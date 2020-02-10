Почему рынок земли снова откладывается

Из-за блокирования трибуны Верховной Рады (ВР) оппозицией, 6 февраля народные депутаты начали рассмотрение законопроекта №2178-10 об обороте с/х земли по полной процедуре. Предполгается, что через голосование пройдет каждая из 4 тысяч правок к законопроекту.

В 19.30, на 184-й правке, вице-спикер ВР Руслан Стефанчук закрыл пленарное заседание. Рынок земли в очередной раз откладывается.

Напомним историю

Запрет на покупку-продажу земель с/х назначения начал действовать 18 января 2001 года. Тогда Верховной Радой был принят закон “О соглашениях об отчуждении земельной доли”.

Он говорил, что арендовать или передавать пашню по наследству можно, но покупать-продавать — нет. С того момента людей начали убеждать, что право распоряжаться своей собственностью — странное право, которое никому не нужно, и всем навредит.

Еще в законе говорилось, что он будет действовать до момента принятия “Закона об обороте с/х земель” или соответствующей нормы в Земельном кодексе.

В 2001 году Земельный кодекс приняли, но мораторий продлили до 2005 года. А потом продлевали снова и снова. Вплоть до 1 января 2020 года. Готового к принятию законопроекта об обороте с/х земель все не было.

За последние полгода в Раде собралась пачка законопроектов “Об обороте земель с/х назначения” в разных интерпитациях. Из 11 документов был выбран один — №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”.

Помимо прочего, он предусматривал отмену моратория с 1 октября 2020 года.

13 ноября 2019 года за него проголосовало в первом чтении 240 депутатов при 226 необходимых. Из них 227 — от фракции “Слуга народа” и 13 внефракционных.

Голосование давалось тяжело. ОПЗЖ и “Батькивщина” блокировали трибуну, под Радой собрались митингующие. Но принятие в первом чтении стало первым конкретным шагом на пути к снятию моратория.

Что предусматривал законопроект, принятый в первом чтении, можно прочесть здесь. Но принятие в первом чтении не означало, что законопроект оставят как есть. Ко второму чтению было подано 4700 поправок.

14 января 2020 года законопроект отправили на доработку в аграрный комитет. А 30 января Комитет начал дополнительное рассмотрение поправок от всех фракций, которые были не приняты во время голосования за поправки ко второму чтению.

6 февраля, перед возможным голосованием за законопроект, президент Владимир Зеленский провел встречу с фракцией “Слуга народа”. Он попросил принять законопроект до субботы. После встречи стали говорить, что голосов для принятия достаточно и шансы принятия велики.

Однако ОПЗЖ и “Батькивщина” традиционно кинулись блокировать трибуну. Юлия Тимошенко пошла дальше, став у кресла спикера и не дав Дмитрию Разумкову сесть на свое место.

Разумков передал слово первому вице-спикеру ВР Руслану Стефанчуку. Тимошенко кинулась вырывать микрофон, порезала палец, “пролив кровь за украинскую землю”.

Под Радой и Офисом президента снова собрались протестующие с плакатами “Продажа земли — геноцид народа” и “Фермеры против дерибана земли”.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия предположил, что Рада может проголосовать за законопроект в ночь на пятницу, 7 февраля. Когда протестующие устанут кричать лозунги, а оппозиция — блокировать трибуну.

Но после многочисленных консультаций с представителями фракций, Рада решила по полной процедуре рассматривать все предложенные правки. Не пройдя и 200, то есть — 1/20 от общего числа, заседание закрылось.

Что изменилось в законопроекте ко второму чтению

Запрет на покупку и продажу земель всех форм собственности должен быть снят 1 октября 2020 года.

Максимальный размер земли, который можно купить “в одни руки” снижен с 213 тыс. гектар до 10 тыс. гектар.

Ранее были ограничения, которые не позволяли купить более 35% территории ОТГ, 8% области и 0,5% страны. Теперь они сняты.

И тут возникает неоднозначная ситуация. Есть ОТГ, в которых крупные агрокомпании арендуют больше 35% территории. Это порождает монополию. А холдинг становится второй властью.

С другой стороны, есть ОТГ с площадью 10-20 тыс. га. И может получиться так, что одному владельцу может принадлежать все. Именно поэтому пункт нуждается в доработке.

Что касается цены, то до 2030 года будет установлена минимальная стартовая цена на уровне не ниже нормативной денежной оценки (НДО). Это защитит местные бюджеты и владельцев от искусственного занижения цен.

Расчет за землю должен происходить в безналичной форме.

Ранее предлагалось разрешить иностранцам покупать землю с 1 января 2024. А тем, иностранным компаниям, которые арендуют земли более трех лет — позволить купить ее с 1 октября 2020. Теперь покупка запрещена до проведения референдума. То есть, еще неопределенное количество лет.

Но даже если всенародный референдум даст добро, то иностранцу будет запрещено покупать землю, которая находится ближе 50 км от государственной границы.

Не смогут покупать земли:

Граждане или компании, конечными бенефициарами которых являются граждане Российской Федерации.

Люди, которые входят или входили в террористические организации.

Юрлица, среди акционеров которых есть иностранные государства.

Компании, владельцев которых нельзя установить или они зарегистрированы в офшорных зонах.

Покупать землю могут:

Граждане Украины.

Территориальные общины.

Государство Украина.

Юридические лица Украины.

К этому списку добавились банки. Но с одним условием. Банки смогут получить право собственности на землю только в порядке обращения взыскания как предмета залога.

Далее банк обязан в течение двух лет продать такой земельный участок на земельных торгах. Если не продаст, то участок будет конфискован. Это хорошо для малого и среднего бизнеса, для которого земельный участок может быть единственным предметом залога.

В уставном капитале банков разрешается участие иностранного капитала. Разрешено потому, что такова структура банковского сектора Украины. В ТОП-20 самых надежных банков Украины вошли только 5 банков без иностранных инвестиций.

“Если ограничить круг банков, которые смогут кредитовать покупку-продажу с/х земли, банками исключительно с украинским капиталом, то полноценно рынок земли не сможет функционировать, поскольку доступ к кредитованию будет значительно ограничен”, — объяснил председатель агрокомитета Николай Сольский.

Арендатор по-прежнему имеет первоочередное право купить земли, которые арендует. Но теперь получил возможность еще и передать первоочередное право на покупку третьему лицу. Владельца о передаче прав нужно уведомить письменно.

Эта норма явно не продумана, ведь может породить новые схемы.

Допустим, есть крупный агрохолдинг, акции которого котируются на международной бирже. Соответственно, среди его акционеров может быть иностранный инвестиционный фонд. А значит, и купить землю владелец агрохолдинга уже не может.

Но может создать подставное юрлицо, передать ему первоочередное право и таким образом купить некоторый объем земли. Плюс, создать новое юрлицо, владельцем которого будет только он и снова купить землю.

Еще предложено отказаться от обязательной регистрации цены покупки-продажи земли и обнародования информации об уровне цен. Это не прозрачная и не нужная норма. Которая, к тому же, поможет скрыть схемы передачи первоочередного права.

В целом, законопроект и поправки к нему содержат как положительные, так и негативные изменения.

Элина РЕДИХ

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...