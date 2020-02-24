Потихоньку накопим: сколько зарплат нужно украинцу, чтобы собрать на авто

За какой срок жители разных стран Европы могут накопить на автомобиль? Сайт "Сегодня" взял для сравнения стоимость Toyota Corolla – авто вошло в Книгу рекорду Гиннесса как самый продаваемый автомобиль в мире, и Renault Logan – в 2019 году он был в тройке лидеров по продажам в Украине и стоит на порядок дешевле.

На сайте официальных дистрибьюторов в Украине Toyota Corolla стоит 431,9 грн (16 277 евро), а Renault Logan – 242,9 тыс. грн (9 995 евро).

Больше всех в Европе

"Если семья раньше никогда не откладывала и делает это впервые, можно начать с 5-10% дохода. Постепенно этот процент можно увеличивать. Но если мы говорим о долгосрочных целях, например, на покупку авто или жилья, то откладывать надо 20-50%", – говорит финансовый советник Любомир Остапив.

Минимальная зарплата в Украине на данный момент составляет 4723 грн (171 евро), а средняя в декабре 2019-го составляла 12 264 грн (462 евро).

Если откладывать по 20% от зарплаты, то украинец может накопить на Toyota Corolla через 38 лет, а на Renault Logan через 23 года.

Откладывать на Renault Logan с минимальной зарплаты больше 10 лет придется также в Албании – 19, в Болгарии – 13, в Сербии – 12 лет. Латышам, румынам и венграм нужно копить около девяти лет. А полякам с минимальной зарплатой 611 евро – 6,8 года. Французам, британцам и немцам хватит два с половиной-три года. Меньше двух лет уйдет у люксембуржцев – 1,9 года. (Там, по данным Евростата, минимальная зарплата – 2142 евро).

А если откладывать всю зарплату

Чтобы купить Toyota Corolla, украинцу нужно отложить 91 минимальную зарплату. Копить придется семь с половиной лет. Если брать среднюю зарплату, тогда нужны 35 зарплат, которые придется откладывать почти три года.

На Renault Logan понадобится 56 минимальных зарплат и 4,6 года. Если брать среднюю зарплату, то накопить можно за три года.

Меньше всего нужно откладывать люксембуржцам – 4,6 минимальной зарплаты. Французам, немцем и британцам хватит 6-6,5 зарплат.

Соседям Украины тоже нужно намного меньше времени. В Польше придется откладывать 1,3 года, венграм – 1,7 года, румынам – 1,8 года, латышам – 1,9 года.

Почти четыре года будут откладывать албанцы. Минимальная зарплата в Албании – 213 евро.

Украинцы скупают старые авто из Европы

Украинцы купили в 2019 году старых машин в пять раз больше, чем новых, отмечают в "Укравтопроме". При этом, 75% из них – это евробляхи.

По итогам 2019 года, на украинские номера перешли 408,1 тыс. б/у авто. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. В ассоциации автопроизводителей такую ситуацию объясняют тем, что в 2019 году евробляхам снизили акциз и упростили ввоз.

"Такой всплеск регистрации импортного секонд-хенда спровоцировали либерализация условий растаможки автомобилей и предоставление возможности легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине", – говорится в сообщении пресс-службы "Укравтопрома".

Тенденция продолжается и в этом году. В январе 75% авто, которые зарегистрировали украинцы, – это подержанные машины. Из них 43% – старше 10 лет, 33% – авто от 5 до 10 лет. Еще около четверти – 3-4-летние.

Украинцам выгодно покупать старые авто из Европы, в том числе и потому, что в Украине его можно задешево отремонтировать, считает Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

"В Украине очень дешево оценивается рабочая сила в сфере автосервиса. Ремонт старого автомобиля украинцам выгоднее, чем европейцам. В Германии за ремонт старого авто могут взять 1000 евро, поэтому немцу выгоднее продать его украинцу. А из-за того, что у нас дешевая рабочая сила, этот же автомобиль в Украине отремонтируют за 100 долларов. Но так будет недолго. Специалисты уезжают за границу, и владельцы автосервисов поднимают зарплаты автослесарям и автомеханикам", – прокомментировал Олег Назаренко.

По данным "Укравтопрома", чаще всего украинцы покупают подержанный Vokswagen Passat. Цена на этот автомобиль на польских сайтах по продаже б/у авто стартует от 1800 евро. Со средней зарплатой на этот автомобиль можно накопить за полтора года, откладывая по 20%.

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