Нафтогаз пытается закрыть дыру в бюджете и сбивает курс доллара

Курс доллара продолжают активно откатывать вниз. 5 февраля он потерял на межбанке 15 копеек, и приземлился вечером в рамки 24,67-24,69 грн/$. Чуть менее активно снижалась средняя стоимость продажи наличности в обменниках — на 10 копеек, до 24,85-25,0 грн/$. А на выкупе валюты цены в кассах потеряли те же 15 копеек, и закрепились в рамках 24,55-24,65 грн/$.



“Утренний умеренный рост котировок, вызванный осторожной реакцией участников рынка на относительно скромные результаты вчерашнего аукциона Минфина (разместившего ОВГЗ на 2,33 млрд грн при заявленных 4 млрд грн), развернулся после роста валютного предложения от экспортеров”, — прокомментировал ситуацию на торгах директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Говоря об активизации валютных продаж со стороны экспортеров многие подразумевали одно крупное госпредприятие. Только одно, это НАК “Нафтогаз”. Слухи о его крупных вбросах доллара на межбанк ходили вчера, а сегодня их обсуждали, как свершившийся факт. Несмотря на то, что руководство компании-монополиста пока не делало на этот счет никаких заявлений. Это очень невыгодно НАКу, ведь подтверждение крупной валютной распродажи гарантирует еще более стремительный провал цены доллара, в чем не заинтересовано предприятие-продавец.

В чем финансисты были уверены наверняка и о чем говорили уверенно — это о валютных продажах иностранцев и банков.

“Нерезиденты продают валюту под выкуп гособлигаций на вторичном рынке и в рамках подготовки к размещению ОВГЗ сроком на 7 лет, которое запланировано на конец февраля. А банки продают свою валютную позицию, поскольку предвкушают дальнейшее укрепление гривны. При этом сократился спрос на доллар со стороны импортеров. В том числе и из-за сокращения сделок с Китаем, где были продлены новогодние каникулы из-за коронавируса”, — рассказал “Стране” финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Кстати, на финансовых рынках прошла вторая волна обсуждения влияния китайской пандемии на мировую экономику. Заговорили о том, что она может спровоцировать новый кризис планетарного масштаба.

“Конечно же, проблемы во второй крупнейшей экономике мира могут сорвать с рельс мировую экономику. И да, мировой экономический кризис возможен и, наверно, если пустить ситуацию на самотек, то есть дать развиваться стихийным процессам, то в мире будет кризис и финансовые рынки рухнут. Однако сегодняшний мир стал таковым, что логика по линейной функции часто не работает. Потому что на любое действие есть противодействие. Финансовые власти мира за последние 10 лет уже четко дали понять, и своими словами, и действиями, что они готовы печатать деньги при возникновении практически любых сложностей в экономике”, — считает аналитик ИГ “Универ” Михаил Федоров.

Таким образом, на валютный курс сегодня влияло четыре ключевых фактора:

Продажи валюты НАК “Нафтогаз”, который был ключевыми донором госбюджета в декабре 2019 года, и может им стать в феврале 2020-го. То есть НАК продает валюту, чтоб уплатить налоги в бюджет и закрыть дыру в казне (по итогам января недопоступления в бюджет сравнении с планом уже достигли 25%). Предварительные продажи доллара со стороны иностранцев, которые вкладываются в ОВГЗ. Распродажи валютной позиции банками, предвкушающими более глубокое укрепление гривны. Сокращение спроса на доллар из-за коронавируса в Китае.

На этом фоне общий объем торгов на межбанке был на достаточно высоком уровне — порядка $230 млн. Нацбанк выкупил из них около $80 млн, выходил на торги четыре раза с разными ценниками:

24,76 грн/$;

24,69 грн/$;

24,68 грн/$;

24,66 грн/$.

Если “Нафтогаз” продолжит поливать рынок валютой и завтра, то 6 февраля также не обойдется без покупок НБУ. Правда, финансисты допускают сокращение валютных продаж со стороны агропредприятий. По слухам, один из крупных игроков (”Каргилл”) получил сегодня от Госказначейства крупное возмещение по НДС — свыше 730 млн грн. После чего у него может на какое-то время отпасть желание конвертировать текущую валютную выручку.

В целом фактов хватает, но не во всем есть полная однозначность. Потому эксперты дают на 6 февраля разные прогнозы.

“По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 24,70-24,80 грн/$”, — сказал Олег Куринной. А Василий Невмержицкий ждет торговли в рамках 24,60-24,70 грн/$.