Массовые фальсификации в списке Небесной сотни. Официальная трактовка и реальные факты

Ложь про Майдан — дело выгодное. Преступники на свободе, за вранье о Майдане и “сотне” платят налогоплательщики, платят меценаты, платит Сорос, и во все это верят и скорбят добросердечные избиратели.

Эта история — продолжение рассказа о тайнах “небесной сотни”. Продолжение, ставшее возможным, благодаря труду и смелости многих людей.

Мы уверены — общественная значимость этой информации огромна. Ведь мифологизированные и героизированные жертвы майдана под названием “небесная сотня” стали фундаментом идеологии последних лет. Кровью и ложью, на которой держится власть и обслуживающие ее журналисты. Стали и прикрытием, и оправданием, и преступлением, нерасследованным за шесть лет. Нерасследованным властями, потому что нельзя в ходе следствия выйти на самих себя.

А если виноватых найти нельзя, то их надо назначить. Так и случилось. Люди, исполнявшие свой долг по охране общественного порядка, были обвинены и преданы. Их преследовали, осуждали, забывали, унижали, обменивали, их убийства и травмы не расследовались и в общественном сознании их сделали преступниками. И запретной для обсуждения стала информация, что в период майдана 23 сотрудника правоохранительных органов (МВД и внутренних войск) были убиты, 919 сотрудника — были ранены, среди них 257 — получили тяжкие ранения, из них минимум 205 ранений были огнестрельными. И не факт, что эти цифры окончательные. Власть сделала все, чтобы мы никогда их не узнали.

Украинцев разделили на “хороших” и “плохих” не только при жизни, а и после смерти.

Мы выражаем соболезнование ВСЕМ родным и близким погибших и пострадавших в те страшные дни. Правда и справедливое расследование — это именно то, что и они, и мы заслужили. Но вот уже седьмой год подряд ни правдой, ни справедливостью и не пахнет.

Почему? Чтобы ответить на этот вопрос — вернемся к истории про “небесную сотню”.

Что такое “небесная сотня”? Это — канонические жертвы майдана. Как мы определяем кто является участником списка “сотни”?

По указам президента Порошенко: 112 Героев Украины с “Золотой Звездой” (посмертно) и 4 кавалера ордена Небесной сотни — (посмертно) полученные за “личное мужество и героическое отстаивание основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленное во время революции достоинства”.

Перечень указов можно посмотреть тут.

Пользуясь открытыми и личными источниками, мы изучили причины смерти членов “небесной сотни”. Прочтите и задумайтесь: кем и зачем формировался этот список, каковы были критерии включения в него, за что раздавали звание “Герой Украины посмертно”, связанные с ним социальные выплаты, льготы, права, благотворительные пожертвования, и могут ли в принципе быть расследованы и публично обнародованы обстоятельства гибели этих людей.

Итак, согласно данным Минсоцполитики, государство выплачивало:

в случае смерти участника “революции достоинства” — 1 млн гривен;

в случае тяжких телесных повреждений — 700 тысяч гривен;

в случае телесных повреждений средней тяжести — 500 тысяч гривен;

в связи с нанесением легких телесных повреждений, побоев, истязаний — 200 тысяч гривен.

Украинцы из бюджета уже профинансировали свыше 250 миллионов гривен для предоставления помощи родне “небесной сотни” и раненым участникам “революции достоинства”.

К этому выплачивались немалые средства местных бюджетов. Также были освоены миллионы долларов частных благотворительных пожертвований.

Одна только Жанна Немцова, дочь Бориса Немцова, передала 700 тысяч евро, а таких пожертвований было тысячи (детали о истории вопроса и выплатах тут).

Кроме того, шесть лет подряд действовал конвейер по признанию заинтересованных “потерпевшими-революционерами” и по выплатам им же, или их родным. Последняя официальная цифра ГПУ — 1 800 человек, признанных потерпевшими.

Доходило до откровенного маразма. Так, гражданин Мустафаев Тимур Али, в 2019 году вдруг вспомнил, что его подстрелили на майдане пять лет тому, и в том же 2019 году пошел в суд устанавливать этот прискорбный факт.

Судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Филюк вынес решение про установление факта получения Мустафаевым 20 февраля 2014 года телесных повреждений средней степени тяжести.

Где именно получил ранение человек, судом не установлено.

Но отчего-то есть уверенность, что решение суда уже давно в ГПУ, и так долго терпевший муки ран карбонарий Тимур Али через 5 лет признан потерпевшим уже официально и, наверное, получил выплаты.

