|
Слишком много бензина. Почему доллар снова подорожал
Средний наличный курс доллара на продаже людям потерял сразу 10 копеек, и вышел на 24,50-24,64 грн/$ (минимальный ценник оказался на 24,35 грн/$). При этом на выкупе стоимость валюты не изменилась — сохранились вчерашние 24,30-24,40 грн/$.
Наличный рынок не среагировал на курсовой разворот, который произошел на межбанке под вечер. На протяжении всего дня безналичный доллар дешевел: открывали торги снижением со вчерашних 24,49 грн/$ до 24,44 грн/$, после чего быстро ушли к 24,42 грн/$ и даже к 24,41 грн/$. А отскок к 24,50 грн/$ произошел уже на финише.
“Укреплению гривни не дал проявиться регулятор, выступивший в роли санитара валютного рынка с выкупом доллара по 24,42 грн/$, что стало локальным курсовым дном”, — прокомментировал курсовой разворот директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Нацбанк выкупал валюту пока ее было предостаточно на рынке: по разным оценкам, приобрел по единому курсу (24,42 грн/$) порядка $50-60 млн. Пока он хозяйничал на межбанке, там не наблюдалось заметного спроса на валюту, и было очень спокойно.
Однако это спокойствие оказалось обманчивым. Оказалось, что пока НБУ делал свои закупки, импортеры выжидали удешевления валюты. Они видели, как рынок идет к 24,42 грн/$ и к 24,41 грн/$, но рассчитывали на снижение к 24,38 грн/$ и даже к 24,35 грн/$. Однако этого не произошло. Когда наши импортеры наконец созрели на крупные валютные покупки, Нацбанк уже собрал на межбанке почти все сливки — основное валютное предложение.
“Когда крупные импортеры вышли со значительными покупками доллара, на рынке уже не было большого предложения. Поэтому безналичный курс и подрос под конец дня”, — объяснил “Стране” ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
По словам казначеев, вечернюю закупку доллара устроили нефтетрейдеры. Валюта потребовалась для оплаты крупных поставок бензина, дизеля и автогаза.
Ключевыми продавцами безналичной валюты стали наши предприятия-экспортеры (в первую очередь, металлургические), а общий объем безналичных торгов достигал $180-200 млн. Иностранцы были практически незаметны на рынке. Хотя размещение нового выпуска гособлигаций Минфина в целом прошло не очень плохо.
Чиновники смогли пристроить большую часть предлагаемых ОВГЗ. Общий объем привлечения от продажи бумаг составил 9,2 млрд грн при предложении на 6,5 млрд грн и $200 млн. Не удалось полностью разместить выпуск 4-летних облигаций (привлекли 2,1 млрд грн при предложении на 3 млрд грн) и совсем небольшой спрос был на 2-летние бумаги (получили 0,4 млрд грн из 2 млрд грн). Лучше разошлись гривневые краткосрочные ОВГЗ (погода-год) и валютные гособлигации.
“Короткую гривну и доллар размещали в основном украинские банки, а более длинные бумаги брали иностранцы. Брали не очень активно. В основном, чтобы перевложить гривну, которую Минфин завтра выплатит по предыдущим выпускам — на 2,1 млрд грн и на $388 млн. Вливание новых капиталов будет, но на не очень большую сумму”, — объяснил Невмержицкий.
Именно поэтому он не ждет завтра заметного укрепления гривни — рассчитывает на торговлю межбанка в рамках 24,45-24,50 грн/$. Поскольку нерезиденты не будут продавать крупных сумм доллара для выкупа ОВГЗ. Остальные прогнозы находятся рядом с этими уровнями.
“12 февраля торги будут проходить в диапазоне 24,40-24,50 грн/$”, — сказал Олег Куринной.... ...
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
Дайджест
12.02.20, Страна
11.02.20
11.02.20, Страна
11.02.20
11.02.20, Страна
10.02.20
10.02.20, Бизнес Цензор
10.02.20, Деловая столица
10.02.20, Страна
10.02.20, Ведомости
06.02.20
06.02.20, Страна
06.02.20, Фокус
05.02.20
04.02.20
03.02.20
31.01.20
30.01.20
28.01.20
27.01.20
24.01.20
23.01.20
22.01.20