По ту сторону Лукьяновского СИЗО

Говорить подробно о жизни в украинских СИЗО среди их бывших постояльцев не очень принято.

Однако мы нашли человека, который только-только освободился из неволи и поделился со “Страной” своими наблюдениями тюремной жизни.

Камеры бывают разными

Жизнь человека в тюрьме начинается с определения того, куда он поселится.

Самый низий уровень “апартаментов” — это камеры общего содержания. В таких камерах сидит по 30, а в некоторых и по 40 человек. Спальных мест иногда не хватает, и люди спят на полу. “Состояние камер ужасное, в некоторых из них влажные стены покрыты грибком, освещение тусклое. Отсутствует вентиляция. Внутри курят. Из-за этого в камерах очень плохой затхлый воздух. Если хочешь сделать ремонт, делаешь сам”, — рассказывает бывший постоялец Лукьяновки.

Существует система поборов, о которой все знают. Чтобы перевестись в “нормальную”, камеру в которой нет грибка на стенах и есть минимальный ремонт, нужно заплатить 500 грн. Но тебя переведут на одну-две недели при условии, что заключенные, которые окажутся по соседству, — не против.

Чтобы оставаться и дальше в камере нужно платить еженедельно или ежемесячно.

Фиксированной ставки нет, все зависит от того, кто ты, за что сидишь, какой у тебя авторитет, ну и как ты договоришься. Но в целом расценки составляют от 2 тысяч гривен до 30 тысяч гривен в месяц (последняя сумма — для ВИП-хат, о которых мы расскажем ниже).

Не так давно министр юстиции Денис Малюська посетил Лукьяновское СИЗО и написал в своем Facebook пост про ужасные условия содержания заключенных.

На эту новость наш собеседник отреагировал с усмешкой и рассказал, что проверки бывают часто, однако реальной картины они не показывают.

“Перед таким “внезапным шмоном” проверкой, старшему по камере звонит или пишет дежурный и предупреждает, что будут гости. Просит вести себя прилично. После такого предупреждения все прячут “запрет”, мобильные, алкоголь и наркотики”, — рассказывает бывший заключенный.

Блатные камеры

По площади это такие же камеры, как и те, в которых расселяют по тридцать-сорок человек. Однако с ремонтом и численность чуть меньше, внутри по 5-6 человек. Тут все, как дома, а иногда и лучше: холодильник, телевизор, стандартный унитаз, вместо напольной дырки в полу.

В некоторых камерах может стоять ванная.

“Я видел камеры, в которых стояло три холодильника, три плазменных телевизора, стиральная машинка, кофейный аппарат, стол для тенниса, отдельный стол для игры в покер. Все эти блага цивилизации не попадают сюда без санкции администрации. Улучшенные “vip” камеры сдают в аренду за деньги”, — говорит наш собеседник.

Он рассказывает, что удерживаемых из общих камер возмущает такое положение дел и дискриминация, “блатные” постояльцы в свою очередь оправдывают преференцию тем, что в их камерах хранится весь “общак”: чай, сигареты, наркотики. Все по итогу распределяется между зеками и нужно делать это “подальше от лишних глаз”. В некоторых “блатных” камерах установлен звонок. Позвонив в него, можно вызывает дежурного офицера по корпусу.

Ниже мы приведем информацию об услугах в СИЗО со слов нашего собеседника:

“Сходить в гости” — 150 гривен. Это свободное перемещение по СИЗО, можно пойти к кому-то в гости в соседнюю камеру. Это разовая плата за один выход в сутки на час—другой, но опять-таки, все зависит от твоего личного взаимоотношения с администрацией.

Передача мобильного телефона — 400 грн. Механизм простой: из свободы приносят любой мобильный телефон, а уже сотрудник администрации передает тебе его за 400 грн.

Передача семи-десяти больших пакетов с едой — 2500 грн. Еду, которую готовят на кухне в СИЗО никто не ест. Поэтому администрация СИЗО готовит только для очень незначительного количества людей, которые не могут себе позволить платить за нормальную пищу и которым некому ее передавать.

Передача из воли в СИЗО, чего-либо кроме наркотиков — 400 грн. В СИЗО можно иметь все удобства для жизни: холодильник, телевизор, приставку, кофейную машину, и другие бытовые вещи. Механизм такой же как и с телефоном. Тебе приносят с воли, за то чтобы администрация тебе это передала, нужно заплатить 400 грн.

“Общее лото”— вход 200 грн. Это вечеринка, в чердачном помещении корпуса. Проводят ее раз в месяц в последнее воскресение месяца. На вечеринке есть все, алкоголь, трава и другие наркотики.