Адвокаты “небесной сотни” — это отдельная тема для разговора. Только официально они освоили 1,5 миллиона гривен от соросовского фонда “Возрождение”, а что там было с остальными освоенными грантами и пожертвованиями история умалчивает. Оплачивалась структурой Сороса и сама Генеральная прокуратура.

Именно поэтому правды ждать не приходится. Все, кто обязан был дать ответ о преступлениях на Майдане — сами выгодополучатели Майдана.

Круг замкнулся.

К тому же ложь про Майдан — дело выгодное. Преступники на свободе, за вранье о Майдане и “сотне” платят налогоплательщики, платят меценаты, платит Сорос, и во все это верят и скорбят добросердечные избиратели. Все хорошо. Эта музыка должна быть вечной.

Итак, “небесная сотня”.

ГРУППА ПЕРВАЯ

Необъяснимые включения в список “Небесной сотни” — 25 человек

1. Ольга Бура

Инвалид 3 группы по причине умственной недостаточности. Не умела читать и писать, плохо разговаривала. Не имела никакого отношения к “героическому отстаиванию основ демократии”. Жила на майдане в палатке. Помогала на кухне. Болела, в т.ч. и гепатитом. Умерла 10 марта (!) 2014 года от анафилактического шока, вызванного уколом лидокаина, введенного врачом майдана. Причина - аллергия на препарат. Пыталась излечиться от гнойного заражения пальца и, получив обезболивающее, умерла. Герой Украины посмертно (смотрите также блог Шария с данными уголовного дела).

2. Сергей Дидыч

Герой Украины. Убит майдановцем Леонидом Бибиком, который 18 февраля 2014 года в Крепостном переулке Киева задавил Сергея Дидыча угнанным грузовиком. Этот случай — доказанное в суде убийство одного майдановца другим.

Сперва людям врали про героическую смерть Дидыча. Вот пример: “18 февраля 2014 граната разорвала ему сонную артерию на шее. Сергея Дидыча узнали быстрее всех жертв того “черного” вторника. На нем был бейдж коменданта Майдана”, — напоминают о тех страшных днях в сообществе “Свобода Прикарпатья”.

Позже оказалось, что убил его майдановец Бибик, а почтить его память при открытии мемориальной доски приехал свободовец Тягнибок. Но это просто детали. Суть страшнее.

Итак, Сергей Дидыч был убит майдановцем Леонидом Бибиком, который 18 февраля 2014г. в Крепостном переулке Киева насмерть раздавил Сергея Дидыча грузовиком.

Судья Печерского районного суда Шапутько освободила от ответственности Леонида Бибика, несмотря на то, что он полностью признал свою вину, но по закону об амнистии майдана он был освобожден от уголовной ответственности. Судебные разбирательства продолжаются. Но самое чудовищное, по факту гибели Дидыча есть три обвиняемых и тонна лжи.

Приговор суда потрясает. Очень советуем почитать обстоятельства этого реального автосафари майдановца на живых людей.

Если коротко, то Бибик действовал с особым цинизмом. Он силой отобрал автомобиль у военного, собираясь на нем таранить “Беркут”, совершал неоднократные наезды на людей и таки сбил, а потом переехал насмерть своего боевого побратима Дидыча. Наезд пришелся на голову. Страшная смерть.

Исходя из текста этого приговора, потерпевший Дидыч ОДИН бежал, был сбит, упал и погиб под колесами. Это ОЧЕНЬ важно, так как в следующем приговоре Дидыч уже будет НЕ один, а с беркутовцем Ефиминым, который его ЯКОБЫ ударил резиновой палкой, что и привело к нарушению координации движения, попаданию под колеса и гибели (видео Шария с деталями по этому вопросу смотрите здесь).

И перейдем ко второму приговору. Где, вы не поверите, тот же потерпевший — Дидыч (вот сам приговор).

Преступником был признан харьковский сотрудник “Беркута” Андрей Ефимин. Хотя его, сотрудника милиции, также зацепил грузовик Бибика и ему в результате наезда на него грузового автомобиля разорвало связки коленного сустава.

Несмотря на наличие видео происшествия, подтверждающее невиновность Ефимина, сам Ефимин был обвинен и в июле 2016 осужден за нападение на Дидыча. Беркутовец Андрей Ефимин, по нашей информации, вынужденно признал свою несуществующую вину, чтобы просто выйти на свободу. Он не знал о приговоре Бибику, в котором установлены совершенно другие, объективные обстоятельства смерти Дидыча.

