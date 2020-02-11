Зачем Андрею Ваврышу квартиры в жилкомплексах Укрбуда

Вокруг строительной компании Укрбуд разгорается очередной скандал. Анонимный телеграм-канал Джокер разместил информацию о том, что cын Андрея Ваврыша — Максим, получил 13 квартир в ЖК Чарівне місто компании Укрбуд. Их общая стоимость составляет около 11 млн грн. После начала скандала Ваврыш опубликовал на своей странице в facebook акт на покупку одной квартиры на имя Максима Ваврыша в этом жилом комплексе. Из него исходило, что жилье было приобретено по 10 тыс. грн за один кв м. Средняя стоимость жилой недвижимости по столице, по данным консалтинговой компании SV Development, составляет 23 тыс. грн за один квадратный метр.

ЖК Чарівне місто — один из самых скандальных жилых комплексов компании Укрбуд, который расположен недалеко от станции метро Красный хутор и насчитывает 11 домов. Ни один из них пока не введен в эксплуатацию. Жилье строится на 12 га, которые принадлежат Минобороны. Девелопер планировал передать военным 6% от построенных квартир, что прописано в договоре от 2016 года. Но спустя год Генеральная прокуратура подала иск в суд с требованием расторгнуть договор, поскольку он не согласовывался Кабмином и участок под строительство выделялся без конкурса. Судебные разбирательства идут до сих пор.

Зачем одному из самых влиятельных на данный момент застройщиков квартира в таком ЖК?

“Я — предприниматель, а не госслужащий, и, как и любой другой гражданин Украины, согласно Конституции, имею право на неприкосновенность и конфиденциальность частной жизни. Поэтому информацию о собственности моей и моей семьи оставлю при себе — это мое личное дело”, — сказал Андрей Ваврыш, отвечая на вопросы НВ Бизнес.

Он сообщил, что право собственности на квартиру было приобретено в рамках бизнес-отношений между двумя договорными сторонами. “Ценообразование зависит от многих факторов: кредитной линии, размера взноса, стадии строительства, задержек в строительстве, наличия дисконта и прочих. Стоимость квадратного метра при этом может существенно отличаться от стоимости для частных инвесторов”, — так пояснил он стоимость квадратного метра купленной квартиры. И добавил, что ему достоверно неизвестно, кто мог опубликовать данные в телеграмм-канале.

Андрей Ваврыш — глава девелоперской компании Saga Development и близкий друг главы Офиса президента Андрея Богдана. Их называли бизнес-партнерами вероятными покупателями одной из крупнейших строительных компаний Киева — Укрбуд Девелопмент, которая ранее принадлежала экс-депутату Максиму Микитасю. Позднее сам Микитась сообщил, что новым владельцем девелоперской компании стал один из собственников ресторанной группы Tarantino Family Дмитрий Федотенков. Ваврыш ранее заявлял, что у него нет общего бизнеса с Андреем Богданом.

Максим Микитась столкнулся с проблемами после того, как проиграл выборы в Верховную раду в 2019 году. В итоге, эти проблемы привели к тому, что он потерял компанию.

В конце июня прошлого года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф по 56 млн грн на Северо-украинский строительный альянс и Спецбуд-Плюс, которые входят в Укрбуд, за сговор в тендере на реконструкцию Шулявского путепровода. В начале мая 2019 года АМКУ оштрафовал эти же две компании на 150 млн грн за сговор в тендерах на реконструкцию Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова и гимназии им. Бойченко. Компании все ещё оспаривают решение комитета.

В середине апреля 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро задержали генерального директора компании Укрбуд Девелопмент Олега Майбороду, бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова и оценщика Алису Грищук. Их подозревали в махинациях с собственностью Национальной гвардии. Через два дня Майбороду отпустили по решению Шевченковского районного суда. Позднее по этому делу задержали и самого Максима Микитася, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в завладении госимуществом на более чем 81 млн грн.

Это не единственное уголовное дело с участием экс-депутата. Еще одно дело касается конфликта Микитася с главой объединенной территориальной громады Любеча Черниговской области Сергеем Пинчуком, который произошел в июле прошлого года. По данным Государственного бюро расследований, Пинчук получил легкие телесные повреждения, а сам Микитась “вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, оскорбления и игнорировал замечания присутствующих”.

В конце января при попытке улететь в Лондон Микитася сняли с рейса и надели электронный браслет.

Работы на строительных площадках Укрбуда практически полностью остановились летом прошлого года, а уже осенью около 13 тыс. инвесторов из 25 ЖК компании пришли пикетировать Офис президента. После длительных переговоров объекты компании были переданы для достройки ХК Киевгорстрой, которая сейчас проводит их аудит.

Проблемы у девелоперской компании могли возникнуть потому, что из нее выводились деньги, говорит генеральный директор Укрбуд Девелопмент Олег Майборода. Микитась, по информации Олега Майбороды, стал первым в Украине владельцем автомобиля Lamborghini Urus (с номером года рождения Микитася), стоимость которого составляет около $700 тыс. У бизнесмена есть бронированный Майбах — за $600 тыс. и Aston Martin — за $300 тыс.

Экс-депутат любит роскошь. По данным декларации Микитася за 2018 год, его коллекция насчитывает 22 пары часов Rolex, Girard Perregaux, Breguet, Jaeger LeCoultre, Franck Muller и пр. Супруге бывшего депутата Наталье Микитась принадлежит 17 ювелирных украшений — от браслетов до колец с бриллиантами. У пары 12 земельных участков в Киеве, Киевской области и Чернигове, пять жилых домов в столице и области, пять квартир.

Александра НЕКРАЩУК

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