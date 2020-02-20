У России покупаем нефть, у Китая – приборы: куда утекают украинские деньги В 2019 году Украина продала за границу товаров на 50 млрд долларов, а завезла на 60,8 млрд. Таким образом, по данным Укрстата, негативное сальдо внешней торговли составило 10,8 млрд долл. Если сравнивать с 2018-м, украинский экспорт вырос на 5,8%, а импорт – на 6,3%. Год назад негативное сальдо составляло только 9,8 млрд долл.



Позитивом можно назвать расширение географии внешней торговли. В 2019 год Украина торговала с 227 странами, тогда как в 2018-м – с 221 государством.



Каким странам мы платим наибольшие суммы



Негативное сальдо внешней торговли означает, что деньги "утекают" из страны. Согласно информации Укрстата, наибольшее негативное сальдо внешней торговли Украина имеет с Китаем. За 2019 год в эту страну "утекло" 5,6 млрд долларов из Украины (объем импорта составил 3,6 млрд долл., экспорта – 9,2 млрд). По сравнению с 2018 годом негативное сальдо торговли с Китаем выросло сравнительно незначительно – на 200 млн долларов.



Больше всего денег в 2019 году Украина потратила на электроприборы (2,9 млрд долл. по итогам 11 месяцев), оборудование для атомных станций (2,9 млрд), пластмассу и полимеры (323 млн) и автомобили (289 млн). Кроме того, Украина вообще импортирует из Китая гораздо больше наименований товаров, чем экспортирует в эту страну.



На втором месте в рейтинге стран, торговля с которыми вымывает из Украины валюту, – Россия. В минувшем году Украина продала стране-агрессору товаров на 3,2 млрд долл., а закупила – почти на 7 млрд. Таким образом, негативное сальдо торговли с РФ составило 3,7 млрд долл. Именно на такую сумму – 3,7 млрд – Украина закупила у России нефть и нефтепродукты за 11 месяцев 2019 года. Кроме того, значительную часть российского импорта составляют ядерное оборудование (417 млн долл. за 11 месяцев), черные металлы (294 млн) и пластмасса (191 млн). Украина получает самый большой доход от продажи в Россию черных металлов (677 млн долл. за январь-ноябрь), продуктов неорганической химии (560 млн) и также ядерного оборудования (414 млн долл.).



Впрочем, отметим, что, по сравнению с 2018 годом, негативное сальдо торговли с Россией сократилось почти на 700 млн долл. (было 4,4 млрд).



На третьем месте по размеру негативного сальдо внешней торговли – Германия. Из этой страны Украина завезла товаров на 3,6 млрд долларов больше, чем отправила туда (экспорт в Германию составил 2,4 млрд долл., импорт – 6 млрд). Годом ранее негативное сальдо с Германией составляло почти 3,8 млрд долл. Наиболее затратная для Украины продукция, поставляемая из Германии, – автомобили (953 млн долл. по итогам 11 месяцев), ядерные реакторы, котлы, машины (866 млн) и нефтепродукты (712 млн долл.). В свою очередь, Украина получает наибольшие суммы из Германии от продажи туда масличных культур (458 млн долл. за 11 месяцев 2019-го), электромеханизмов (377 млн) и зерна (217 млн).



Также значительное негативное сальдо у Украины в торговле с США (-2,3 млрд долл., в 2018-м было -1,8 млрд), с Беларусью (- 2,2 млрд долл., годом ранее было -2,5 млрд), Швейцарией (-1,5 млрд долларов два года подряд). Выросло отрицательное сальдо с Францией (-1,1 млрд, было 0,9 млрд).



Отметим, сообща страны ЕС в 2019 году продали Украине товаров на 4,2 млрд долларов больше, чем купили у нас. В 2018-м негативное сальдо торговли с ЕС составляло только 3 млрд долл.



Значительный приток денег в Украину благодаря внешней торговле товарами идет разве что из Египта (сальдо +2,1 млрд долл.), Индии (+1,3 млрд), Нидерландов (+1,1 млрд).



Несмотря на рост отрицательного сальдо внешней торговли, эксперты считают ситуацию вполне приемлемой. По крайней мере, они говорят, что существенное укрепление гривни не оказало негативного влияния на баланс внешней торговли, вопреки прогнозам.