И суд, обманутый прокуратурой, которой нужны были лживые, но большие статистические цифр “успехов” по делам майдана, по-быстрому, за якобы удар резиновой палкой по голове так, что ДИДЫЧ оказался под колесами автомобиля, дал беркутовцу Ефимину 5 лет условно. Пять лет условно, судимость, невозможность продолжать службу за легкие телесные повреждения, которых сотрудник Харьковского “Беркута” никогда НЕ причинял Дидычу. Самооговор и несправедливая судимость — такова была цена свободы Андрея Ефимина.

Но и это еще не все. Дидыч — фигурант еще одного уголовного дела, в котором ГПУ пытается осудить очередного беркутовца из Харькова — Виктора Шаповалова. В его еще не рассмотренном деле, находящемся в Подольском районном суде у судьи Зубца, также фигурирует потерпевший Дидыч. Что именно противоправного беркутовец Шаповалов причинил Дидычу из обвинительного акта не понятно, там нет ни слова. Покойный просто фигурирует в деле и обвинительном акте. Без всяких объяснений. С перечнем ран. Таких же ран, как и в деле Андрея Ефимина.

Но и это еще не конец. В день убийства Дидыча таким же воином света и добра с Майдана некими неустановленными лицами были также украдены личные вещи покойного Дидыча, что, собственно, дополнительно и ярко характеризует некоторых участников массовых беспорядков “революции достоинства”.

Исходя из данных уголовного производства №12014100060001415, по мнению жены Дидыча, неустановленными лицами 18 февраля 2014 года были украдены 2 платежные карточки “Райффайзен банк “Аваль”, 2 мобильных телефона “Nokiа”, золотые и серебряные ювелирные изделия, документы, деньги, рюкзак и барсетка, принадлежавшие покойному. Также, по словам сына убитого, у его отца в Октябрьском дворце был украден iPad 3.

Массовые беспорядки всегда привлекали подонков.

3. Виктор Прохорчук

25.05.1975 года рождения из Житомирской области, смт. Володарск-Волынський. 19 февраля 2014 года тело погибшего обнаружили во дворе Крещатика, с колото-резаной раной шеи. Он умер в карете скорой помощи. Дело №2014100100001525 расследовалось Шевченковским РУ.

Что говорит нам реестр судебных решений об этом члене “небесной сотни”?

Расследованием (производство № 12014100060000228) установлено, что 19.02.2014 в 00:30 врачами СМП, возле дома № 16 по ул. Крещатик в г. Киеве, обнаружен труп Прохорчука В. А., 25.05.1975 года рождения, по кличке “Прохор”. Осмотром трупа Прохорчука В.А. обнаружено колото-резаное ранение шеи. Предполагаемая давность наступления смерти может составлять 12-24 часов с момента исследования трупа в морге.

“В ходе расследования установлено, что ранее, в период времени с 20:00 до 23:30 18.02.2014 труп Прохорчука В.А. был обнаружен участниками акций протеста под одеялами и одеждой в палатке “УНСО”, расположенного на Майдане Независимости в г. Киеве. Также установлено, что Прохорчук В.А. в январе 2014 года подал заявление о вступлении в общественную организацию “УНСО” и участвовал в акциях протеста в центральной части города Киева. Согласно предварительным данным причастными к убийству Прохорчука В.А. и свидетелями данного преступления могут быть члены ОО “УНСО” (определение Печерского районного суда от 12 декабря 2014 года, дело № 757/36888/14-к).

Да, вы все правильно поняли. Некие мирные протестующие подрезали Прохорчука, а потом, чтобы тело не лежало в палатке и отнесли его подальше. На Крещатик. Помощи не оказали. Медиков не вызвали.

Дальше было еще интереснее. “Допрошенный в качестве свидетеля Х пояснил, что в 2013-2014 он участвовал в акциях гражданского протеста в Киеве, где получил ранения. Находясь в больнице, познакомился с Н.Н. И потом ему стало известно, что последний имеет непосредственное отношение к убийству Прохорчука В.А”.

В ходе расследования следствие приходит к выводу, что информацию об убийстве члена “небесной сотни” и отношение к самому убийству имеет масса протестующих, перечислять которых не будем, из уважения к тайне следствия.

Вот такая вот история героизма. Одни протестующие убили другого. Пытались избавиться от тела и потом давали показания друг на друга.

Также вызывает определенный интерес информация о моральном облике воина света и добра. Например, о привлечении этого “героя небесной сотни” к административной ответственности. За пьянство за рулем.

Алкоголь вообще часто фигурирует в историях о “небесной сотне”. Но давайте по порядку.

