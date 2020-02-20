Штраф в десяток миллионов и «шлаковая проблема»: гендиректор ММК им. Ильича о проверке Госэкоинспекции Госэкоинспекция проверила Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и выявила нанесенный государству ущерб — более 10,5 млн грн. Журналист MRPL.CITY попросил прокомментировать результаты проверки генерального директора ММКИ Тараса Шевченко.



- Расскажите, как проходила проверка Госэкоинспекции? И что будет делать предприятие с штрафными санкциями?



- Проверка Госэкоинспекции проходила у нас на предприятии в конце января-начале февраля в течение двух недель. Нашли нарушения и выписали нам соответствующий штраф. Скажу так – если поставить себе задачу, то недостатки можно найти на любом предприятии и, тем более, на производстве. Вопрос в другом – сам по себе штраф ничего не решает, он не создает условий для улучшения. Нужно проблему решать комплексно. Как производственники, мы знаем и понимаем проблему накопления шлаков. Она возникла не пять, не десять и не двадцать лет назад. Металлурги не снимают с себя ответственность, но мы по-другому подходим к ее решению. Штрафами ситуацию не исправишь.



- Есть ли на предприятии план или программа, которая решит существующую проблему?



- Мы изучили ситуацию, понимаем ее суть и разработали соответствующую программу. Она очень сложная, материалоемкая, и дорогостоящая. Программа намечена и успешно выполняется. В прошлом году нас проверяли дважды и ни единого замечания по выполнению программы не было.



- В чем сложность реализации программы?



- Ключевая проблема сейчас для меткомбинатов - это накопление металлургических шлаков. Во всем мире есть практика их использования. Это прекрасный строительный материал для домостроительных комбинатов, комбинатов железобетонных изделий, из этого материала построены целые города. Хорошо, что есть Постановление Камина об использовании шлаков в строительстве дорог. Важно, чтоб оно работало. Например, построили прекрасную дорогу Мариуполь-Запорожье. Хорошая дорога, на самом деле, а обочина какая? Грунтовая! Почему нельзя было взять с комбината имени Ильича или «Азовсталь» шлак и сделать прекрасную обочину, длиной в 200 км? Нужно сотрудничество, нужно взаимопонимание и реальные действия. Только так мы сможем решить проблемы, которые сейчас существуют в металлургии.



Богдан Коваленко



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