"Сальдо изменилось меньше чем на миллиард. В теории значительное укрепление национальной валюты, которое мы наблюдали в 2019 году, должно было стимулировать импорт, потому что товары становились дешевле, и немножко тормозить экспорт, поскольку продавать за границу было менее выгодно. Но если смотреть ситуацию в динамике, мы не видим резкого роста импорта вследствие укрепления гривни. Мы закончили год примерно с такими результатами, как и начинали. В конце года даже произошло некоторое торможение роста импорта. Динамика в 2019 году была даже спокойнее, чем в 2018-м. Что касается экспорта, во второй половине года тоже не видно особенной разницы сравнительно с первой половиной. Плюс нужно смотреть на международную ситуацию. Например, в конце года была довольно сложной ситуация с металлом на мировых рынках, что затормозило всю торговлю, не только в Украине. Поэтому я бы не сказала, что мы увидели в 2019 году существенное влияние укрепления гривни как на экспорт, так и на импорт", – говорит директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.



Кроме того, эксперт говорит, что денежные переводы от трудовых мигрантов с лихвой покрывают дефицит во внешней торговле.



"Поступления от оплаты труда людей за границей в 2019 году, по данным Нацбанка, составили почти 13 млрд долларов. Благодаря этому счет текущих операций имеет дефицит всего 1 млрд. Это один из самых низких показателей за последние годы. Конечно, в значительной мере так получилось из-за того, что в Украину поступили деньги от "Газпрома", наш выигрыш по Стокгольмскому арбитражу. В этом году ситуация будет во многом зависеть от состояния экономики. Сейчас у нас промышленность находится, к сожалению, в состоянии стагнации. А кроме того, из-за нетипичной погоды ситуация у аграриев, основных экспортеров, может оказаться достаточно сложной", – говорит Вероника Мовчан.



Что приносит Украине наибольший доход



Перечень основных экспортных товаров Украины практически не изменился. На первых позициях по объемам экспортной выручки по-прежнему находятся сельскохозяйственная продукция и металлы.



Сельскохозяйственная продукция и продукты питания приносят Украине 43,6% дохода от экспорта. Причем доля зерна, по сравнению с 2018 годом, выросла с 15,3 до 18,8%. Украина входит в тройку крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в страны ЕС, 35% экспорта идет именно в Европу.



Доля экспорта масличных культур тоже немного увеличилась – с 4,1 до 5,2%. А вот выручка от продажи переработанных продуктов питания осталась на прошлогоднем уровне – 6,4%.



Выручка от продажи за рубеж металлов и изделий из них упала с 24,6 до 20,9%.



Какие услуги продает за границу Украина



Но внешняя торговля включает в себя покупку и продажу не только товаров, но и услуг. Причем если в торговле товарами Украина имеет негативное сальдо, то в торговле услугами – очень даже позитивное. За минувший год экспорт услуг вырос на 30,9%, в то время как импорт услуг остался практически на уровне прошлого года.



Так, в 2019 году Украина продала за границу услуг на 15,2 млрд долларов. И при этом закупила услуг только на 6,5 млрд долларов. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли услугами составило 8,7 млрд долларов, что почти на 90% покрывает негативное сальдо от торговли товарами.



Наибольшую прибыль Украине приносят услуги по транспортировке различных товаров по трубопроводам, в первую очередь – по транспортировке газа в Европу. Они составляют порядка 50% в объеме экспорта всех услуг. На втором месте услуги в сфере IT-технологий – 19,1%. На третьем месте услуги по переработке материальных ресурсов – 13,5%. В эту категорию входят услуги по переработке сырья и полуфабрикатов (в т. ч. на давальческом сырье), услуги по упаковке и сборке товаров, услуги по пошиву одежды.



Учитывая такие пропорции, наверное, неудивительно, что наибольшим потребителем украинских услуг выступает Российская Федерация. Транзит газа в Европу по украинской газотранспортной системе обошелся ей в 2019 году почти в 6,2 млрд долларов. Таким образом, если говорить о торговле с Россией товарами и услугами в целом, сальдо будет выглядеть положительным (негативное сальдо торговли товарами с Россией, напомним, 3,7 млрд долл.).



К сожалению, эксперты говорят, что бурный рост импорта услуг – скорее всего, временное явление.



"В минувшем году значительно выросли два типа услуг: IT-услуги и транспортные. Но рост транспортных услуг – временное явление. Просто "Газпром", в ожидании "газовой войны" с Украиной, максимально заполнял газовые хранилища в Европе газом. Соответственно, ему нужно было в течение 2019 года, пока действует газовый договор, максимально транспортировать газ по территории Украины. Поэтом там улучшилась ситуация, в сравнении с 2018 годом. К сожалению, в 2020 году выручка от продажи этого вида услуг уже не будет такой большой. Возможно, торговля IT-услугами по-прежнему будет расти, но в целом объем внешней торговли услугами, скорее всего, сократится", – говорит экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.



Александра Романюк



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