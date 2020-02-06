Импичмента Трампа не будет

Традиционное ежегодное обращение Трампа к нации было исполнено образцово — в лучших традициях американской публичной политики. И то, что эти традиции предполагают большую долю шоу, нисколько не принижает их. Особенно в тех случаях, когда политику есть что предъявить своим избирателям.

Трампу же было что рассказать: его программа “великого американского возвращения” оказалась именно тем, что и было обещано, без обмана и подмены товара. Да, реальность немного похуже рекламных проспектов, но это уж как водится. И даже в этой реальности Трампу и его администрации удалось создать семь миллионов новых рабочих мест, существенно снизив уровень безработицы, — Трамп утверждает, что он стал “самым низким, чем при любой администрации в истории страны”, что не совсем так, но довольно близко к истине. Ну а показатели фондового рынка. говорящие о деловой активности, выросли более чем на 70%.

Успех? Несомненно, да. Но всякий успех имеет свою цену. Ценой успеха политики Трампа стал конец всяческой халявы. И Трамп прямо ставит это себе в заслугу, сообщая о том, что при его администрации 7 миллионов американцев были лишены продовольственных талонов, а 10 миллионов — социальной помощи.

С одной стороны, это означает, что все эти люди получили работу, а с ней и возможность самим оплачивать свои счета. С другой, общая сумма “работа минус социалка” не всегда выходит в плюсы. И даже если она положительна, то халява всегда сладка и быстро входит в привычку. Иными словами, раздел между теми, кто за Трампа и кто против Трампа, проходит, в принципе, по границе между теми, кто предпочитает жить своим трудом, имея возможность заработать на жизнь, и теми, кто предпочел бы жить на социальное пособие, ничем не парясь и не работая. Доля же последних в американском обществе довольно велика — и это при том, что в США человек, работающий даже на самой неквалифицированной работе, может прожить на свою зарплату — именно этим “безжалостный американский ад” принципиально и отличается от нашего с вами постсоветского рая.

В качестве антипримера, противоположного своей успешной политике, Трамп привел Барака Обаму, чьи действия по расширению социальной помощи, по его мнению, спровоцировали рост безработицы и преступности в стране, породили бесконтрольную нелегальную иммиграцию и заставил американский бизнес, который вынуждали оплачивать социальные счета, переводить производство в другие страны мира. Надо сказать, что в значительной степени упреки Трампа справедливы.

Но сейчас этот процесс запущен в обратную сторону. “После того как при предыдущих двух администрациях Америка потеряла 60 тысяч заводов и фабрик, при моей администрации Америка открыла 12 тысяч новых предприятий, в то время как тысячи и тысячи новых производств уже строятся или планируются”, — заявил Трамп. Он также указал, что наибольший рост заработной платы происходит именно в секторе “синих воротничков”, то есть рабочих, а не клерков. Это еще один признак того, что в США возвращается производство.

Все это, взятое в сумме, дает в чистом виде возврат к модели 60-70-х годов прошлого века: производственные мощности, размещенные на американской территории, сравнительно высокий уровень жизни для работающих, защищенный профсоюзами и законодательством, но при весьма скромной социальной поддержке, совершенно не побуждающей задерживаться на любом пособии сверх абсолютно необходимого и пользоваться бесплатными услугами во всех случаях, когда этого можно избежать.

Но такая модель анти-Обама требует и определенного типа граждан, с набором ценностей, прямо восходящим к протестантской трудовой этике первых поселенцев. А за последние полвека в США появился иной тип гражданина, с иными ценностями, отрицающий такую этику — и восходящий к хиппи 60-х. Здесь снова нужно подчеркнуть: восприятие хиппи из нашей культуры, в том числе и из культуры и реалий СССР — и из культуры и реалий США имеет важнейшее принципиальное отличие: зарплата работника в США, в отличие от зарплаты работника в СССР, хотя и могла быть весьма скромной по меркам его окружения, но не предполагала нищеты. Тот, у кого есть работа и необходимая квалификация, — тот априори не нищий. Это верно для США и неверно ни для советских, ни для постсоветских условий.