10 ноября 2010 года (дело №3-1336/2010) судья Володарско-Волынского районного суда Житомирской области Мельник М.Л. постановил привлечь Прохорчука к административной ответственности за то, что 01.11.2010 в смт. Володарск-Волынский по ул. К.Маркса гр. Прохорчук управлял автомобилем “ВАЗ-21063” номерной знак В 8101ЖИ в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в соответствии с постановлением по делу №0606/1226/2012 (производство № 3/0606/448/2012) судья Володарско-Волынского районного суда Житомирской области Криницький Л.В привлек Прохорчука к админ ответственности, поскольку 18.06.2012г. в с. Андриевичи Прохорчук управлял автомобилем ЗИЛ-431412 (АІ5168СІ), не справился с управлением и въехал в кювет. После чего употреблял спиртные напитки.

Также будущий Герой Украины не платил алименты на содержание своих детей. Поэтому, по иску матери его детей Натальи Анатольевны Прохорчук, 28 августа 2013 года Решением Володарско-Волынский райсуда (дело № 276/1070/13-ц, производство № №2/276/383/13) суд постановил: “Взыскать с неработающего Прохорчука в пользу матери алименты на двух детей 08.01.2001 г.р. и 15.07.2008 г.р.)

Виктор Прохорчук — член “небесной сотни” и Герой Украины посмертно. Были ли для его героизации хоть какие-то основания? Были ли основания для выплат? Решайте сами.

4. Вячеслав Ворона

Ворона, Герой Украины посмертно. По канонической версии про “сотню” — погиб от травм, полученных 18 февраля 2014 года во время боев с криминалитетом в Мариинском парке.

На самом же деле он был убит в Киеве 9 марта в результате алкогольно-бытового конфликта в интернет-кафе на пр. Маяковского, 95 на Троещине. Убийца задержан, осужден, отбывает наказание. Вот приговор, описывающий пьяные похождения участников и саму трагедию.

Итак, два друга дома пили коньяк и водку. Приняли алкоголь и решили ехать на дискотеку. На улице Драйзера в клубе “Атаман” им не понравилось, и они отправились в клуб “Калинка-малинка” на проспект Маяковского. Там пробыли до 05:00 и ушли, так как закончились деньги. В связи с материальными затруднениями, они заложили мобильный телефон в ломбард получили 2000 гривен и поехали в интернет-кафе на пр. Маяковского маршруткой, чтобы снова выпить и поиграть в игры. Прибыли туда около 06:00. Там уже находился обвиняемый, который сидел за компьютером и через промежуток времени не более 5 минут, обвиняемый поднялся, подошел к ним и между прибывшими и обвиняемым начался конфликт. Они оскорбляли друг друга “мусором” и “зеком”, нецензурной бранью и обвиняемый внезапно нанес серию ударов будущему герою Украины, от которых тот упал на пол и позднее, уже у себя дома, скончался. Мера наказания убившему — 8 лет. Убитый — член “Небесной сотни” и герой Украины посмертно Вячеслав Ворона.

Но самое потрясающее в этой истории, что приговор убившему Вячеслава Ворону был вынесен 8 ИЮЛЯ 2014, а Указ о присвоении Вороне звания “Герой Украины” посмертно — через 5 месяцев - 21 НОЯБРЯ 2014. Это означает, что бывший президент Порошенко, его наградная комиссия, прокуратура и все, кто причастен к составлению списка “Небесной сотни” действовали УМЫШЛЕННО И СОЗНАТЕЛЬНО. Они все знали (видео Шария об этой истории смотрите здесь).

Вячеслав Ворона получил от Порошенко звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” посмертно за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время ”революции достоинства”.

Указ до сих пор не отменен.

5. Владимир Наумов

Герой Украины посмертно. Член “Небесной сотни”. Его тело обнаружено на Трухановом острове в Киеве 18 февраля.

Из оперативных сводок: “Наумов Владимир Григорьевич, 09.03.1970 года рождения, зарегистрирован по адресу: Донецкая область, г. Родинское, покончил жизнь самоубийством, прыгнув в воду с пешеходного моста у Труханова острова в г.Киеве, в результате чего скончался. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Днепровского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве под № 7104 от 18.02.2014.

“По прибытию на место происшествия следственно-оперативной группы Днепровского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве, на берегу р. Днепр, Труханов остров, слева на расстоянии 50-100 от пешеходного моста, обнаружен труп Наумова В.Г. При исследовании трупа гражданина Наумова ОБНАРУЖЕН ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ в концентрации 2,59 промиле.”

