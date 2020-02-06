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Слепое пятно. Почему власть не видит бедность населения и предлагает торговать собаками
06.02.20 Фокус
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То мы узнаем о том, что они думают друг о друге и, заодно и мельком, об экономической ситуации в стране. То сразу после этого выясняется, что тяжелая экономическая ситуация не мешает им выплачивать себе зарплаты и премии, вызывающие вопросы даже у тех, кто всегда был за то чтобы топ-чиновникам нормально платили. Практически без пауз одна из министров заявляет, что не смогла бы на 36 тысяч гривен зарплаты содержать ребенка (которого у нее на данный момент нет), при этом особый цинизм ситуации, что она при этом руководит отраслью, где средняя зарплата в разы меньше, чем та сумма, которой не хватит не достойную жизнь (и репродуктивные планы) лично ей.
Не успевает общество отойти от услышанного — новый скандал. В ответ на вопрос пенсионерки о том, что ей делать, если ее пенсия настолько мала, что даже с учетом субсидии не удается оплатить за газовое отопление дома, народный депутат от “партии власти” уводит разговор в сторону и начинает рассуждать о том, что пенсионер, находящийся в тяжелом положении, может, например, продать свою собаку элитной породы — вдруг такая у него есть.
Разумеется, общество и сеть взрывается новой волной возмущения и удивления очередной демонстрацией умственных и коммуникативных способностей тех, “кого туда набрали”. Похоже, в последнюю очередь думать о том, как их слова будут восприняты и как повлияют на рейтинги — родовой признак многих наших молодых и рьяных. Предыдущие тоже не так чтобы отличались в лучшую сторону (все мы помним незабвенное “украинцы слишком много едят”), но нет пределу совершенству. Вот она — оборотная сторона заявления первого лица, что он идет в политику только на один срок.
Разумеется, мы получаем очередную волну мемов и фотожаб — украинцы прекрасно умеют смеяться сквозь слезы, а что нам еще остается. И вот уже все забыли о министре образования с ее личным прожиточным минимумом сильно больше 18 тысяч гривен в месяц — а зря.
Потому что одной из главных характеристик “турборежима” новой власти стала ускоренная смена поводов для хайпа, и ставка делается именно на то, что мы не сможем или не успеем связать все эти “информационные поводы” в одну логическую цепочку.
Очень удобно, отвечая на вопрос о том, как выживать пенсионеру или учителю на его нищенскую пенсию или зарплату говорить о том, что просто некоторые из них живут не по средствам. Наглая бабушка смеет жить одна в целом частном доме, подумайте только какая роскошь! А могла бы дом продать, и купить маленькую квартирку. Или комнату. Или оплатить свое пожизненное пребывание в доме престарелых. А еще у нее крайне энергонеэффективный дом со старыми растрескавшимися деревянными окнами, и греет бабушка улицу — а мы все работаем и оплачиваем своими налогами и выделяемыми ей из бюджета субсидиями ее эгоистическое желание продолжать жить в такой роскоши. А если теперь представить, что у такой погрязшей в советском патернализме бабушки (конечно, она патерналистка — раз звонит на телевидение и задает вопросы представителю власти вместо того чтобы самостоятельно решать свои проблемы) есть еще и собака, да породистая… ммм…
Примерно так рассуждает среднее молодое дарование, выросшее на лекциях о том, что главное включить рыночные механики — а там уже невидимая рука рынка все сама порешает, где надо, и социал-дарвинизмом не побрезговав.
И если смотреть на этот вопрос с такой точки зрения, то все правильно и логично, вот ведь штука. Проблема в том, что при этом всеми этими мальчиками и девочками, успешными менеджерами и мастерами презентаций, теоретиками всемогущества рыночных механик, выносятся за скобки детали и делаются обобщения, для которых нет никаких поводов.
Что делать, если у бабушки нет средств заменить окна и поставить энергоэффективный котел? И взять их неоткуда, потому что ее дети, например, работают учителями и тоже еле-еле выживают на зарплату чуть больше минималки? А средства, которые изначально, были такие разговоры, планировали пустить на энергоэффективность, затем было решено напрямую через систему субсидий передать монополистам-поставщикам топлива и энергии.