Итак, сегодняшнее общество США оказалось разделено: одни хотят работы и достойной оплаты за труд, другие же принципиально этого не хотят, а хотят социальных гарантий, то есть ситуации, когда доброе — потому что богатое и относительно сытое — общество не даст пропасть даже откровенным социальным отбросам. При этом далеко не все люди второго типа сами принадлежат к социальным отбросам. Во-первых, выбор одной из моделей поведения — во многом вопрос воспитания. К тому же и работающий человек на халяву падок, особенно в том случае, если он не понимает, что низкий уровень безработицы и высокий — оплаты труда несовместим с большой социальной подушкой, и надо выбирать или то или другое. А во-вторых, обслуживание социального дна в виде перераспределения потоков социалки от полноводных рек до тонких ручейков тоже превратилось в бизнес, и многие люди, десятилетиями, а то и поколениями занятые в нем, ничего другого не умеют вовсе.

Переходя же к цифрам, разделение сегодня выглядит так: согласно последнему опросу Gallup 49% американцев скорее одобряют — с разной степенью одобрения — деятельность Трампа на посту президента США, 50% скорее не одобряют, 1% опрошенных не определились. Если же говорить о сторонниках республиканцев/демократов, то Трампа поддерживают 94% тех, кто выступает за Республиканскую партию, и это на 6% больше, чем было в начале января; среди тех, кто не отдает предпочтения ни одной из партий — за него — 42%, что больше на 5% по сравнению с январем, а вот среди сторонников Демократической партии число одобряющих Трампа снизилось на 3%, от 10 до 7%.

В Gallup отмечают, что это самая большая поляризация общества в США за всю историю их исследований. Можно также добавить, что война между Севером и Югом начиналась с меньших противоречий.

В целом же динамика роста популярности Трампа — просто превосходная. Он гарантированно побеждает, если еще немного постарается. Ему нужно получить несколько процентов поддержки от колеблющихся, и все говорит о том, что это вполне возможно и что ставка на внутреннюю политику — единственно верный ход с его стороны. И потому речь Трампа была нацелена именно на внутреннюю политику.

Что же касается внешних эффектов: кто как с кем поздоровался, как реагировали друг на друга Дональд Трамп и председатель Палаты представителей, демократка Нэнси Пелоси, и кого Трамп счел нужным пригласить в ложу гостей — и сделать, по факту, массовкой своего выступления — это уже детали шоу, о которых много и подробно писали в новостях. Замечу лишь, что среди приглашенных был лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которого Трамп назвал “настоящим президентом” Венесуэлы — и это вызвало аплодисменты всего зала, включая Пелоси. Однако с Венесуэлы Трамп тут же свернул на внутреннюю политику, обрушившись на “радикальных леваков”, которые пытаются разрушить американскую систему здравоохранения. Речь шла о борющихся сейчас за выдвижение в кандидаты на президентскую номинацию политиках-демократах, в программах которых, почти у каждого, есть пункт о большей доступности к системе медицинского обслуживания. Намерения прекрасные, но модель, продвигаемая Трампом, предполагает покупку страховки, а не социально-бесплатные варианты, получившие большое развитие при Обаме.

По остальным внешнеполитическим вопросам Трамп пробежался буквально галопом, пообещав бороться за все хорошее против всего плохого — и, ясное дело, победить. Было видно, что это не та тема, которую он сейчас намерен развивать, чтобы привлечь дополнительные голоса.

Об Украине Трамп вообще ни разу не упомянул. Президента Владимира Зеленского среди приглашенных не было. Очевидно, что украинская тема будет задвинута в тень до выборов, а также на поствыборный период. То есть в лучшем случае весь ближайший год, а возможно, и дольше, об Украине в Вашингтоне если и будут вспоминать, то лишь негативно. Ничем иным, как полным провалом Украины на важнейшем для нас американском направлении это назвать нельзя. И этот провал допущен именно администрацией Зеленского — это целиком её заслуга.

Что же касается противостояния Севера и Юга, то наиболее важные сейчас для Трампа штаты, за счет которых он может поднять свою поддержку, это штаты, прилегающие к Великим озерам. Подписание нового договора с Канадой и Мексикой позволит создать порядка 100 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест в американском автопроме — и именно в этих штатах. А вот Юг для Трампа в электоральном плане сегодня мало перспективен. Так что вся география раздела — прежняя.

И, наконец, импичмент, голосование по которому, уже окончательное, состоится в Сенате сегодня ночью (для США — во второй половине дня). Трамп даже не упомянул о нем. Импичмента не будет. У демократов нет достаточной поддержки в Сенате, так что голосование будет носить чисто формальный характер. Трамп победил и на этом направлении.

Сергей ИЛЬЧЕНКО

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