Кстати, тяжелым алкогольным опьянением считается содержание свыше 2,5 промилле в крови. Вот такой он, Герой Украины посмертно, волею Порошенко и других махинаторов.

6. Богдан Калиняк

Член “небесной сотни”. Герой Украины посмертно. По публично распространенной версии он умер 28 января (!) 2014 года по причине воспаления легких и сердечной недостаточности.

А вот официальные данные.

“28.01.2014 года в Ивано-Франковской областной больнице скончался житель г. Коломыя Калиняк Богдан Михайлович, 1961 г.р. Первоначально было установлено, что Калиняк, находясь в Киеве на Майдане заболел пневмонией, которую начал самостоятельно лечить. Вследствие неправильного лечения у пострадавшего возникла острая недостаточность поджелудочной железы, что стало причиной его смерти.

28.01.2014 по данному факту СО Ивано-Франковского ГО УМВД Украины в Ивано-Франковской области открыто уголовное производство №12014090010000203 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины с дополнительной отметкой о квалификации “естественная смерть”.

Что же было на самом деле?

На самом деле 28-го января (!) 2014-го Калиняк умер от геморрагического панкреонекроза. Вот что говорят материалы уголовного дела, изученные адвокатами “Могильницкий и партнеры”:

“16 января 2014-го Богдан Калиняк прибыл в Киев из города Коломыи. Вел себя неадекватно. Считал, что его преследуют и практически не спал. Уже 23-го января уехал домой. Был принудительно госпитализирован в областную психоневрологическую больницу.

“Пациент неспокойный, постоянно находится в движении, переходит от одной кровати к другой, снимает постельное белье, что-то ищет под кроватями. Не объясняет своего поведения, тревожный. Подошел к врачу, сообщил: “Я знаю секретную информацию о Майдане, но могу сказать только один на один, давайте где-то спрячемся”, — говорится в заключении эксперта.

А 28-го января 2014-го Калиняк умер от геморрагического панкреонекроза. Речь идет о необратимом отмирании тканей и клеток поджелудочной железы — свидетельствует заключение эксперта (детали — в блоге у Шария).

7. Виктор Чернец

На Майдане в Киеве вообще не был. Сбит насмерть автомашиной во время блокирования трассы у села Подибна Манькивского района Черкасской области 19 февраля 2014 года. Сбил его джип, который, по канонической версии, пробивал дорогу внутренним войскам или даже титушкам.

Итак, Чернец 27.05.1977 г.р. был сбит насмерть автомобилем. Уголовное производство № 12014250100000074 расследовалось по ст. 286 УК Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”.

Почитайте мнения экспертов в реестре судебных решений. Они очень неоднозначные, например, есть заключение, что водитель не имел технической возможности предупредить наезд на пешехода с технической точки зрения (также смотрите видео Шария по истории с этим наездом).

8. Тарас Слободян

Смерть этого человека — история со многими неизвестными. Его тело было обнаружено 1 марта 2014 года в городе Сумы.

По воспоминаниям его отца, Тарас Слободян в августе 2013 года уехал из Тернополя в Киев в результате конфликта с родными.

“Щоб присвятити себе науковій роботі, Тарас звільнився з університету. Однак в серпні 2013-го взяв гроші, документи і поїхав до Києва. Він був ображений на мене. Ми обоє принципові. Два вольових характери. Я говорив, що він ще не готовий до самостійного життя. А потім у листопаді почався Майдан… Знаючи його характер, він не міг залишитись осторонь тих подій. Востаннє з сином говорила дружина — вітала з днем народження 10 грудня. Щоб зайвий раз його не дратувати і самому не нервувати, я старався менше з ним спілкуватись”, — приводятся слова отца на сайте “Небесной сотни”.

По канонической версии про “сотню”: “хлопець перебував на Майдані у Києві, проте, потім він безслідно зник. Знайшли юнака аж на Сумщині у лісі без кисті руки. Поховали в Тернополі. Як саме катували Тараса Слободяна — на цвинтарі не розповідають. Батько не на камеру каже, що не має на це морального права — настільки страшними виявились результати другої експертизи”.

Но есть несколько проблем. Первая — непонятна причина смерти Тараса и вторая — дата смерти Тараса.

