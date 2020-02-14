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Котлетные вечеринки Коломойского. Как олигарх вербует людей и решает вопросы
Мы бы не обратили внимание на этот мэм, если бы не частота, маститость гостей и важность разговоров, которые случаются во время этих застолий.
“Котлетная вечеринка — это как альтернативная ситуационная комната. Место, где принимаются важные государственные решения и строятся большие планы. Или святая святых — кухня. Коломойский там вербует людей. Или унижает тех, кого уже завербовал. Через эти его гастро-вечеринки прошел уже почти весь украинский бомонд”, — рассказывает “Стране” один из частных гостей.
Сегодня, в день рождения олигарха, самое время рассказать о таинстве этих трапез. По информации “Страны”, Коломойский отпразднует свое 57-летие в Днепре, в кругу семьи, однако на выходных закатит вечеринку и в Киеве.
“Заходи, мил-человек”
“Помните сцену из фильма “Место встречи изменить нельзя”, когда Шарапова забросили в банду “Черная кошка”? И вот его заводят в их воровскую “малину”, а там, за столом, сидит вся банда и смачно ест. По центру — вор Джигарханян, он же Горбатый. Он медленно поворачивается и говорит: “Ну, здравствуй, мил-человек”, проходи, гостем будешь”. Я знаю такую “малину”, на Владимирской, офис Коломойского, пятый этаж, где едят один раз в день — с утра и до вечера”, — рассказывает собеседник, пожелавший остаться неназванным, поскольку уже приглашен на день рождения олигарха.
“Котлетные вечеринки” получили такое названия не только из-за обилия мясных блюд, которыми повар Коломойского снабжает стол. В меню входит и другая еда: жареная картошка, плов, наваристые каши, салаты, различные виды рыб, квашенная капуста, пельмени, ну и само собой — котлеты. Кроме свиных (некошерно).
“Обслуга внимательно следит за тарелками, и тут же наполняет опустевшие блюда”, — рассказывает завсегдатай.
Главная ценность этих встреч — публика и разговоры, которые ведутся за этим столом.
Постоянные и приходящие
По словам очевидцев, члены “Котлетного клуба” олигарха делятся на постоянных и “приходящих”.
“В перечень тех, кто регулярно присутствовует на этих вечеринках (по воле души или обстоятельств) входят следующие участники: Женя Геллер (экс-народный депутат и экс-соратник другого олигарха Ахметова. - Ред.), Миша Киперман (партнер Коломойского. — Ред.), Гена Боголюбов (главный партнер Коломойского. — Ред.), Игорь Палица (экс-губернатор Одесской области. — Ред.). До последнего времени тусовался там и Александр Ткаченко (народный депутат и экс-генеральный директор “1+1”. — Ред.) , но в последнее время его не зовут, выпал из фавора и выброшен из ближнего круга. Неизменным остается и модератор вечеринок — Тимур Миндич — скромный хороший парень, возможно самый приличный человек в этой компании”, — рассказывает наш источник.
Мил-человека (приходящего) всегда усаживают напротив олигарха. Важное уточнение: порядок рассадки за столом всегда определяет хозяин застолья, причем в буквальном смысле, каждому показывая на его место.
Иногда перед началом вечеринки в дверях появляется повар, которому Коломойский жестом показывает свое одобрение или спрашивает, чем сегодня будут угощать гостя.
Тосты за этим столом говорят редко. Только по праздникам. Все обильно едят, насыпают, наливают и обсуждают.
Телефонные жертвы Коломойского
В меню тем на повестке дня — сплетни, слухи и детальная мойка костей.
“Кости моют всем и по-всякому. Самые популярные темы — кто с кем спит, кто кого бросил, кто с кем сошелся, и кто на кого подал в суд. За столом говорит в основном Коломойский, а иногда еще и мил-человек (приходящий). Все остальные поддакивают, подхихикивают, кивают, а если даже в душе не согласны, то помалкивают. Задача присутствующих — снабжать стол свежими сплетнями и анекдотами. За это, впрочем, их и кормят. Никто не возражает олигарху, а при малейшем намеке он тут же смешивает с г@вном. В большинстве случаев все субъекты сплетен получают свою высокую оценку у Коломойского: “Пид@рас”, “Петух еб@ный”, “Х@еплет”, “П@здолиз”, “Я его загоню” — и это тоже оценка. Все это сопровождается поеданием котлет”, — рассказывает очевидец.
