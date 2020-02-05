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Шмыгаль вместо Бабак. Кто стал новым региональным министром
05.02.20 , Деловая столица
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Верховная Рада на сегодняшнем заседании 266 голосами “за” приняла отставку Алены Бабак с поста министра развития общин и территорий Украины и сразу же назначила на ее место утвержденного ранее профильным комитетом губернатора Франковщины Дениса Шмыгаля, отдав за это 278 голосов. Кроме “слуг”, за оба решения проголосовали депгруппы “За будущее” и “Доверие”.
За время работы на должности никакими особыми достижениями отставленная Бабак не запомнилась, даже напротив — забыв о децентрализации, которой активно занимался ее предшественник Геннадий Зубко, министр сосредоточила внимание на регулировании строительства, за что, возможно, и поплатилась, но обо всем по порядку.
Почему уволили Бабак
Бывшая предпринимательница и эксперт в сфере ЖКХ, Бабак часто заявляла, что она не политик, а политическая деятельность, в которую, естественно, входила и работа нардепом от “Самопомочі” Андрея Садового, сложна для нее. Более привычной была работа в различных консультативных органах при Минрегионе, НКРЭКП, сотрудничество с ООН, USAID и другими организациями — грантодателями. Словом, она из тех, кого некоторая часть политикума любит называть “грантоедами”.
В политических кругах утверждают, что попала Бабак в Кабмин Гончарука сугубо из-за того, что родилась в одном городе с президентом — Кривом Роге. Не проработав на должности и месяца, новый министр начала конфликтовать с премьером. Причиной якобы стала попытки министра назначить своим заместителем бывшего главу Государственной архитектурно-строительной инспекции, со скандалом ушедшего из ведомства и на тот момент еще и находившегося под следствием.
Речь идет об Алексее Кудрявцеве, которого бывший генпрокурор Юрий Луценко прямо обвинил в коррупции. Параллельно в некоторых СМИ появилась информация, что руководитель ГАСИ имел якобы поддельный диплом Технического университета Молдовы. После такой инфобомбы было открыто уголовное дело, а Луценко заявил, что при Кудрявцеве взятки брали за введение в эксплуатацию каждого метра застройки.
После скандала и увольнения Кудрявцев надолго пропал из информпространства, поэтому его потенциальное назначение заместителем министра удивило многих — Бабак не могла не знать, какой за ним тянется “шлейф”. Впрочем, тут дело не так просто. Еще в разгар “дипломного” скандала она стала одним из 150 народных депутатов-подписантов, защищавших экс-главу ГАСИ от “клеветы”. Вал негатива заставил министра отказаться от идеи назначить Кудрявцева, которого некоторые телеграм-каналы называют сожителем Бабак, но не от сотрудничества с ним.
За ГАСИ уже давно закрепилась недобрая слава одного из самых коррумпированных госорганов, и Зеленский еще при назначении Кабмина поставил задачу — до конца 2019 г. провести реформу ГАСИ и ликвидировать коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства. В декабре был проведен конкурс на должность главы ГАСИ, после которого Бабак неожиданно заявила, что ни один из трех кандидатов не прошел собеседование с министром.
В парламенте утверждают, что министр до последнего пыталась сохранить в должности и. о. руководителя ГАСИ Александра Строкача, назначенного в сентябре 2019 г. и, по утверждению нардепа Дубинского, считающегося человеком Кудрявцева. Кстати, Строкач был среди претендентов на главу инспекции, но завалил тест по иностранному языку, списав его у соседа — соответствующее видео широко разошлось в интернете. Результаты его работы в статусе и. о. тоже были провальными — фактически не работала комиссия по рассмотрению проблемных вопросов в ГАСИ, происходили постоянные сбои с реестром, о вмешательстве в его работу заявлял министр цифровой политики Михаил Федоров. Реакции со стороны министра не было никакой, это и стало поводом для конфликта с премьером, который в конце прошлого года вообще перестал с Бабак контактировать, решив добиваться увольнения.
Кто на замену?
Вместо Бабак Рада назначила на должность вице-премьер-министра — министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.
Он — львовянин, сейчас является главой Ивано-Франковской областной государственной администрации. Шмыгаль имеет богатый чиновнический опыт — работал начальником департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, затем заместителем начальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины во Львовской области. Поработал он и в частном секторе, будучи директором Бурштынской ТЭС, которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.
В июне 2019 г. Шмыгаль стал одним из трех кандидатов на должность руководителя Львовской ОГА, но на должность президент Владимир Зеленский назначил юриста Маркияна Мальского, а “опытного управленца”, по его же словам, президент послал руководить Франковщиной. Шмыгаль отработал в должности шесть месяцев.
Согласно декларации в 2018 г. он заработал 3,5 млн грн, его жена Екатерина получила еще 200 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества. Семья держит наличными $115 тыс.
Среди семейной недвижимости — жилой дом площадью 215 кв. м во Львове, гараж в том же городе площадью 15,9. Кроме того, есть два земельных участка площадью 151 и 458 кв. м во Львове и земельный участок площадью 2200 кв. м в селе Хоросница Мостисского района на Львовщине. Также семья владеет нежилым зданием площадью 417,2 кв. м в Каменке-Бугской на Львовщине. Как ни странно, автомобилей в собственности губернатора нет, а супруга владеет Land Rover, оцененным в 1 млн грн.
Денис САРБЕЙ
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