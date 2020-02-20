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Отчет правительства и новые легальные рабочие места
Правительство пообещало в 2020 году создание 200 тыс. легальных рабочих мест, а за 5 лет — 1 млн (кстати, если сравнивать с обещаниями бывшего президента Виктора Ющенко, это довольно скромные намерения — тот обещал 5 млн новых рабочих мест за 5 лет, по миллиону в год).
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