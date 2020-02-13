Миллиардные долги за ПриватБанк: возможен ли компромисс с Коломойским

В Верховной Раде завис законопроект, призванный сделать невозможным возвращение бывшим собственникам банков, которые перешли под контроль государства из-за их неплатежеспособности. Речь в первую очередь о “ПриватБанке”, который был национализирован в 2016 году, а через суд его хочет вернуть себе экс-владелец Игорь Коломойский. В последнее время распространяются упорные слухи о том, что власти могут пойти с олигархом на некий компромисс по “ПриватБанку”. “Апостроф” разбирался, возможен ли в принципе такой компромисс, и как при этом не нанести ущерб интересам государства или, точнее, налогоплательщиков, которые профинансировали финучреждение более чем на 150 миллиардов гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский публично поддержал поданный правительством в Верховную Раду законопроект, принятие которого должно сделать невозможным возвращение национализированного в 2016 году “ПриватБанка” его прежним владельцам, в том числе олигарху Игорю Коломойскому.

Проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы” (№2571) за авторством премьер-министра Алексея Гончарука, поступил в парламент 11 декабря 2019 года, однако до сих пор он не был рассмотрен в сессионном зале.

Несмотря на размытое название законопроекта, его посыл вполне конкретен: возвращение “ПриватБанка” Игорю Коломойскому станет невозможным на законодательном уровне. Даже если суд признает, что его национализация была осуществлена с нарушениями. А такой вердикт вовсе не исключен, и бывшие собственники банка как раз этого и добиваются.

Президент и олигарх

Как известно, национализация крупнейшего банка Украины была освящена Международным валютным фондом (МВФ), а сейчас главный кредитор нашей страны вполне прозрачно намекает, что ревизия этого решения поставит под большой вопрос дальнейшее сотрудничество Украины с фондом. Учитывая, что отечественная Фемида может встать на сторону Коломойского, упомянутый законопроект призван не допустить пересмотра национализации “ПриватБанка”.

Не секрет, что Игорь Коломойский имеет влияние на несколько десятков народных депутатов, как среди представителей правящей фракции “Слуга народа”, так и вне ее. И эти нардепы в состоянии заблокировать или, по крайней мере, существенно осложнить прохождение через Раду законопроекта, ущемляющего интересы олигарха.

Стоит напомнить, что с Игорем Коломойским связывают и президента Владимира Зеленского, который всячески старается дистанцироваться от него. Однако многие причастные тайнам убеждены, что это всего лишь видимость, и в реальности влияние олигарха на главу государства сохраняется.

Впрочем, вполне возможно, Владимир Зеленский действительно стремится разорвать свои связи с Игорем Коломойским, и недавние обыски на телеканале олигарха “1+1” вполне вписываются в эту схему. Есть, на самом деле, и другие признаки того, что между Зеленским и Коломойским пробежала черная кошка. Так, по словам информированного собеседника издания, в новом составе правительства, в котором, как ожидается, в скором времени произойдет ротация, не будет людей, близких к олигарху.

Умиротворение Коломойского

В начале текущего месяца в СМИ просочилась информация о том, что профильный парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подготовил некую измененную редакцию документа, которую почти никто из нардепов не видел, и, якобы, она должна была быть вынесена на рассмотрение в сессионный зал 6 февраля. Более того, по некоторым данным, “доработанный” вариант законопроекта оказался существенно более лояльным к бывшим собственникам банков-банкротов. При этом, по данным СМИ, с предложенной редакцией законопроекта не согласился МВФ.

Однако как рассказал “Апострофу” глава профильного комитета Даниил Гетманцев, пока документ выносить в сессионный зал не будут. “Компромиссного варианта еще нет. Продолжаем работать”, — пояснил он.

То есть компромисс будут искать, но каким он будет — непонятно. Однако окончательное решение должно отвечать, прежде всего, интересам государства, а не какого-то одного, пусть и очень влиятельного олигарха. И вопрос, на самом деле, не в конкретной фамилии, а в принципе.