Вот что говорится в решении Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области от 4 августа 2014 года по делу №607/12253/14-ц (судья Гречаковская О.Я.):

“В свидетельстве о смерти серии I-ИД № ... от 04 марта 2014 года, выданного отделом государственной регистрации актов гражданского состояния регистрационной службы Тернопольской ГИС, указано, что Слободян Тарас Игоревич УМЕР 01 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА в возрасте 30 лет, о чем 4 марта 2014 сделана соответствующая актовая запись №340. Смерть гр. Слободяна Т.И. наступила от травматической ампутации нижней части левой руки в результате взрывной травмы, сопровождавшаяся внешним длительным кровотечением”.

Таким образом, первоначальная установленная экспертом дата смерти — 01 октября 2013 года, явно свидетельствовала, что погибший никак не мог участвовать в Майдане и считаться героем, а его родные бы не получили выплаты.

Отец погибшего Тараса, Игорь Тарасович, который, как мы помним, длительное время даже не общался с сыном при жизни, был с этим не согласен и обратился в суд с требованием изменить в свидетельстве о смерти своего сына ДАТУ его смерти.

В основу решения суда были положены выводы комиссионной экспертизы, которая заключила что “смерть не могла наступить в относительно теплую осеннюю пору года (в сентябре-ноябре 2013 года). Таким образом, учитывая вышеизложенное и данные справки гидрометеорологического центра г.Сумы, смерть Слободяна Тараса Игоревича наступила в ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА”.

Смерть в декабре 2013 года уже подтвеждала теоретическую возможность участия в акциях протеста. Но связана ли смерть Тараса Слободяна с Майданом и каким образом тело оказалось в Сумах — загадка.

Тем не менее, факт остается фактом: Тарас Слободян — член “небесной сотни” и Герой Украины посмертно (смотрите также об этом видео Шария).

9. Михаил Костышин

Костышина Михаила Иосифовича 09.04.1981 года рождения, жителя села Нижний Струтинь Рожнятинского района Ивано-Франковской области 27.01.2014 доставили в травмпункт № 3 г. Львова. Предварительный диагноз — воспаление поджелудочной железы, заражение крови. Смерть расследовали в Пустомытивском РВ ГУ МВС Львовской области, производство № 12014140270000113.

И вот что было обнаружено:

“27.01.2014г. в 07:20 в дежурную часть Пустомытовского РО ГУМВД Украины во Львовской области поступило сообщение от дежурного врача Мокрого Ф.И. о том, что 27.01.2014 г. примерно в 07:10 каретой скорой помощи с АЗС “Лукойл”, что в с. Гамалеевка Пустомытовского района, в травмпункт №3 КМК БСМП Львова доставлено Костышина Михаила Иосифовича, 09.04.1971 г.р., с телесными повреждениями в виде тупой травмы живота.

В ходе проведения дальнейшей проверки установлено, что Костышин М.И. данные телесные повреждения получил в с. Гамалеевка Пустомытовского района Львовской области, во время пребывания в автобусе при неизвестных обстоятельствах. 25.02.2014 в БСМП пострадавший Костышин М.Й от полученных травм скончался” (определение Галицкого районного суда города Львова, дело № 461/2278/16-к, производство № 1-кс/461/3110/16).

Тупая травма живота в селе Гамалеевка. Скажите мне как можно было включать умершего в “небесную сотню”? (смотрите также видео об этом случае у Шария).

10. Сергей Синенко

Сергей Петрович Синенко 05.03.1978 года рождения.

По нашей информации не имел никакого отношения к киевскому Майдану.

13 февраля 2014 его тело обнаружено в сгоревшем автомобиле марки “Тойота Королла” на автодороге между селами Червоный Яр и Иван Город Запорожского района Запорожской области. Дело №12014080230000260 расследовали в Запорожском РВ.

Реестр судебных решений оставляет вопросов больше чем ответов. Так, следствием устанавливалось “его отношение к совершению особо тяжкого уголовного преступления и основания передачи вождения другому лицу, документы на автомобиль марки “Тойота Королла”.

Темная какая-то история.

Сергей Синенко — Герой Украины посмертно.

11. Иван Городнюк

Житель Ровенской области.

По канонической версии, родной брат умершего Вадим Городнюк вспоминает: “Последний раз приехал совсем истощенным — кроме того, что Ваню избили, он еще и заболел пневмонией после того, как силовики его облили холодной водой, а до того он сильно поморозил нижние конечности. Домой мальчик прибыл в среду, в четверг обратился в местную районную больницу, получив только направление на флюорографию. В пятницу планировал начать лечение, но из-за ухудшения состояния здоровья не смог выйти из дома”.

Его брат также сообщил, что “когда в больнице узнали, что парень был на Майдане, то при вскрытии дали указание написать “отравление этиловым спиртом”, хотя вскрытия не провели и умышленно умолчали о состоянии тела”.