На третьем выносе блюд и на пятой рюмке водки начинается любимое развлечение Коломойского — звонки.
“Это показательно-унизительная форма общения с выбранной жертвой при зрителях. Олигарх набирает по телефону по громкой связи известного политика, журналиста, предварительно показывая гостям жест “тихо”, как бы призывая их в тайные слушатели, и начинает исполнять. Он самоутверждается в такие минуты, демонстрируя своим гостям и мил-человеку (приходящему), как дерзко и самоуверенно он может ставить на место и подшучивать над известными людьми. Раньше Беня так часто звонил братьям Суркисам, но в последнее время те его начали посылать “нах@й”. И он теперь не рискует включать братьев на громкую связь. Главная задача таких звонков — произвести впечатление на мил-человека”, — говорит один из гостей Коломойского.
Когда олигарх изрядно выпивает, он может начать унижать гостей за столом.
“Своих бывших партнеров — Шкинделя и Куща, — в такие моменты он вообще с землей смешивает. “Эй, з@лупа, че ты смотришь, подай тарелку, ща пойдешь нах@й отсюда…”, — рассказывает очевидец.
“А еще был случай. Однажды во время такой “котлетной вечеринки” Коломойский позвонил одному из партнеров погибшего бизнесмена Игоря Еремеева. В июле 2015-го Еремеев получил серьезную черепно-мозговую травму, упав с лошади, и впал в кому. 12 августа он скончался в одной из швейцарских клиник, но в момент звонка был еще жив. Коломойский поинтересовался самочувствием Еремеева. И партнер сообщил, что тот открыл один глаз. “Так ты его закрой!”, — пошутил Коломойский по громкой связи. С тех пор тема про глаз Еремеева время от времени всплывает на “котлетных вечеринках” как притча”, — рассказывает один из посетителей этих мероприятий.
Котлетная зависимость
Между тем, длительные монологи повторяются, а истории, которые любит рассказывать Коломойский, многие уже выучили наизусть, но делают вид, что слушают их впервые. Молчат, слушают и едят.
“Мил-человеки — народные депутаты, будущие губернаторы или топ-чиновники, а также криминальные авторитеты проходят своеобразную гастро-вербовку на таких посиделках. Новый гость вместе с вниманием олигарха чувствует резкий карьерный рост. Согласитесь, не каждый же день с олигархом хлеб преломляешь, а тут такая степень доверия”, — объясняет близкий к Коломойскому источник.
И упрочняет: это психологический прием олигарха, который пусть хоть на время, но делает человека эмоционально зависимым, создает видимость дружбы с большим человеком, дает ему право звонить по вечерам, интересоваться, как дела, как семья, как дети. “Следом за такими звонками начинаются вопросы, а после уже и указания. И человеку вроде как бы неудобно отказать поначалу, ведь вместе же котлеты ели. А потом он начинает просто подминать мил-человека под себя”, — рассказывает источник “Страны”.
В последнее время котлетные вечеринки стали одной из немногих радостей для олигарха и способов провести время, поскольку из Украины юристы ему выезжать не рекомендуют из-за открытых в США уголовных дел.
А по украинским ресторанам при внимании СМИ и с учетом вопроса безопасности особо не погуляешь.
“Коломойский скучает по Европе, где можно без охраны сесть за руль, пройтись по милым французским или швейцарским улочкам, завернуть в уютный ресторанчик, пожить жизнью простого человека. Не то, что тут. Охрана, жизнь из паркинга в паркинг, и “котлетные вечеринки”. Одни и те же лица, одни и те же котлеты и никакого свежего воздуха”, — рассказывает знакомый Коломойского.
Светлана КРЮКОВА
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