Часто “вечеринки” проводятся в камерах для дисциплинарных наказаний — в карцерах. По “блатному” — на подвале. Например, нового смотрящего “Кирюху” — Кирилла Островского, выбирали воры в законе на воле. После того, как пришла малява с воли от воров о его “назначении”, праздничная гулянка в честь “инаугурации” была проведена именно на “подвале”. Администрации ничего не платили за гулянку, она была просто в курсе. Туда принесли столы, стулья, музыку, выпивку, еду. Приглашенных было человек пятнадцать — все авторитетные и уважаемые арестанты Лукьяновского СИЗО. “Накидались” так, что некоторых инспектора СИЗО заносили на руках в их хаты — камеры.

Продление своего пребывания в СИЗО — 500 грн за каждую неделю. Наш собеседник рассказывает, что после того как заключенному выносят приговор и его должны переводить в колонию, а он не хочет, он может за 500 грн за каждую неделю, оставаться в СИЗО весь присуждённый ему срок.

Игра в настольный теннис целую ночь” — 600 гривен. Наш постоялец говорит, что сотрудники колонии сами часто играют с заключенными в теннис.

Свидание в отдельной комнате без решения суда на 2 часа — 2000 гривен.

“Свидание с женщиной” — 2 часа — 1 500 грн. Свидание происходит в больнице колонии.

Продление прогулки до 17:00 — 200 гривен. Каждому заключенному по закону положен один час прогулки по прогулочному дворику. Если к тебе нормальное отношение, тебя могут отпустить гулять по территории СИЗО. Если ты хочешь продлить свою прогулку с 17:00 до 22:00 нужно заплатить еще 200 гривен.

Также в СИЗО есть камера “казино”. Вход туда бесплатный, но нужно заплатить 150 гривен за “сходить в гости”. “В камере “Казино”, тебя накормят, напоют, накурят, все что хочешь”, — рассказывает наш собеседник.

В такие камеры сходятся игроки. В СИЗО это приветствуется, минимум 10% от своего выигрыша ты должен отдать на “общак”. Иногда ставки достигают 100 тысяч гривен.

Помимо услуг СИЗО пестрит разнообразием товаров которые там можно приобрести.

Пачка сигарет плюс пачка чая — 100 гривен. “В СИЗО так заведено, что сигареты всегда продают с чаем, чтобы можно было заварить “чифир”, и пить его куря сигарету, такой себе традиционный релакс”, — рассказывает постоялец.

Метадон — одна доза 650 гривен (если нужен сразу). 500 грн если передадут ночью по “Дороге”. ”Дорога” — это система передачи чего—либо через людей имеющих возможность перемещаться по территории СИЗО, или леска, которая натянута между камерами по наружной стороне корпуса следственного изолятора.

Наш собеседник рассказывает, что в его камере вместо “дороги”, просверлили дырку в полу, по одобрению администрации, чтобы передавать нужные вещи: “Я попросил перфоратор у “козла” (это тот, кто работает на администрацию). Когда начал сверлить, к нам в камеру пришел дежурный. Я ему объяснил, что делаю дырку для того, чтобы зимой не открывать окна для прогона по “дороге”, так как холодно”, на что он одобрительно кивнул и сказал: “Хорошо”.

Самогон — 400 гривен за литр. Гонят его только в “блатных” камерах. Наш собеседник рассказывает рецепт изготовления самогона по нормам СИЗО.

Рецепт: 7 литров воды разводят тремя килограммами сахара, добавляют 100 грамм сухих дрожжей (их можно купить на кухне СИЗО по 350 гривен за кило, там же покупают и сахар) и получают 3,5 литра самогона. Если дрожжи мокрые, нужно 300 грамм. Летом, когда тепло, “брага” должна постоять сутки, после этого начинают изготавливать самогон.

Спичечный коробок травы — 200-300 гривен (в зависимости от качества товара). Трава на территорию СИЗО попадает только с согласия администрации. Если это большая партия, траву заносят через проходную сотрудники СИЗО. Если это небольшая партия, можно чтобы перекинули через забор, но это также происходит по одобрению руководства СИЗО.

Весь этот товар покупают у “блатных”. И договариваются с администрацией только через них. Такие правила установили сами “блатные”, чтобы все контролировать и обезопасить администрацию. Также “блатные” установили ежемесячный взнос со всех кроме “опущенных” (это отверженные от общения с кем либо заключенные, их деньги считаться грязными). Ежемесячный взнос составляет 300 гривен с каждого заключенного, 100 из которых передают администрации.

“Тюрьма в наших условиях это не “исправительная система”, где заключенные должны понять, что закон нарушать нельзя. Наоборот, это настоящая “школа” криминала, где человека приучают к мысли, что за деньги можно нарушить любой закон”, — делает вывод бывший заключенный.

Владислав БОВТРУК

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