Очередной спирт у очередной жертвы.

Реестр судебных решений по Ивану Городнюку почти пуст. Одно упоминание — про брань на рынке, которая стала причиной административного взыскания.

Так, 16 ноября 2012 года судья Березнивского районного суда Ровенской области Старовецкая Ю.В., рассмотрев материалы Березнивского РВ УМВС Ровенской области, привлекла Городнюка к административной ответственности за мелкое хулиганство. Он на рынке в пгт. Сосновое Березанивского района во время ссоры с гражданами Б. и Б. высказывался нецензурной бранью. Вину признал, чистосердечно раскаялся (Дело № 1701/2267/12, номер производства 3/1701/1071/12).

Герой Украины посмертно.

12. Максим Горошинин

По одной версии во время участия в акциях протеста заболел тяжелой формой пневмонии, умер 19 февраля. По второй версии, он отравился вредными газами горящих шин. Состояние здоровья Горошишина постепенно ухудшалось и 31 января, после длительного периода заболевания, он был госпитализирован в Киевскую городскую больницу №17 с диагнозом “Острая форма пневмонии”.

Болезнь прогрессировала, лечение не помогло, и через месяц 19 февраля 2014 года Максим скончался.

Даты смерти и болезни разнятся: есть версия, что он 19 февраля отравился, 20 февраля 2014 умер.

23 февраля он был похоронен в родном селе в селе Грушковка Каменского района, Черкасской области. Итак — пневмония. Герой Украины посмертно.

13. Антонина Дворянец

Ее тело 18.02.2014, около 14:00 обнаружено по адресу Киев, Институтская, 5. Антонина Дворянец 21.03.1952 г.р. из Броваров, умерла от ишемической болезни сердца. Уголовное производство №12014100060000645 расследовалось Печерским РУ.

Герой Украины посмертно.

14. Давид Кипиани

20 февраля 2014 года его обнаружили без сознания в подземном переходе на Крещатике без признаков насильственной смерти. Причина смерти — остановка сердца. Следствие, из-за естественной причины смерти, практически не велось.

Дело №12014100040002152, расследовалось Днепровским РУ. Реестр судебных решений содержит лишь одно упоминание о деле.

Герой Украины посмертно.

15. Петр Гаджа

23 марта 2014 года (то есть через месяц после расстрелов на Майдане) в 18:05 по месту жительства по адресу: г. Киев, ул. Героев Днепра врачами констатирована смерть Гаджи П.М., которая, согласно справке о причине смерти от 23.03.2014 № 955, наступила в результате хронической ишемической болезни сердца.

Уголовное производство № 12014100050002093 расследовалось Оболонским РУ. Данных о его участии в Майдане, или тем более о гибели в связи с массовыми беспорядками не было. Но его семья настаивала на этом факте и требовала “проведения допросов мужчин по имени Иван и Владимир, которые, согласно показаниям потерпевшей Гаджи М.И., могут подтвердить пребывания Гаджи П.Н. на площади Независимости в Киеве во время массовых акций протеста”.

Герой Украины посмертно. Выплаты освоены.

16. Василий Шеремет

Василий Шеремет 21.03.1949 года рождения проживавший в городе Березань Киевской области был госпитализирован 28.02.2014 (то есть через неделю после расстрелов) с Майдана Независимости с предварительным диагнозом: ОБЩЕЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ.

05.03.2014 умер в больнице. Следствие вело Печерское РУ. Производство № 12014100060000851.

Отзывы о Василии Шеремете очень неоднозначные. Он был добрым и работящим, но злоупотреблял спиртным. Вот часть его биографии от Евгении Бардяк, Главы ГО “Молода Просвіта”: “Он был добродушным, настойчивым и трудолюбивым. В быту пытался быть экономным, рациональным, но для других не жалел ничего, готов был отдать последнее при необходимости. Однако личная жизнь не сложилась. Каждый раз семейное счастье омрачало ПРИВЫЧКА МУЖА К ВОДКЕ. В конце со второй женой тоже разошлись. Вскоре она умерла. Отношения с младшим сыном все ухудшались. / ... / Единственное, что оставалось с ним до последнего — любовь к стране. Во время событий на Майдане, где он провел почти непрерывно все три месяца, другой поздравления, как “Слава Украине!”, Соседи от него и не слышали.”

Водка — зло.

Василий Шеремет — Герой Украины посмертно.