Но с принципами пока не очень получается. Об этом свидетельствует недавно заключенное мировое соглашение о так называемом спорном газе между НАК “Нафтогаз Украины” и ПАО “Укрнафта”, где мажоритарным акционером в лице “Нафтогаза” является государство (50% + 1 акция), а Игорь Коломойский и его партнеры по группе “Приват”, имея консолидированный пакет в размере 42% акций, по факту контролируют компанию. В рамках этого мирового соглашения государство не только оплатит спорный газ в объеме 2 миллиардов кубометров, но и сделает предоплату “Укрнафте” на почти 15 миллиардов гривен в счет будущих газопоставок.

Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Максим Степаненко в разговоре с “Апострофом” не исключил, что уступки “Укрнафте” могут повлиять на ситуацию с “ПриватБанком”: “Это может быть неким разменом на “ПриватБанк”.

Под вопросом репутация Украины

Но возможен ли в принципе такой размен? Еще недавно все говорило в пользу того, что он не только возможен, но и очень вероятен. Теперь же, если в качестве рабочей версии принять охлаждение отношений между властью и олигархом, он видится как достаточно призрачный.

Если говорить о возможном компромиссе, важно понимать, что предмет спора — это выведение из “ПриватБанка” бывшими владельцами банка и связанными с ними лицами более 5,5 миллиарда долларов, что привело к обескровливанию финучреждения. Но государство за счет средств налогоплательщиков докапитализировало “ПриватБанк” на сумму, превышающую 150 миллиардов гривен. Однако судебным решением эта дополнительная эмиссия, за счет которой был увеличен уставный капитал банка, может быть аннулирована. Но большой вопрос в том, будут ли государству возвращены эти деньги?

Директор экономических программ аналитического центра “Украинский институт будущего” Анатолий Амелин убежден, что деньги не вернут.

“А это значит, что банк попадет под банкротство, инициатором которого может стать государство. Но, что такое государство? Это люди, с которыми могут войти в какие-то соглашения коррупционного характера, в результате чего они могут принять решения в интересах не государства, а лиц, которые их промотивируют. И здесь могут быть самые плохие последствия: полная утрата доверия к банковской системе и государству, как со стороны украинцев, которые побегут забирать деньги не только из “ПриватБанка”, но и из других банков, так и со стороны внешних партнеров. И, если это произойдет, мы окончательно покажем, что Украина — это не правовое государство. И такой шаг просто делегитимирует Украину как государство, что, в принципе, будет выгодно основному противнику нашей страны — Путину”, — заявил Амелин “Апострофу”.

Компромисс не для нас

Таким образом, единственным фундаментом для возможного компромисса является возврат выведенных из “ПриватБанка” денег.

“Необходимо установить ответственность бывших владельцев за возврат этих средств или реструктуризацию (этого долга), и только после этого возникнет база для такой реструктуризации да и, в принципе, какого-то переговорного процесса. Все остальные действия являются базой для коррупции на самом высоком уровне”, — подчеркнул Анатолий Амелин.

Инвестиционный банкир и колумнист Сергей Фурса убежден, что компромисс с бывшими владельцами “ПриватБанка” невозможен. “Любой компромисс будет уступкой”, — заявил он в комментарии “Апостофу”. Эксперт напомнил, что против пересмотра условий национализации банка категорически выступает не только МВФ, но и Европейский Союз. И эта позиция закреплена в совместном заявлении по итогам заседания совета ассоциации Украина-ЕС, прошедшего в конце января. А сказано в документе следующее: “Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией “ПриватБанка”, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в “ПриватБанке”, и возвращении активов”.

“Заявленная позиция ЕС отражает интересы Украины. Есть долг перед налогоплательщиками, и он должен быть выплачен, а люди, которые его сформировали, должны понести ответственность”, — сказал Фурса.

Что касается каких-либо уступок бывшим акционерам, то здесь может быть лишь реструктуризация образовавшегося долга, которая и предусматривалась соглашением сторон о национализации “ПриватБанка”. Но экс-владельцы финучреждения не только не выплатили эти деньги в оговоренные сроки, но и, заявив об оказанном на них давлении со стороны государства, завалили суды исками о незаконности национализации.

“Мы уже это проходили, и вряд ли можно поверить, что реструктуризация произойдет повторно”, — резюмировал Сергей Фурса.

Виктор АВДЕЕНКО

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...