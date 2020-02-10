Доллар перестал падать. Что будет с курсом в феврале и при чем тут Нафтогаз?

Его курс не сдвинулся по итогам межбанковских торгов 7 февраля, остался в рамках предыдущего дня — 24,53-24,57 грн/$. В тоже время американская валюта дешевела на наличном рынке — в среднем на 10 копеек: до 24,60-24,75 грн/$ на продаже и 24,35-24,40 грн/$ на покупке. При этом самый дешевый доллар отдавали по 24,50 грн/$.

“Сегодняшние торги межбанка прошли под знаком активного спроса на валюту со стороны импортеров, опасающихся пропустить локальное курсовое дно”, — прокомментировал настроения директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В целом же безналичный рынок был малоактивным: общий объем сделок не превысил $100 млн (притом, что вчера он перевалил за $300 млн). Минимальным ценником дня стал 24,53 грн/$, максимальным — 24,59 грн/$.

Нацбанка на рынке не было, да и крупных продавцов тоже. Казначеи не заметили ни НАК “Нафтогаз”, ни нерезидентов. Говорят, что иностранцы взяли паузу в валютной продаже из-за того, что наш Минфин долго тянул с публикацией заявки на размещение новых выпусков гособлигаций на ближайший вторник, 11 февраля. Обычно информация появляется на сайте министерства в четверг вечером, а в этот раз ее не было на протяжении всех пятничных торгов. Появилась она только к вечеру. Потому нерезиденты решили выждать с конвертацией валюты, чтобы не перевести в доллар больше, чем нужно — точнее, чем им предложат долговых бумаг.

Кстати, правительство расширило список размещаемых бумаг. Изначально планировалось четыре выпуска гривневых ОВГЗ, но в последний момент к ним решили добавить и один долларовый. Из чего можно сделать только один вывод — у Минфина не хватает валюты для ближайших выплат по гособлигациям, потому ее приходится дополнительно одалживать.

Редакция “Страны” выяснила полный список ОВГЗ, размещение которых запланировано на 11 февраля:

• гривневых 4-летних облигаций — на 3 млрд грн;

• гривневых 2-летних облигаций — на 2 млрд грн;

• гривневых 1-летних облигаций — на 1 млрд грн;

• гривневых 3-месячных облигаций — на 0,5 млрд грн;

• долларовых 1-летних облигаций — на $200 млн.

Общий объем получается на уровне 6,5 млрд грн и $200 млн.

“Спрос на бумаги должен быть, но, думаю, что Минфин будет бороться за удешевление госдолга, то есть за снижение доходности. Из-за этого размещение вполне может получиться не полным. К тому же конвертация валюты произойдет не под весь объем ОВГЗ, ведь в будущую среду, 12 февраля, произойдут погашения по крупным старым выпускам: на 2,1 млрд грн и на $388 млн. Произойдет перевложение полученных сумм”, — отметил в разговоре со “Страной” финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Главной темой сегодняшнего дня стал инфляционный отчет Нацбанка за январь. Точнее та его часть, где говорится о том, что НАК “Нафтогаз” мог бы за счет более интенсивной продажи доллара, полученного по Стокгольмскому арбитражу от “Газпрома” (всего $2,9 млрд), сильнее закрывать дефицит госбюджета. Чтобы он не приблизился к максимальному запланированному уровню — 96 млрд грн.

Если это указывается в публичной отчетности, то точно обсуждалось на самом высоком уровне, и наверняка будет реализовано. Главное понять — когда. От этого может зависеть валютная стратегия экспортеров и импортеров, и точно будет зависеть — курс гривны.

На этот счет обсуждается две версии:

1. Тему продажи “газпромовских долларов” специально поднимают, чтобы намекнуть крупным экспортерам о грядущих более активных валютных распродажах “Нафтогаза”. Чтобы они активнее заводили выручку в Украине и продавали на межбанке. Чтобы потом не прогадать на курсе. Ведь начало 2020 года оказалось непростым для госбюджета (в январе его не выполнили на четверть), и крупные валютные продажи НАК могут состояться в ближайшие недели февраля.

2. Власти заинтересованы в максимально выгодной конвертации валюты “Нафтогаза”, чтобы выполнить госбюджет, потому могут под нее поднять курс доллара. Это будет выгодно и нефтегазовому монополисту, и другим крупным экспортерам-наполнителям бюджета.

“Планы по инфляции НБУ считай выполнил, а Минфин не может продолжать наполнять госбюджет только за счет госдолга. Пора наращивать производство. Потому, думаю, что власти наконец начнут поддерживать бизнес. Первое — возрождение кредитования, где уже сделаны первые шаги (запуск государственной программы). Второе — небольшое повышение инфляции: и за счет кредитования, и за счет небольшой девальвации гривны. Это поможет наполнить госбюджет, и проще перенести экономические проблемы на мировом рынке, которые вот-вот дадут о себе знать из-за сокращения ВВП Китая — последствия коронавируса”, — убежден Невмержицкий.

Какой из сценариев будет запущен — точно неизвестно. На всякий случай финансисты пока дают достаточно широкие курсовые прогнозы.

“Мы ожидаем, что 10 февраля, в понедельник, межбанковские торги будут проходить в диапазоне 24,55-24,65 грн/$”, — спрогнозировал Олег Куринной.

Говоря о возможной девальвации гривны в будущем финансисты сейчас представляют себе два сценария.

“Думаю, власти смогут предложить бизнесу два рабочих курсовых коридора на межбанке: либо 24,50-25,50 грн/$, либо 24,0-25,0 грн/$”, — резюмировал Василий Невмержицкий.

Николай БОГДАНОВСКИЙ

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