставка сильно упала и сейчас составляет уже только 11%, следовательно, снизились и ставки по депозитам (средняя ставка по гривневым вкладам — 14,8%)

“Это означает, что если в 2015 году физлицу было выгодно размещать деньги на депозите, зарабатывая на этом 16-17,5%, то сейчас процентный доход после налогообложения составляет порядка 12%”, — подсчитали авторы проекта. По их мнению, с учетом запланированного дальнейшего снижения учетной ставки НБУ (а значит, и процентов по депозитам), не исключен отток денег из банковской системы. Отмена налога на депозиты может это предотвратить”, — считают они.

Кроме того, на сегодняшний день депозиты облагаются налогом, а, скажем, государственные ценные бумаги (те же ОВГЗ) — нет. То есть, одинаковые по своей сути доходы облагаются налогом по- разному.

Впрочем, как считает аналитик института Growford Алексей Кущ, отмену налога на депозиты пролоббировали крупные вкладчики, среди которых немало и самих депутатов.

“Для держателей небольших вкладов налог не является такой уж большой проблемой. А для те, кто держит на счетах миллионы гривен это достаточно серьезная сумма. Кроме того, у чиновников и депутатов появляется еще одна схема легализации доходов для деклараций. До недавнего времени многие светили проценты по ОВГЗ, которые не облагают налогами. Теперь такой же фокус можно будет проделывать с депозитами”, — говорит эксперт.

По мнению Алексея Куща, аргумент о возможном оттоке денег из банковской системы из-за налог на депозиты, который приводят авторы проекта, не выдерживает никакой критики.

“Только если ставка по депозитам снизится до 4-5% годовых, то не будет смысла вкладывать деньги. Но до этого пока далеко”, — пояснил он,

Впрочем, Олег Пендзин считает отмену налога с депозитов разумным решением.

“На проценты по сбережениям живут многие пенсионеры, которым удалось что-то накопить, продать имущество и пр. Почему они должны платить налоги с этих средств”, — недоумевает он.

Людмила КСЕНЗ

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