Хватит ли в Раде голосов за отставку главы НАБУ

Создание специального независимого антикоррупционного органа было одним из ключевых обязательств Украины перед США, Европейским союзом и Международным валютным фондом после Евромайдана. Также это было одним из условий, вследствие которых Украина получила безвизовый режим с ЕС.

Такой антикоррупционный орган был создан в октябре 2014 года и получил название Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Весной 2015 года при активной поддержке США и ЕС был проведен конкурс на должность главы НАБУ. В финал вышли четверо претендентов — тогдашний депутат, а ныне замгенпрокурора Виктор Чумак, Артем Сытник, Яков Варичев и Николай Сирый. Конкурсная комиссия по избранию директора Национального антикоррупционного бюро направила кандидатуры Артема Сытника и Николая Сирого на рассмотрение тогдашнему президенту Петру Порошенко.

А уж сам бывший глава государства в апреле 2015 года единолично выбрал из этих кандидатур победителя — так НАБУ возглавил Артем Сытник. Срок полномочий главы НАБУ должен был составить 7 лет.

За пять лет существования НАБУ неоднократно попадало в скандалы или обвинялось в выполнении политических заказов.

А в итоге черную метку “коррупционер” получил сам глава НАБУ Артем Сытник.

“Страна” уже описывала подробно, как главу НАБУ “поймали” на том, что он не задекларировал расходы на свой отдых. По закону он был обязан показать в декларации бесплатно полученную услугу — времяпровождение в охотничьем хозяйстве “Полесье-Сарны”. За период с 2017 по 2019 год глава Нацбюро отдохнул в этих угодьях пять раз. Каждый уик-энд стоил в среднем около 100 тысяч гривен.

Поскольку Сытник не показал в декларации столь дорогостоящей услуги, которая ему была оказана бесплатно, по факту недекларирования расходов против него был составлен административный протокол о коррупции. А дальше дело пошло в суд.

Сытника обвинили в нарушении ограничения для госслужащих при получении подарков по статье 172-5 Кодекса об административных правонарушениях.

Дело Артема Сытника рассматривалось по месту нарушения — в Сарненском районном суде Ровненской области. Суд признал директора НАБУ виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф. А затем данное постановление было подтверждено постановлением Ровенского апелляционного суда.

После этого решение о виновности Артема Сытника в коррупционном нарушении вступило в законную силу. А следующим этапом главу антикоррупционного бюро внесли в официальный реестр коррупционеров.

За 10 голосов от увольнения

Согласно ст. 6 закона Украины о НАБУ, Верховная Рада может уволить главу бюро по предложению “не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава”, то есть 150 человек.

Под постановлением об увольнении Сытника подписалось куда больше — 221 депутат. Правда, часть из этих подписей были поставлены повторно (например, дважды расписалась замглавы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук), или же подписанты их отозвали (как это произошло со Станиславом Юрашем). В итоге на подписных листах за отставку директора НАБУ Артема Сытника, внесенного в реестр коррупционеров по решению суда, осталось 216 подписей.

В частности, уволить Сытника хотят 151 депутат от “Слуги народа”, 23 депутата от ОПЗЖ, 6 нардепов от “Батькивщины”, 4 членов “Европейской солидарности”, а также большинство мажоритарщиков из групп “Доверие” и “За будущее”.

Все та же статья закона Украины о НАБУ гласит, что основанием для отставки директора НАБУ является вступление в силу обвинительного решения против него.

Таким образом то, что суды подтвердили факт коррупции главы НАБУ, является основанием для его увольнения, считают инициаторы соответствующего постановления.

Один из авторов постановления об увольнении Сытника, нардеп Алексей Гончаренко (”Европейская солидарность”) в разговоре со “Страной” отмечает, что вопрос увольнения главы НАБУ консолидировал нардепов из разных фракций, а это значит, что недостающие 10 голосов за его отставку в зале будут найдены.

Правда, парламент не сможет приступить к процедуре увольнения Сытника до тех пор, пока не будет закончено рассмотрение законопроекта о продаже земли. В нем — более 4000 правок, каждую из них депутаты будут проходить постатейно. Рассмотрение земельного вопроса может растянуться на несколько недель, и только после этого Рада сможет приступить к другим голосованиям.

“Сейчас НАБУ превратился в инструмент политической борьбы, и без его перезагрузки — реальных результатов ждать не приходится. Рыба гниет с головы, — говорит “Стране” Гончаренко. — 10 голосов, я думаю, будут найдены. Но пока не закончена земля, ни один вопрос рассматриваться не будет”.