И дом — те самые свои роскошные хоромы, в которых она имеет наглость жить одна — бабушка не продаст, потому что это вовсе не хоромы, а развалюха, в которой она доживает свою жизнь, и находится эта развалюха в каком-то депрессивном селе, и никому она не нужна, и стоит она намного меньше, чем однокомнатная квартира и даже комната. Это кроме того, что у нас нет достаточного количества однокомнатных квартир, комнат и домов престарелых. И сервиса переезда для таких бабушек тоже нет. И поэтому деться ей из своих требующих отопления “хором” некуда, и дело вовсе не ее “советском менталитете” и прочем, потому что нет у такой бабушки никакого выбора.
С умозрительной собакой “элитной породы” еще интереснее. Да, у нас есть такая проблема: у человека может не быть средств на основное, но он поставит новый бетонный забор или повесит на стену дорогой телевизор — и при этом потом останется без средств и даже, возможно, обратится за субсидией. И у него даже может быть породистая собака в доме, надо же.
На этот крючок тоже попадаются многие: мол, посмотрите сколько в Украине продается айфонов или сколько тратится на мобильную связь. Посмотрите на средний чек в “Брокарде” или на то, сколько женщин может позволить себе посещение маникюрного салона. Конечно, на самом деле украинцы намного богаче, чем притворяются. Конечно, они просто халявщики, которым только и подавай: то субсидию, то бесплатное образование с бесплатной медициной. А сами только и норовят, что налоги не доплатить и элитных собак себе пойти накупить. А могли бы озаботиться энергоэффективностью за свой счет или купить себе полисы медицинского страхования. Еще лучше — больше работать и больше платить налогов, тогда бы у нас хватило денег раздать бабушкам еще по 100 гривен ежемесячно.
За скобками остается и как можно продать собаку, если она член семьи и единственная бабушкина радость, и что делать через месяц, когда собаки закончатся, и немаловажный вопрос, а есть ли вообще-то платежеспособный спрос на взрослых (а то и пожилых) бабушкиных собак? Точно так же как никто не мечтает купить бабушкин “роскошный частный дом”, точно так же и ее собака и весь остальной нехитрый скарб никому не нужны на самом деле. А если собаки и нет? И ничего, что можно продать, тоже уже нет? И “плазму” бабушка купить не успела? И почему вы решили, что все владельцы собак непременно владеют “элитными породами”, и даже если так, то и элитная собака может быть, например, взята в приюте и на самом деле никому кроме этой бабушке не нужна.
Все эти “собачьи” рассуждения сводятся к иллюзии, которой заражены в массе своей молодые и успешные жители мегаполисов, из которых и формируется затем наш истеблишмент. Им кажется, что все на самом деле не так уж и плохо. Тому подтверждение смартфоны в руках минимум каждого второго в метро и тот факт, что кто-то вообще ходит в “Брокард”. Если украинцы могут это — значит, потянут и платную медицину, и покупку страховок, и повышение налогов, и платные садики детям, и, разумеется, рост коммунальных тарифов. А если у кого-то не хватает — сам виноват, ибо “почему ты такой бедный, если ты такой умный”, золотой принцип неолиберализма. А не умный — так тем более пеняй на себя, надо развиваться, ну что же ты так.
В такой картине мира в большинстве наших бед виноваты вовсе не неэффективное производство (или его отсутствие), не превращение Украины в сырьевую экономику с максимизацией прибыли за счет низкой оплаты труда с последующим выводом этой же прибыли за рубеж, да еще с максимальным уклонением от налогов. Во всем виноваты сами люди — неразвитые, плохо работающие, цепляющиеся за свои неэнергоэффективные халупы и вообще за жизнь, смеющие заводить собак или позволять себе еще какие-то радости, слишком много жрущие, наконец. К этому еще стоит добавить ма-а-аленькую прослойку представителей малого и среднего бизнеса: эти вообще страшно виноваты — только и делают, что от налогов уворачиваются, оптимизаторы, вражины.
