Как Нафтогазу компенсируют убытки от продажи газа населению

Нафтогаз таки получит свою компенсацию из госбюджета за выполнение функций ПСО в части поставок природного газа населению и предприятиям теплокоммунэнерго. Сколько это будет стоить для страны?

“Технический” вопрос на миллиарды

Прежние годы ознаменовались эпичной битвой хозяина и его слуги. В роли хозяина выступал Кабмин, хотя на самом деле настоящим собственником в теории является народ. В роли слуги выступал “Нафтогаз”, который, работая “на поле хозяина”, то есть распоряжаясь природными ресурсами всей страны, требовал возместить ему плату за это “использование”. Ситуация напоминала дешевый водевиль. Дело дошло даже до исков, которые “Нафтогаз” подал на правительство в суд, требуя взыскать из бюджета миллиарды гривень за выполнение функций ПСО (Public Service Obligation) — специальных обязательств по продаже газа населению и предприятиям теплокоммунэнерго, возложенных на компанию. Так, только за четвертый квартал 2015-го, по мнению НАК, правительство задолжало ему 6,6 млрд грн. А общая сумма претензий к правительству, выдвинутая “Нафтогазом” и его “дочкой” “Укргаздобычей”, достигает 111 млрд грн, исходя из объема газа, поставленного в рамках режима ПСО льготным потребителям, в размере 40,7 млрд куб. м (ценовая компенсация за газ — 74,8 млрд грн, недополученная прибыль — 12,1 млрд грн, сомнительная задолженность, возникшая у льготных поставщиков, которым Кабмин “заставил” НАК поставлять газ, — 24,1 млрд грн).

Предыдущее правительство, к слову, так и не сумело обуздать ценовые аппетиты “Нафтогаза”. На закате своей каденции Кабмин Владимира Гройсмана утвердил новый порядок ценообразования, согласно которому цена на газ для населения должна была определяться как наименьшая из следующих ценовых индикаторов: коммерческая цена на внутреннем рынке; средняя цена растаможенного газа на энергетической таможне; средневзвешенная цена, зафиксированная на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ); цена газа в режиме ПСО, рассчитанная согласно постановления КМУ №867 от 19.10.2018.

Не успело остыть кресло предыдущего премьера, как “Нафтогаз” тут же попытался оспорить указанный выше алгоритм определения продажной цены газа и подал иск в Окружной административный суд Киева опять-таки на своего единственного собственника — правительство.

Но новый Кабмин и профильный министр оказались куда сговорчивее. В частности, они согласились на “гибридную” форму анбандлинга. Напомним, правительство Гройсмана настаивало на так называемом полном анбандлинге Ownership unbundling, когда транзитные активы выделяются в структуру отдельного оператора ГТС. Эту же модель поддерживали европейцы и Всемирный банк. “Нафтогаз” же настаивал на иной модели разделения функций по транзиту газа — ISO (Independent System Operator), которая предполагала, что новый оператор по транзиту будет создан, но транзитные активы останутся у НАК. Как известно, в результате “компромисса” появился новый транзитный оператор с переданными ему активами, но сам транзитный договор с “Газпромом” заключил именно “Нафтогаз”. И уже НАК заключит соглашение по транзиту с независимым оператором, исполняя роль гигантской “прокладки”. И теперь у нас может быть две ситуации с получением платы за транзит: 1) “Газпром” будет платить больше, чем тариф, определенный национальным регулятором для оператора ГТС, тогда “Нафтогаз” сможет снять разницу в свою пользу; 2) “Газпром” будет платить меньше, и тогда “Нафтогаз” наверняка потребует выплату компенсации, а если ему не заплатят, по старой доброй традиции подаст в суд. На правительство.

Ситуация с анбандлингом важна для нас в свете реинкарнированной темы с компенсацией “Нафтогазу” за выполнение оным режима ПСО.

12 февраля, выступая на брифинге по итогам заседания правительства, премьер-министр Алексей Гончарук заявил: “Речь о методике расчета. О том, каким образом должна рассчитываться эта компенсация, которая должна быть выплачена компании, для которой были установлены специальные обязанности на рынке. Эта методика разрабатывается, она сейчас согласовывается между Министерством энергетики и Министерством финансов. Это вопрос, какую формулу применить, много сложных, технических в том числе вопросов. К концу месяца я ожидаю, что документ поступит правительству и мы его примем. Это вопрос чисто технический”.

