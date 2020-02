Россия снова должна акционерам ЮКОСа 50 млрд долл по решению суда

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по иску бывших акционеров ЮКОСа. Суд удовлетворил жалобу компаний Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и Veteran Petroleum Ltd. на промежуточное решение Окружного суда Гааги — тот в апреле 2016 г. отменил решение 2014 г. гаагского международного арбитража о взыскании с России этой суммы в их пользу.

По мнению Окружного суда, международный арбитраж не имел полномочий вести разбирательство об иностранных инвестициях на основе договора к Энергетической хартии: Россия подписала, но не ратифицировала этот документ, а его временное применение возможно лишь в той мере, в какой оно не противоречит российским Конституции, законам или нормам. Российские власти утверждали, что противоречит. С этим доводом согласился Окружной суд Гааги и отменил решение арбитража.

Рассматривать остальные он не посчитал нужным, хотя Россия настаивала также, что заявители не могут считаться в полном смысле иностранными инвесторами (и, следовательно, не подпадают под защиту договора к Энергетической хартии), так как имущество иностранных компаний было оформлено на российских граждан. Более того, их нельзя считать и добросовестными приобретателями имущества — оно было приватизировано с нарушением закона, включая подкуп должностных лиц и взятки красным директорам.

Но теперь апелляционный суд пришел к противоположному выводу. Временное применение договора к Энергетической хартии (в части, касающейся арбитража) не противоречит российскому законодательству — по крайней мере, таких запретов там не обнаружено, говорится в решении, оно опубликовано на сайте суда во вторник. Не подтверждено существование таких запретов и практикой — например, в России до сих пор временно применяется нератифицированное соглашение 1990 г. между СССР и США о морской границе в Беринговом море, хотя по российским же законам оно подлежит обязательной ратификации.

Суд отверг также претензии к статусу заявителей. Договор к Энергетической хартии не исключает из сферы своего действия иностранные компании, принадлежащие гражданам принимающего государства, уверен суд, и, даже если предположить, что нарушения (имеется в виду приватизация активов — руководители компании выплатили красным директорам не менее $613,5 млн) действительно были допущены, это “слишком далеко” от сделок, в силу которых сами заявители приобрели свои акции ЮКОСа, а прямая связь между этими событиями отсутствует.

Российская сторона планирует оспорить решение апелляционной инстанции в Верховном суде Нидерландов, говорится в официальном сообщении Минюста. В Кремле решение голландского апелляционного суда комментировать пока не готовы. “Это какая-то новая информация, я пока ею не владею, поэтому я не могу ее комментировать”, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

“Мы разочарованы решением апелляционной инстанции”, — признался “Ведомостям” Андрей Кондаков, глава Международного центра правовой защиты, представляющего интересы России в международных судах по этому делу.

Кондаков говорит, что Россия обязательно обжалует это решение в установленный трехмесячный срок. Рассмотрение дела верховным судом Нидерландов может занять около полутора лет.

Но независимо от длительности рассмотрения с этого дня решение арбитража вступает в силу, констатирует Кондаков, и это означает, что попытки обратить взыскание на имущество за рубежом могут возобновиться. Он напоминает, что после первоначальной победы в арбитраже акционеры ЮКОСа инициировали аресты российских активов в США, а также в Великобритании и других странах Европы в счет выплаты компенсации. В Великобритании и США судебные процессы о признании арбитражных решений приостановлены, но могут быть снова возобновлены. В других странах иски были поданы, а потом отозваны. Наиболее заметным был успех GML (холдинговая компания, представляющая бывших акционеров ЮКОСа) во Франции, где ей удалось добиться ареста активов на 1 млрд евро — в их числе оказались счета МИА “Россия сегодня” и ФГУП “Госзагрансобственность”, задолженность французского спутникового оператора Eutelsat перед ФГУП “Космическая связь”, а также акции Eutelsat (более 3%), принадлежащие “Космической связи”, и платежи французских компаний Arianespace, Eutelsat и Air France, причитающиеся их российским контрагентам. Из-за угроз со стороны французских судебных приставов, вызванных выигрышем ЮКОСом иска в гаагском -арбитраже, возврат в 2014 г. французской компанией платежей российскому правительству по разорванному контракту на постройку вертолетоносцев типа “Мистраль” происходил в условиях особой секретности и сложным путем.

“Конечно, мы намерены взыскивать выплаты, которые нам присудил арбитражный суд и которые сегодня были подтверждены полностью”, — подтвердил представитель истцов из GML Джонатан Хилл. Он называет состоявшееся решение победой верховенства права: “Независимые суды в демократической стране продемонстрировали добросовестность и свершили правосудие”.

Говорить о перспективах обжалования этого решения Россией в Верховном суде Нидерландов пока рано, но многие из уже заявленных Россией аргументов могут быть предметом анализа Верховного суда, а поиск доступных к взысканию активов не будет легким, предупреждает адвокат Double Bridge Law Сергей Усоскин. Он напоминает, что в России для исполнения решения международного арбитража необходимо, чтобы его признал национальный суд. А тот при вынесении соответствующего решения никоим образом не будет связан позицией суда Нидерландов. До сих пор не было никакой информации, что заявители обращались за исполнением этого иска в России. Зато были предприняты попытки исполнения решений и ареста активов за рубежом, продолжает он. Впрочем, даже два года назад, если судить по публичным источникам, речь шла о небольшом перечне имущества, на которое, по заявлению истцов, они могли обратить взыскание.

В данном случае действует общий принцип: собственность государства защищена иммунитетом от взыскания, если она используется в публичных целях, объясняет доцент МГИМО Илья Рачков. Также взыскание не может быть обращено на имущество акционерных обществ, даже если они частично или полностью принадлежат Российской Федерации, — они защищены в силу того, что являются собственниками своего имущества, по крайней мере до тех пор, пока не доказано, что определенная компания является “удлиненной рукой государства”. А вот разного рода ФГУПы оказываются под ударом, так как они не считаются собственниками имущества, но создаются государством в коммерческих целях, объясняет он. Впрочем, напоминает эксперт, на Украине и в России недавно были созданы опасные прецеденты: украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, компании которого отсудили в Гааге компенсацию за потерю активов в Крыму, удалось добиться в украинском же суде ареста акций дочернего банка Сбербанка — со ссылкой на то, что его контролирует российский государственный Сбербанк. В свою очередь “Татнефть”, потерявшая НПЗ в украинском Кременчуге, добилась в российском суде обращения взыскания в счет долга на санаторий им. Семашко в Кисловодске, который является собственностью Украины в России, заключает Рачков.

Анастасия КОРНЯ, Михаил ОВЕРЧЕНКО, Алексей НИКОЛЬСКИЙ

