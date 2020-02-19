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Покора, а не капітуляція. Що варто зрозуміти Зеленському
19.02.20 , Деловая столица
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Цивілізацію від варварства відрізняє, зокрема, філософія війни. Цивілізація завжди обставляє війну масою етичних бар'єрів і механізмів обмеження жорстокості, порушення та злам яких вважаються ознакою гуманітарної меншовартості.
Маса угод і конвенцій від Середньовіччя і дотепер зводилися, по суті, до одного: ворог — рівна тобі людина, поки дотримується цих правил. Тобто перемогти мало — треба, щоб за цю перемогу не було соромно. А втім, конфлікти на американському фронтирі, колоніальні війни та безліч локальних конфліктів ХХ-ХХІ ст. з їхньою партизанщиною — це здебільшого якраз такі “соромні” перемоги.
Не дарма ж в обов'язковій програмі російських шкіл є Грибоєдов. Його мало хто читає, але головне публіка засвоює: по-перше, кодекс поведінки по відношенню до наївних лохів: “Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад”; по-друге — “Горе — от ума”.
Алексей КАФТАН
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