Зафиксируем: для премьера является “техническим” вопрос, сколько миллиардов государство заплатит “Нафтогазу” за продажу газа населению в разы дороже его реальной себестоимости. Но для страны это вопрос не технический, а принципиальный, поскольку речь идет, повторимся, о миллиардах гривень бюджетных средств.

Сам факт, что тема ПСО вынырнула именно сейчас, вызывает удивление. С 1 мая 2020 г. режим выполнения “Нафтогазом” специальных обязательств по продаже газа населению и предприятиям ТКЭ должен быть отменен. Во всяком случае, это обязательство было заложено в предыдущем меморандуме с МВФ и наверняка попадет в новое соглашение о сотрудничестве. Кроме того, правительство, не дожидаясь, пока “Нафтогаз” разберется с ним в суде по поводу “незаконности” ценовой формулы, утвержденной летом 2019-го, само изменило этот невыгодный для НАК ценовой механизм на более удобоваримый.

Отныне, до отмены режима ПСО в мае, цена на газ будет определяться, исходя из средневзвешенных котировок на хабе TTF в Нидерландах по данным биржи Powernext/EEX. Затем к этой цене добавят стоимость транспортировки с хаба NCG в Германии по маршруту ФРГ — Австрия — Словакия, то есть прямиком к Вельке-Капушаны, где и находится знаменитый “газовый коллайдер”, то есть “кольцо”, в котором накручиваются показания счетчиков учета транзита газа для формирования цены по импорту ресурса в Украину из ЕС. Нетрудно заметить, что TTF дальше, чем NCG, и эти логистические затраты будут учитываться при сравнении ценовых спредов между котировками этих двух хабов. Затем к цене газа будет добавлена плата за вход в украинскую ГТС на западной границе, торговая наценка “Нафтогаза” (1,917%), тариф на транспортировку и распределение, наценка облгазов (2,5%). Финальная сумма увеличивается на величину НДС (20%).

В прошлом году средневзвешенная цена газа, зафиксированная по результатам электронных биржевых торгов на УЭБ, постоянно снижалась. Если в январе она составила с НДС 9,82 тыс. грн за тысячу кубов, то уже к началу лета снизилась до 6,66 тыс. В октябре ценовой индикатор находился на уникальном ценовом минимуме — всего 5,14 тыс. грн, что нехарактерно для периода перед началом отопительного сезона. Основные причины: цены на газ на европейском рынке легли на 12-летние минимумы вследствие теплой осени; значительные запасы газа в подземных хранилищах; увеличение поставок СПГ морским путем. Кроме того, сырьевые энергетические товары, такие как нефть, ушли в “боковой” ценовой тренд, предчувствуя замедление мировой экономики, хотя корреляция цен на газ и нефтепродукты в последнее время несколько ослабла.

Та же ситуация на европейских хабах, а ведь у нас работает привязка к импортному паритету, который был установлен еще прошлой властью, так называемый принцип “Дюссельдорф+”, то есть снижение цен на газ на европейском рынке должно коррелировать с динамикой внутренних ценовых параметров в Украине.

На хабе NCG, который ранее являлся нашим ценовым бенчмарком, приведенная цена (с учетом транспортировки к западной границе Украины) 12 февраля 2020-го в пересчете на гривню составила примерно 4,48 тыс. за 1 тыс. куб. м с учетом НДС. На хабе TTF, который теперь используется как база для определения цены в режиме ПСО, — 4,27 тыс. грн. Самая высокая цена была на хабе Gaspool — 4.49 тыс. грн.