“Да пошли они”

В конечном итоге, вопрос о том, будет ли уволен Сытник или нет зависит от позиции президента Зеленского.

Сейчас под обращением о его отставке подписалось более 150 “слуг народа” (то есть, большинство фракции). Однако ни Зеленский, ни представители его Офиса еще не выссказывались публично в поддержку или в осуждение этой идеи.

И если президент даст команду своей фракции не голосовать, то не послушаются его разве что несколько десятков человек, которые ориентируются на Авакова и Коломойского (оба сейчас координируют борьбу с главой НАБУ).

И наоборот — если большинство “слуг народа” проголосуют за увольнение Сытника, то это будет означать, что Зеленский дал пусть и не гласную, но отмашку отправить главу НАБУ в отставку.

Чтобы повлиять на позицию президента, представители группы поддержки Сытника из числа грантовых организаций уже начала информационную кампанию.

Так, в “Центре противодействия коррупции” (ЦПК) уже заявили, что “снос Сытника не в рамках закона — на 99% отсутствие программы с МВФ. Это прямо нарушает условия старых программ и согласованный текст новой. После такого “броска” никто на Западе не будет серьезно воспринимать украинскую власть. Это прямой путь к еще большей потере субъектности. Вся эта история имеет только одну цель — и это не увольнение Сытника, а блокирование работы с МВФ. Со всеми катастрофическими последствиями”.

“Работу антикоррупционных органов считаю неэффективной, — парирует один из подписантов под постановлением об увольнении Сытника, мажоритарщик Георгий Мазурашу (”Слуга народа”). — По крайней мере, если судить по тому, что и большинство наших сограждан и представители цивилизованных стран признают нашу страну критически закоррумпированной, а громких антикоррупционных дел, в свою очередь, критически мало. МВФ? Их позиция меня еще меньше интересует, чем ОП. Мы должны плясать под дудку МВФ? Да пошли они!”.

Кроме того, ЦПК ссылается на вывод правоведа, члена правления Центра политико-правовых реформ (финансируется фондом “Видродження”, Еврокомиссией и прочими западными донорами) Николая Хавронюка о том, что согласно закону о НАБУ, увольнение возможно в случае обвинительного решения суда. А никакой обвинительный приговор в уголовном производстве относительно Сытника не был вынесен.

Другие юристы, например, сотрудник ГПУ Александр Гриненко в дискуссии с Хавронюком считают, что и протокол о коррупции является основанием для увольнения Сытника.

“Есть решение суда, которым Сытник признан виновным и обязан заплатить штраф. То есть полученные активы (подарок, оплаченная услуга) признаны судом незаконными и конфискованы в доход государства. В чем спор? Виновен в коррупционном правонарушении — на выход”, — пишет Гриненко.

“Страна” уже писала, что у Зеленского к Сытнику уже давно относятся с недоверием, подозревая его в связях с Порошенко и членами его команды (в частности с Грановским). Однако на его увольнение идти не решались из-за поддержки, которой Сытник пользовася в западных посольствах.

Впрочем, есть теория, что Сытнику покровительствовует лишь часть американского истеблишмента — близкого к Демпартии, в то время как для Трампа его судьба значения не имеет. А значит и жесткого давления со стороны Вашингтона на Зеленского с целью оставить на своем посту нынешнего директора НАБУ, не будет оказываться.

Насколько верна эта теория — проверим во время голосования по Сытнику. Благо, время прозондировать позиции всех сторон у Зеленского будет — из-за рассмотрения поправок по земельному закону вопрос отставки руководителя антикоррупционного бюро будет вынесен на голосование не в ближайшие недели.

Впрочем, важен вопрос не только уволят Сытника или нет, но и кто прийдет ему на смену.

“Западные кураторы могут согласиться на его увольнение. После решения суда о том, что он виновен в коррупции, удерживать его все более токсично. Но уволят этого главу НАБУ, и будут пытаться продавить какого-то очередного “сытника”. Запад сделает все, чтобы удержать этот орган в своих руках. То, что этот вопрос затягивается из-за земельных вопросов, — на руку всем сторонам. Пока будет идти борьба за то, кто будет следующим главой НАБУ. И насколько мне известно, сейчас однозначной кандидатуры нет ни в администрации Зеленского, ни у представителей Запада”, — говорит “Стране” политолог Руслан Бортник.

Галина СТУДЕННИКОВА

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