17. Виктор Хомяк

27 января 2014 года (то есть почти за месяц до расстрелов) на Майдане Независимости в середине металлического каркаса елки найден повешенным Хомяк Виктор Борисович, 20.02.1958 г.р., проживавший по адресу: Волынская область, с. Голышев.

Смерть наступила в результате механической асфиксии через удушение. Производство №12014100100000770 расследовало Шевченковское РУ.

Официальная версия — покончил жизнь самоубийством 27 января на Майдане. Жители палаточного городка разводили руками: никто не знал Виктора и намекали, что, мол, нужно еще разобраться, принимал ли вообще он участие в протесте, и как попал на Майдан.

Герой Украины посмертно. Член “небесной сотни”. Зачем?

18. Зураб Хурция

18.02.2014, примерно в 14:00, по адресу: г. Киев, ул. Институтская, 5 обнаружен труп Хурция. Вероятно, он попал в давку в районе метро “Хрещатик”. Умер Зураб Хурция от ишемической болезни сердца. Дело расследовалось Печерским РУ, производство №12014100060000644. Естественная причина смерти.

В 2012 году привлекался к административной ответственности за проживание в Украине без установленных законом документов на право проживания.

Герой Украины посмертно. Член “небесной сотни”.

19. Александр Бадера

Умер 28 января 2014 года (почти за месяц до расстрелов на Майдане).

Причина смерти — сердечная недостаточность. При этом медики не обнаружили признаков переохлаждения, что могло бы указывать на версию гибели от холодной воды из водомета. Занимался самолечением. В больницу принципиально не обращался.

Судебный реестр по этому человек абсолютно пуст, что свидетельствует о полном понимании следствием естественных причин смерти.

Герой Украины посмертно.

20. Павел Мазуренко

Павел Мазуренко. 02.12.1971 года рождения, проживавший в Киеве.

21 декабря 2013 года (за два месяца до расстрелов) Мазуренко с Майдана независимости был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Там, в помещении КМКЛ №12 Мазуренко П.А. умер. Уголовное производство №12013110100018656 от 23.12.2013 расследовалось Шевченковским РУ.

Никаких данных об участии умершего в акциях протеста по нашей информации нет. 21 декабря 2013 года он шел домой, и возле торгового центра “Квадрат” был избит.

По одной неподтвержденной версии он был избит милиционерами, которые перепутали его с участниками Майдана. По второй версии, был избит охранниками ТЦ “Квадрат” за кражу.

21. Андрей Цепун

Герой Украины посмертно. Член “небесной сотни”. По нашей информации, его участие в акциях протеста не подтверждено.

Найден мертвым 21 февраля 2014 на окраине Киева на улице Верболозной без признаков насильственной смерти. Врачи констатировали смерть от переохлаждения тела.

Цепун был доставлен каретой скорой помощи 21.02.2014 в 07.45 в приемное отделение Киевской городской больницы скорой помощи, по адресу: ул. Братиславская, 3 с диагнозом “кома неопределенного характера, общее переохлаждение”. Умер в 08:00.

Дело расследовали в Оболонском РУ, ЕРДР №12014100050001348 и 12014100050001282. Историю Цепуна еще нужно исследовать, и мы это обязательно сделаем.

Пока известно, что при оформлении наследства (переоформление легкового автомобиля умершего — “Лада 21010”), жена Цепуна узнала, что с целью обеспечения иска, банковское учреждение “Золотые Ворота” добилось ареста всего движимого имущество ее мужа. Якобы неизвестный от имени ее мужа Цепуна А.М. 29.09.2014 оформил потребительский кредит на общую сумму 15 000 грн. которые были перечислены на счет физического лица — предпринимателя для приобретения мебели. При осмотре документов и кредитного дела обнаружено, что фотография в паспорте и подписи в документах якобы не ее мужа.

22. Яков Зайко

Пожилой человек, народный депутат Украины первого созыва, редактор журнала. Его смерть наступила в результате ишемической болезни сердца 18.02.2014 в 16:00 на платформе ст. метро “Театральная” (уголовное производство №1201410012000302 от 18.02.2014).

Герой Украины посмертно.

23. Александр Подрыгун

Погиб 22 февраля на окраине Киева в результате черепно-мозговой травмы. Свидетелей гибели нет, участие в акциях Майдана не подтверждено. Реестр судебных решений пуст.

Герой Украины.

24. Игорь Бачинский

Умер 25 февраля, из Боярки Киевской области. Его связи с участием в акциях протеста не обнаружено.

Герой Украины.

И в связи с этим его родня судилась за выплаты героя.

25. Андрей Корчак

Корчак Андрей Богданович, 1965 года рождения, Львовская

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