Ситуация с хабовой привязкой цены вызывает удивление, ведь в отношении угля принцип “Роттердам+” был заклеймен, а в отношении газа система “Дюссельдорф+” получила максимальное развитие. Причем хаб TTF был выбран вовсе не случайно. “Нафтогаз” планирует закупать импортный газ для покрытия дефицита, и продавец уже выбран — это, скорее всего, будет СПГ из США (преимущественно). А нидерландский хаб TTF как раз и специализируется на котировках сжиженного природного газа. При этом рыночность хабовых котировок является весьма условной, так как многие трейдеры закупают газ на основании долгосрочных контрактов с существенными скидками, а на хабах зачастую покрываются сезонные дефициты и фиксируются спотовые поставки. Именно поэтому ценовые колебания на хабах в октябре-январе по экстремумам составляли 8,01-16,94 EUR/MWH

Если сравнить цены “Нафтогаза” для населения (без транспортировки и НДС) с ценами приведенного хаба, а также минимальные котировки на самих хабах (если оценивать предельную полезность газа как товара для потребителя, то нужно брать именно минимальные, а не средневзвешенные цены), то мы увидим, что без учета платы за вход в ГТС цены на газ, установленные НАК, примерно соответствуют ценовому показателю хаба и значительно выше котировок на самих европейских хабах за счет фиктивной транспортировки, которой на самом деле физически не существует. Кстати, если для определения внутренних цен взять не нидерландский хаб TTF, а британский NBP, то затраты на транспортировку будут еще выше, что позволит дополнительно взвинтить цену на газ для украинских потребителей. В сравнении со средневзвешенными котировками на газ на УЭБ (коммерческие потребители) цены в рамках ПСО “Нафтогаза” отличаются от них на 11-150 грн за 1 тыс. куб. м (превышение) либо даже на 50 грн ниже.

В таком случае о какой компенсации режима ПСО идет речь? Ведь компенсировать практически нечего, и сам режим ПСО близок к завершению. Тут может быть несколько вариантов.

Вариант №1 (ужасный). Если режим ПСО определен как цена приведенного хаба, то, учитывая раздутую себестоимость добычи газа, куда включили и технологические потери, и так называемую инвестиционную составляющую, и амортизацию оценки природных запасов, нынешняя цена будет существенно ниже, чем плановый показатель. А бурить надо. В таком случае компенсировать будут не выполнение режима ПСО, а “убыточность” для компании “рыночного” тарифа. На самом деле, никакой убыточности по факту нет, но если применить творческий подход и “амортизировать” недра, а также включить в тариф “инвестиционную” составляющую, то убыточность появится. Данный вариант пока из разряда “очевидное невероятное”, но у нас все может быть.

Вариант №2 (циничный). “Нафтогаз” получил от “Газпрома” компенсацию в размере $2,9 млрд, и президент Зеленский уже запланировал потратить эти деньги на приемные отделения в поликлиниках и дороги. Но мы живем в мире комедии Гольдони “Слуга двух господ”. Один господин — как бы народ, второй — трудно определяемый Некто, который и управляет “Нафтогазом”, в том числе с помощью загадочного лондонского клуба, точнее, наблюдательного совета.

Некто не даст просто так взять и забрать у “Нафтогаза” $2,9 млрд. Но оставить их НАКу на фоне бонусных истерик тамошних топ-менеджеров означает для Зеленского ущерб политического имиджа. Поэтому деньги сперва заберут “на больницы”, а затем незаметно вернут в счет погашения задолженности государства за поставки газа в режиме ПСО в прежние годы. Помните сумму в 74,8 млрд грн в начале статьи как недополученную от потребителей стоимость поставленного газа в рамках режима ПСО? Если поделить на 25, получаем $2,99 млрд...

“Нафтогаз” в этой системе координат — гигантская “прокладка”, которая будет снимать маржу и на транзите, и на разнице цен. А финансировать эти платежи будет государственный бюджет, который, кстати, теперь хронически недовыполняется. А сама компания вместо финансового донора государства постепенно начнет превращаться в реципиента. Но у правительства всегда есть возможность увеличить свои долговые заимствования, в том числе и для выплаты компенсаций НАКу.

Получается удачная схема — хайпануть на больницах, показать “кто в доме хозяин”, а затем потихоньку все до копейки вернуть настоящему хозяину компании, тому самому Некто. А что же народ? А ничего. У потребителей газа в режиме ПСО слуг нет.

Алексей КУЩ

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