Навіщо ФОПу перераховувати кошти на власний рахунок фізособи

Для виводу коштів з рахунку ФОП на рахунок фізособи доведеться витратити трохи більше часу і сплатити невелику комісію. Але з метою зменшення юридичних ризиків саме так і варто вчиняти. За останній рік фізичні особи-підприємці (ФОП) переживають чимало хвилювань.

В інформаційному просторі часто можна прочитати, що на підприємців ведеться законодавчий наступ з метою звуження їх прав, введення касових апаратів, а в планах — заборонити і певні види діяльності.

На початку ж 2020 року ФОП схвилювала інформація, що кошти отримані від підприємницької діяльності не можна витрачати на власні потреби, а слід перерахувати на приватний рахунок відкритий для фізичної особи.

Проте, якщо розібратися у законодавчих змінах, то позитивні зрушення серед них для ФОП також є: парламентарі збільшили ліміти доходів для певних груп, а касові апарати не є чимось незвичайним і поширені вже багато років серед підприємців з невеликим доходом від роздрібної торгівлі.

Щодо необхідності перерахунку коштів з рахунку ФОП на приватний рахунок фізособи.

Так, тепер не можна буде заплатити за каву підприємницькою картою. Але все не так погано, як висвітлювали деякі ЗМІ.

Ті хто ведуть бізнес, знають що законодавство зобов'язує банки проводити фінансовий моніторинг підприємницької діяльності. Ще у 2015 році Нацбанк затвердив Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Часто, коли підприємці знімали значні кошти зі свого рахунку у сумі більше 150 000 грн, банки мали законне право вимагати надання документів на підтвердження мети зняття коштів.

Особливо останні роки з такими вимогами стикалися підприємці, які є клієнтами АТ “ПриватБанк”. У разі ненадання підтверджуючих документів рахунки блокували.

В той же час, якщо перерахувати кошти на власний рахунок, банки вже не мають право проводити фінансовий моніторинг фізособи, що зменшує для всіх роботу та можливі супутні негаразди.

Тобто, підприємці тепер мають можливість вільно знімати готівку для власних потреб в будь-якій сумі, без документальних підтверджень та небезпеки блокування рахунку.

Для цього лише потрібно попередньо переказати кошти з підприємницького на власний рахунок.

Крім того, досить масовою була і залишається проблема, коли ФОП не мали взагалі рахунку саме для підприємницької діяльності, а використовували для розрахунків свої карткові рахунки.

І відповідно, виникало питання щодо несплати податків. Використання власного рахунку фізособи для отримання доходів від підприємницької діяльності є порушенням.

Картки фізичних осіб призначені виключно для особистих потреб. Тому, коли на таку картку надходять суми більше 150 000 грн, або хоч і менші, але значні суми з великою частотою, банк може перевірити ці операції.

Тут є дві небезпеки.

По-перше, банк може заблокувати рахунок. Через постійні надходження на особистий рахунок особи та відсутність доказів, що дані перекази здійснювались для особистих потреб, блокування картки банком є законним.

При цьому не передбачено жодних компенсацій.

Судова практика теж показує, що може статися у випадку неправильного використання рахунків.

В зв'язку з тим, що ОСОБА_2 використовувала платіжну картку — засіб доступу до відкритого на її ім'я рахунку — для діяльності, яка має ознаки підприємницької, керуючись пунктом 12 Розділу VI Постанови Нацбанку №705, ПАТ КБ “ПриватБанк” було законно призупинено здійснення операцій за рахунком (Постанова Верховного Суду у складі Касаційного цивільного суду №464/6236/16-ц від 31.10.2018).

По-друге, вам може бути донараховано податок на надходження коштів на приватний рахунок.

Наприклад, ФОП має декілька рахунків, відкритих для підприємницької діяльності та один приватний рахунок. При цьому, кошти у значних розмірах надходять саме на останній.

Суд визнає такі надходження доходами, отримані ФОПом від провадження господарської діяльності та об’єктом оподаткування (Постанова Другого апеляційного адміністративного суд від 14.11.2019 у справі №520/11879/18).

В даній справі ФОП не лише зобов’язали доплатити податки, а й перейти на іншу систему оподаткування.

Більш того, така діяльність загрожує адміністративною, або навіть кримінальною відповідальністю за ухилення від сплати податків.

Проте, перерахунок коштів з рахунку ФОП на власний рахунок фізичної особи не несе в собі ризиків, а й полегшує питання фінансового моніторингу та звітності.

Не забувайте, що переказ на власний рахунок можна здійснювати лише після сплати всіх податків.

За відсутності пояснень Нацбанку, у якій формі підтверджувати сплату податків, найкращий спосіб — вказати про відсутність податкової заборгованості у призначенні платежу при здійсненні перерахунку.

Звісно, доведеться приділити час для введення платіжки в Інтернет-банкінгу та сплатити невелику комісію за перерахунок коштів.

Але з метою зменшення юридичних ризиків та забезпечення прозорості оподаткування саме так і варто вчиняти.

Павло БОГОМАЗОВ, адвокат АО “Богомазов та партнери”

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