Вот, например, глава парламентского комитета по защите здоровья нации Михаил Радуцкий в своем недавнем интервью говорит о том, что главная проблема — это теневая экономика и введение обещанного Президентом медицинского страхования (читай: дополнительного налогообложения) будет возможно лишь через несколько лет, после того как уполномоченные органы эту проблему преодолеют.
Все они уверены: на самом деле деньги у населения есть. У большинства. Только надо хорошенько поискать или прижать — и точно найдутся. Как в свое время коммунистическая власть была уверена, что несознательное крестьянство прячет по чуланам “излишки” продуктов, и главное — найти и отобрать, так и эти свято уверены, что доходы домохозяйств в Украине недооценены и частично “находятся в тени”, и просто население и домохозяйства в массе своей врут своему правительству. Что-то прячут. Жируют. А субсидии и бесплатные сервисы — требуют. А могли бы продать друг другу своих собак. Или съесть их, на худой конец.
“Надо ли в таком случае удивляться, что история делает очередной круг и что новая ничего не знающая о реальности голова изрекает новое “пусть в таком случае едят пирожные”. Для предыдущей головы это закончилось печально”
Источников такого слепого пятна, такого избирательного зрения, когда одному мало 18 тысяч на человека в семье (и это на самом деле не много для достойной жизни в столице, давайте это признаем), а от другого отмахиваются в ответ на жалобу на невозможность жить и оплачивать коммунальные услуги на жалкие 2000 гривен в месяц, у наших власти и истеблишмента есть два.
Первый — это сладкие убаюкивающие данные статистики, которые показывают и среднюю зарплату, и среднюю пенсию не такими уж убогими, и с тенденцией к росту. (И чем только это неблагодарное население не довольно?) Между тем в том числе высокие зарплаты топ-менеджеров или неплохие зарплаты многих жителей мегаполисов, где сосредоточено большинство экономически активного населения и центральные офисы многих компаний, искривляют общую картину. Может быть двое с зарплатой в сотни тысяч и девяносто восемь человек с “минималкой”, и при этом средняя зарплата для этих ста человек будет очень ничего — и это не будет отражать реальность и качество жизни этих девяноста восьми. Но скажут, что они прибедняются и что согласно данным статистики, на самом деле средний украинец живет хорошо и может позволить себе намного больше, чем рассказывает. Ответом на такие статистические манипуляции может быть расчет и обнародование медианной зарплаты, которая отражает средний уровень дохода для большинства.
Второй источник слепоты — это искусственно заниженный прожиточный минимум, который всегда ниже, чем минимальная зарплата. Сделано так для того чтобы продемонстрировать, что эта минимальна зарплата на самом деле вовсе не нищенская и что у тех, кто получает ее или чуть больше, остаются еще средства для жизни и выполнения государственных хотелок (типа уплаты налогов, повышенных тарифов, оплаты парковки, налогов на недвижимость или покупки медицинских страховок, например). То, что потребительская корзина и расчет прожиточного минимума не выдерживают никакой критики — ни для кого не секрет. По самым скромным подсчетам прожиточный минимум сейчас — не менее 7000 гривен (сравните с действующей минимальной зарплатой). Так что министр образования не так уж и не права, когда во всеуслышание заявляет о своих зарплатных ожиданиях. Проблема не в ее аппетитах, а в том, что наш истеблишмент и мы сами не масштабируем эти критерии нормальной и достойной жизни на все остальное население. И продолжаем использовать ориентиры, которые нам спускают сверху.
Надо ли в таком случае удивляться, что история делает очередной круг и что новая ничего не знающая о реальности голова изрекает новое “пусть в таком случае едят пирожные”. Для предыдущей головы это закончилось печально, в прямом смысле слова. Буквально история не повторяется, но на свежие рейтинги президента и партии власти все желающие уже могут полюбоваться.
Натали БЕЗМЕН
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