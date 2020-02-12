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Слишком много бензина. Почему доллар снова подорожал

12.02.20 , Страна
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Средний наличный курс доллара на продаже людям потерял сразу 10 копеек, и вышел на 24,50-24,64 грн/$ (минимальный ценник оказался на 24,35 грн/$). При этом на выкупе стоимость валюты не изменилась — сохранились вчерашние 24,30-24,40 грн/$.

Наличный рынок не среагировал на курсовой разворот, который произошел на межбанке под вечер. На протяжении всего дня безналичный доллар дешевел: открывали торги снижением со вчерашних 24,49 грн/$ до 24,44 грн/$, после чего быстро ушли к 24,42 грн/$ и даже к 24,41 грн/$. А отскок к 24,50 грн/$ произошел уже на финише.

“Укреплению гривни не дал проявиться регулятор, выступивший в роли санитара валютного рынка с выкупом доллара по 24,42 грн/$, что стало локальным курсовым дном”, — прокомментировал курсовой разворот директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Нацбанк выкупал валюту пока ее было предостаточно на рынке: по разным оценкам, приобрел по единому курсу (24,42 грн/$) порядка $50-60 млн. Пока он хозяйничал на межбанке, там не наблюдалось заметного спроса на валюту, и было очень спокойно.

Однако это спокойствие оказалось обманчивым. Оказалось, что пока НБУ делал свои закупки, импортеры выжидали удешевления валюты. Они видели, как рынок идет к 24,42 грн/$ и к 24,41 грн/$, но рассчитывали на снижение к 24,38 грн/$ и даже к 24,35 грн/$. Однако этого не произошло. Когда наши импортеры наконец созрели на крупные валютные покупки, Нацбанк уже собрал на межбанке почти все сливки — основное валютное предложение.

“Когда крупные импортеры вышли со значительными покупками доллара, на рынке уже не было большого предложения. Поэтому безналичный курс и подрос под конец дня”, — объяснил “Стране” ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По словам казначеев, вечернюю закупку доллара устроили нефтетрейдеры. Валюта потребовалась для оплаты крупных поставок бензина, дизеля и автогаза.

Ключевыми продавцами безналичной валюты стали наши предприятия-экспортеры (в первую очередь, металлургические), а общий объем безналичных торгов достигал $180-200 млн. Иностранцы были практически незаметны на рынке. Хотя размещение нового выпуска гособлигаций Минфина в целом прошло не очень плохо.

Чиновники смогли пристроить большую часть предлагаемых ОВГЗ. Общий объем привлечения от продажи бумаг составил 9,2 млрд грн при предложении на 6,5 млрд грн и $200 млн. Не удалось полностью разместить выпуск 4-летних облигаций (привлекли 2,1 млрд грн при предложении на 3 млрд грн) и совсем небольшой спрос был на 2-летние бумаги (получили 0,4 млрд грн из 2 млрд грн). Лучше разошлись гривневые краткосрочные ОВГЗ (погода-год) и валютные гособлигации.

“Короткую гривну и доллар размещали в основном украинские банки, а более длинные бумаги брали иностранцы. Брали не очень активно. В основном, чтобы перевложить гривну, которую Минфин завтра выплатит по предыдущим выпускам — на 2,1 млрд грн и на $388 млн. Вливание новых капиталов будет, но на не очень большую сумму”, — объяснил Невмержицкий.

Именно поэтому он не ждет завтра заметного укрепления гривни — рассчитывает на торговлю межбанка в рамках 24,45-24,50 грн/$. Поскольку нерезиденты не будут продавать крупных сумм доллара для выкупа ОВГЗ. Остальные прогнозы находятся рядом с этими уровнями.

“12 февраля торги будут проходить в диапазоне 24,40-24,50 грн/$”, — сказал Олег Куринной.

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